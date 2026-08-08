Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /ફ્લેટ ખરીદ્યા પછી શું આપોઆપ સભ્ય બની જવાય? જાણો મેમ્બરશિપ, ટ્રાન્સફર ફી અને નોમિનેશનના નિયમો

ફ્લેટ ખરીદ્યા પછી શું આપોઆપ સભ્ય બની જવાય? જાણો મેમ્બરશિપ, ટ્રાન્સફર ફી અને નોમિનેશનના નિયમો

Flat Registry vs Society Membership : અમદાવાદના વેસ્ટ ઝોનમાં ઘરનું ઘર ખરીદવું હવે મધ્યમવર્ગ માટે સોનાની સીડી સમાન બની ગયું છે. લાખો-કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને ફ્લેટ ખરીદ્યા પછી પણ જો સોસાયટીના ચોપડે તમારું નામ ન ચઢે, તો માલિકી હક અધૂરો ગણાય! શું તમે જાણો છો કે ફ્લેટની રજિસ્ટ્રી થતાં જ તમે આપોઆપ સોસાયટીના મેમ્બર નથી બની જતા? જાણો કાયદાકીય નિયમો.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 08, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:12 PM IST
ફ્લેટ ખરીદ્યા પછી શું આપોઆપ સભ્ય બની જવાય? જાણો મેમ્બરશિપ, ટ્રાન્સફર ફી અને નોમિનેશનના નિયમો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
50% માર્કેટ પર રાજ કરે છે આ 7-સીટર કાર! જાણો કોણ છે દેશની નંબર-1 ફેમિલી કાર, જાણો
2
3
4
5