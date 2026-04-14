Gold-Silver Rate: ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ, હાઈથી હજુ પણ સોનું 28000 અને ચાંદી 1.79 લાખ રૂપિયા સસ્તી, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price: વિશ્વ સ્તરે ભારે અનિશ્ચિતતાનો માહોલ, લગ્નગાળો અને અન્ય પરિબળોને કારણે સોનું અને ચાંદી સતત ઉતારચડાવમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું ચાંદી હજુ પણ ઘણા સસ્તા છે.
- વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું-ચાંદી તૂટીને બંધ થયા હતા.
- MCX પર સોનું હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી 28796 અને ચાંદી 179501 સસ્તા છે.
- IBJA મુજબ સોનું હજુ 26110 અને ચાંદી 148952 રૂપિયા સસ્તા છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં હજુ પણ શાંતિનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું નથી. હોર્મુઝ પર સમસ્યા વધુ જટીલ થઈ રહી છે. કારણ કે હવે અમેરિકાની પણ નાકાબંધી છે. આજે રજા હોવાથી ભારતમાં બજારો બંધ છે. પરંતુ ગઈ કાલે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી તૂટીને બંધ થયા હતા. સ્થિતિ જોઈએ તો હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું અને ચાંદી ઘણા સસ્તા છે.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ 13 એપ્રિલ 2026ના રોજ 24 કેરેટ સોનું 70 રૂપિયા તૂટીને 150011 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદી 200 રૂપિયા ઘટીને 236981 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગઈ.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ જોઈએ તો IBJA મુજબ 22 કેરેટ સોનું 14641 રૂપિયા, 10 ગ્રામ 20 કેરેટ સોનું 13351 રૂપિયા, 18 કેરેટ સોનું 12151 રૂપિયા અને 14 કેરેટ સોનું 9676 રૂપિયા છેલ્લો બંધ ભાવ જોવા મળ્યો છે.
અત્રે ખાસ જણાવવાનું કે IBJAના ભાવ દિવસમાં બે વાર બહાર પડે છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર થતા નથી. આજે આંબેડકર જયંતી હોવાથી નવા ભાવ જાહેર થયા નથી. તેના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે પરંતુ શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં વધઘટ હોઈ શકે છે.
ઓલટાઈમ હાઈથી ભાવ કેટલા નીચે?
IBJAના રેટ્સ મુજબ 24 કેરેટ સોનાએ 29 જાન્યુઆરીએ ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 176121 રૂપિયાને સ્પર્શ કર્યો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં એક કિલો ચાંદી એ જ દિવસે 385933 પર પહોંચી હતી. ઓલટાઈમ હાઈ રેટ્સ સાથે સરખાવીએ તો 24 કેરેટ સોનું 26110 રૂપિયા અને ચાંદી 148952 રૂપિયા હજુ પણ સસ્તા છે.
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
13 એપ્રિલ 2026ના રોજ વાયદા બજારમાં 10 ગ્રામ સોનું 0.06 ટકા ગગડીને 151983 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 1.14 ટકા તૂટીને 240499 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી.
વાયદા બજારમાં ઓલટાઈમ હાઈ રેટથી કેટલા નીચે ભાવ?
MCX પર સોના અને ચાંદીના ઓલટાઈમ હાઈ રેટ જોઈએ તો 10 ગ્રામ સોનું 180779 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યું હતું અને ચાંદી 420000 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચી હતી. એટલે કે હજુ પણ સોનું 28796 રૂપિયા અને ચાંદી 179501 રૂપિયા સસ્તી છે.
આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ
ગુડરિટર્ન્સ વેબસાઈટના ભાવ જોઈએ ગુજરાતમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આશરે 15395 રૂપિયા પ્રતિ એક ગ્રામ, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 14115 રૂપિયા પ્રતિ એક ગ્રામ અને ચાંદીનો ભાવ 255000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ આસપાસ છે.
