/ફ્લેટ ખરીદ્યા પછી શું આપોઆપ સભ્ય બની જવાય? જાણો મેમ્બરશિપ, ટ્રાન્સફર ફી અને નોમિનેશનના નિયમો

Gujarat Co-operative Law : અમદાવાદમાં આસમાને પહોંચતા ફ્લેટના ભાવ વચ્ચે જો તમે પણ નવું ઘર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો કે ખરીદી લીધું છે, તો સાવધાન! રજિસ્ટ્રી અને સોસાયટી મેમ્બરશિપ વચ્ચેનો તફાવત ન જાણવો ભારે પડી શકે છે. સોસાયટી કમિટીની મનમરજી સામે કાયદો તમને શું રક્ષણ આપે છે? જુઓ સાચી અને સચોટ માહિતી.
ઘણા લોકો માને છે કે ફ્લેટની રજિસ્ટ્રી થઈ ગઈ એટલે સોસાયટીના તમામ કામ પૂર્ણ થઈ ગયા. પરંતુ હકીકતમાં એવું નથી. દસ્તાવેજ થયા પછી પણ સોસાયટીના દફતરે સભ્ય બનવા માટે એક ચોક્કસ કાયદાકીય પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે. સોસાયટીમાં સભ્ય બનવા માટે તમારે અલગથી મેમ્બરશિપ માટે અરજી કરવી પડે છે.
મેમ્બરશિપ મેળવવાનો નિયમ (Section 22)
ફ્લેટ ખરીદ્યા પછી તમારે સોસાયટીમાં મેમ્બરશિપ માટે અલગથી લેખિતમાં અરજી કરવી પડે છે. ગુજરાત Co-operative Societies Act, 1961 ના સેક્શન 22 મુજબ, યોગ્ય પાત્રતા ધરાવતી કોઈપણ વ્યક્તિ સભ્યપદ માટે અરજી કરી શકે છે. અરજી મળ્યા બાદ સોસાયટીની કમિટીએ સામાન્ય રીતે 3 મહિનાની અંદર નિર્ણય લેવો પડે છે. જો તમે તમામ કાયદાકીય શરતો પૂરી કરતા હોવ, તો સોસાયટી તમને ગેરવાજબી કે મનસ્વી રીતે સભ્ય બનાવવાનો ઇનકાર કરી શકતી નથી. Source :- (Indian Kanoon)
મિલકત ટ્રાન્સફર અને ટ્રાન્સફર ફી (Section 30)
સેક્શન 30 અનુસાર, સભ્ય પોતાની મિલકત કે સોસાયટીનો હિસ્સો અન્ય વ્યક્તિને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. આ માટે સોસાયટીની પૂર્વ મંજૂરી અને નિર્ધારિત પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી જરૂરી છે. સોસાયટી મનફાવે તેમ ટ્રાન્સફર અટકાવી શકતી નથી કે કાયદાકીય મર્યાદાથી વધુ ગેરકાયદેસર ટ્રાન્સફર ફીની માંગણી કરી શકતી નથી. Source :- (Cooperation Ministry)
નોમિનેશનનો સાચો નિયમ (Section 31)
સેક્શન 31 મુજબ, સભ્યના અવસાન બાદ તેની મિલકત અથવા સોસાયટીનો હિસ્સો નોમિની અથવા કાયદેસરના વારસદારના નામે ટ્રાન્સફર થાય છે. નોમિની એ મિલકતનો અંતિમ માલિક નથી બનતો. તે માત્ર સોસાયટીના ચોપડે મિલકતનો સંરક્ષક/ટ્રસ્ટી બને છે. મિલકતની અંતિમ માલિકી વ્યક્તિગત વારસાઈ કાયદા (Succession Law) અથવા વિલ (Will/વસીયત) મુજબ જ નક્કી થાય છે. તેથી નોમિનેશન કરાવવું અત્યંત જરૂરી છે, પરંતુ તે વસીયતનો વિકલ્પ નથી.
આ માહિતી ગુજરાતના Co-operative Societies Act, 1961 અને સત્તાવાર નિયમો પર આધારિત છે. ગુજરાત Co-operative Societies Act, 1961 અને સોસાયટીના બાય-લોઝ (By-laws) મુજબ દરેક સભ્ય અને કમિટીના અધિકારો તથા મર્યાદાઓ સ્પષ્ટપણે નક્કી કરવામાં આવી છે.
કમિટી પણ કાયદાથી ઉપર નથી
સોસાયટીની કમિટી એ ડેમોક્રેટિક પદ્ધતિથી ચૂંટાયેલી બોડી છે. કમિટી સોસાયટીના રોજિંદા વહીવટ અને જાળવણી માટે જવાબદાર છે, પરંતુ તે કાયદાથી ઉપર નથી. કોઈ સભ્ય નિયમ તોડે તો કમિટી પોતાની મરજી મુજબ લાખો રૂપિયાનો દંડ ફટકારી શકતી નથી. બાય-લોઝમાં દર્શાવેલા ચોક્કસ નિયમો અને AGMની મંજૂરી વિના ગેરકાયદેસર પેનલ્ટી વસૂલી શકાતી નથી.
સેક્શન 33 અનુસાર, દરેક સભ્યને સોસાયટીના વાર્ષિક ઓડિટ રિપોર્ટ, આવક-જાવકના હિસાબો, બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સ, મિનિટ્સ બુક અને વાર્ષિક અહેવાલ જોવાનો અને તેની નકલ મેળવવાનો સંપૂર્ણ કાયદાકીય અધિકાર છે. ઘણી સોસાયટીઓમાં એજીએમ મીટિંગમાં કાયદેસરના ખર્ચ માટે પણ નિયમો ઘડાયા છે. ચેરમેન પાસે પણ 50 હજારથી વધારેના ખર્ચને પાસ કરવાની મંજૂરી હોતી નથી તે તમામ સભ્યોને આ બાબતે જણાવે છે બાદમાં જ ખર્ચ કરી શકે છે. ચેરમેન કે કમિટીના સભ્યો મનમરજી મુજબ સોસાયટીના રૂપિયાનો વહિવટ કરી શકતા નથી.
પાણી કે ગટર કનેક્શન ના બંધ કરી શકાય
મેન્ટેનન્સ બાકી હોય કે કોઈ બાબતે વિવાદ ચાલી રહ્યો હોય, તેમ છતાં સોસાયટી કમિટી સભ્યનું પાણીનું કનેક્શન, ડ્રેનેજ કે લિફ્ટની સુવિધા બંધ કરી શકતી નથી. પ્રાથમિક સુવિધા રોકવી એ માનવ અધિકાર અને કાયદાનું ઉલ્લંઘન છે. બાકી લેણાં વસૂલવા માટે સોસાયટીએ રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ કાયદાકીય વસૂલાતની કાર્યવાહી કરવાની હોય છે. આ માટેના નિયમો છે તમે ડાયરેક્ટ સીધા ફ્લેટધારકને પરેશાન કરી શકતા નથી. તમે એમની સામે લીગલી કાર્યવાહી કરી શકો છો.