માત્ર 1 રૂપિયામાં મળી રહી છે ફ્લાઇટ ટિકિટ! Indigo લાવ્યું મુસાફરો માટે ગજબની ઓફર

Indigo Flight Ticket Sale: પોતાના મુસાફરો માટે એક મોટી ભેટ લઈને આવ્યું છે. એરલાઇને ‘Sail into 2026’ નામે ન્યૂ યર સેલની જાહેરાત કરી છે, જેમાં બાળકો માત્ર 1 રૂપિયામાં મુસાફરી કરી શકશે. જોકે, આ માટે તમારે ટિકિટ સીધી ઇન્ડિગોની વેબસાઇટ અથવા એપ પરથી બુક કરવાની રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:31 AM IST

Indigo Flight Ticket Booking Sale: જો તમે ઊંચા ભાડાને કારણે બાળકો સાથે ઉડાન ભરવાનું ટાળી રહ્યા છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. ઇન્ડિગોએ તેના મુસાફરો માટે "સેઇલ ઇનટુ 2026" નામનો શાનદાર નવા વર્ષની સેલની જાહેરાત કરી છે. આ સેલ (Indigo Sale) માં ફક્ત પુખ્ત વયના લોકો માટે જ નહીં પણ બાળકો માટે પણ ખાસ ઓફરનો સમાવેશ થાય છે.

જો તમે ઇન્ડિગોની સીધી ચેનલ, જેમ કે તેની વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશન દ્વારા સીધી ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ બુક કરો છો, તો 0-24 મહિનાના બાળકો ફક્ત 1 માં મુસાફરી કરી શકે છે. જો કે, જન્મ પ્રમાણપત્ર, હોસ્પિટલ ડિસ્ચાર્જ પેપર્સ, રસીકરણ પ્રમાણપત્ર અથવા પાસપોર્ટ જેવા વય-સાબિતી દસ્તાવેજો, ચેક-ઇન કરતી વખતે રજૂ કરવા આવશ્યક છે. આ પુરાવા વિના, બાળક પાસેથી સંપૂર્ણ ભાડું વસૂલવામાં આવશે.

ક્યારથી ક્યાં સુધી છે સેલ
ઇન્ડિગોનો ન્યૂ યર સેલ ૧૩ જાન્યુઆરીથી શરૂ થયો હતો અને 16 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ સમાપ્ત થશે. આ સેલ દરમિયાન પ્રવાસીઓ ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ્સ માટે 1499 થી શરૂ થતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે 4499 થી શરૂ થતા ઓલ-ઇન્ક્લુઝિવ વન-વે ભાડાનો લાભ લઈ શકે છે. પ્રીમિયમ ઇન્ડિગો સ્ટે ફ્લાઇટ્સ પસંદગીના ડોમેસ્ટિક રૂટ પર માત્ર ₹9999 થી શરૂ થાય છે. આ ભાડા પ્રવાસીઓને સસ્તા ભાવે સલામત અને આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ આપે છે.

એડ-ઓન સર્વિસેસ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ
IndiGo માત્ર ફ્લાઇટ ભાડા પર જ નહીં પરંતુ તેની લોકપ્રિય 6E એડ-ઓન સેવા પર પણ નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે. ડિસ્કાઉન્ટમાં ફાસ્ટ ફોરવર્ડ સેવા પર 70% સુધીની છૂટ, પ્રી-પેઇડ એક્સ્ટ્રા બેગેજ પર 50% સુધીની છૂટ અને સ્ટાન્ડર્ડ સીટ સિલેક્શન પર 15% સુધીની છૂટનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, પસંદગીના ડોમેસ્ટિક રૂટ પર ઇમરજન્સી XL (એક્સ્ટ્રા લેગરૂમ) સીટ માત્ર ₹500 માં ઉપલબ્ધ છે.

ક્યાં અને કેવી રીતે બુક કરવું
પ્રવાસીઓ માટે બુકિંગ ખૂબ જ સરળ છે. તમે IndiGo ની સત્તાવાર વેબસાઇટ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન, AI-સંચાલિત સહાયક 6ESkai, WhatsApp નંબર +91 70651 45858, અથવા પસંદગીની ટ્રાવેલ પાર્ટનર વેબસાઇટ્સ અને એપ્લિકેશન્સ દ્વારા ટિકિટ બુક કરી શકો છો. આ સેલનો લાભ લેવાથી તમે અને તમારા પરિવારને ઓછા ખર્ચે મુસાફરી કરવાની તક મળશે, પરંતુ નાના બાળકો સાથે મુસાફરી કરવાનું પણ સરળ બનશે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

