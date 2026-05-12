/બિસ્કિટ, નમકીન, સાબુ-ડિટર્જન્ટ... રોજિંદી જરૂરિયાતની આ વસ્તુઓ થશે મોંઘી, ચેક કરો લિસ્ટ

FMCG Products: વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને ભૂ-રાજનીતિક તણાવ વચ્ચે કંપનીઓના ઇનપુટ કોસ્ટમાં વધારો થયો છે. તેવામાં FMCG કંપનીઓ પોતાના માર્જિનને બેલેન્સ કરવાના પ્રયાસમાં લાગી છે, જેથી પ્રોફિટ જાળવી શકાય.
FMCG Products Price Hike: સાબુથી લઈને ડિટર્જન્ટ, બિસ્કિટ, પેકેઝ્ડ ફૂડ આઇટમ્સ અને ડ્રિંક્સ મોંઘા થવાની આશા છે. હકીકતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં સંભવિત વધારાની અસર હવે FMCG (Fast Moving Consumer Goods) સેક્ટર પર પડવાની છે. લોજિસ્ટિક્સ અને કાચા માલની કિંમતમાં વધારાને કારણે કંપનીઓ પોતાની પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં વધારો કરવાની તૈયારીમાં છે.
FMCG કંપનીઓ સામે પડકાર
કાચા તેલની કિંમતોમાં ઉતાર-ચઢાવને કારણે ઉભી થયેલી સમસ્યા, મોંઘવારીનો ખતરો, લોજિસ્ટિક્સનો વધતો ખર્ચ, કરન્સીની કિંતમમાં ઘટાડો અને ભૂ-રાજનીતિક તણાવ વચ્ચે વૈશ્વિક સપ્લાય ચેનમાં આવેલી સમસ્યાને કારણે કંપનીઓનો નફો ઘટી રહ્યો છે. આ દબાવ ફૂડ, પર્સનલ કેર, બેવરેજ અને ઘરેલું પ્રોજક્ટ્સ જેવા બધા સેક્ટર્સમાં અનુભવાઈ રહ્યો છે.
તેના કારણે FMCG કંપનીઓ પોતાના માર્જિનને બેલેન્સ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ માટે કંપનીઓ કિંમત વધારી રહી છે કે પેકની સાઇઝ નાની કરી રહી છે, જેથી વેચાણનું વોલ્યુમ યથાવત રહે અને સાથે બજારમાં 5, 10 કે 15 રૂપિયાના નાના, પરંતુ ગ્રાહકોના પસંદગીના નાના પેકેટ્સને જાળવી રાખે.
મોંઘા થનારા સામાનોનું લિસ્ટ
સાબુ અને ડિટર્જન્ટઃ તેમાં ઉપયોગ થતાં પામ ઓયલ અને રેખીય આલ્કિલબેન્ઝીનની કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર વધી રહી છે.
ડિશ વોશ અને હેન્ડવોશઃ તેના પેકેજિંગ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ વધવાથી કિંમતમાં 5-10 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.
બિસ્કિટ અને નમકીનઃ લોટ, ખાંડ અને પામ ઓયલની વધતી કિંમતોની અસર સીધી બિસ્કિટ કે નમકીન બનાવનારી કંપનીઓની પ્રોડક્ટ પર પડી શકે છે. કંપનીો ભાવ વધારશે અથવા પેકેટમાં વજન ઘટાડશે.
પેકેઝ્ડ ફૂડઃ ફ્રોઝન ફૂડ અને ઈન્સટેન્ટ નૂડલ્સના ભાવ પણ વધી શકે છે.
સોફ્ટ ડ્રિંક્સ અને જ્યુસઃ ગરમીની સિઝનમાં માંગ વધવા અને પ્લાસ્ટિક બોટલનું મેન્યુફેક્ચરિંગ મોંઘુ થવાથી તેના ભાવ વધી શકે છે.
ચા અને કોફીઃ લોજિસ્ટિક ખર્ચ વધવાથી તેના પેક મોંઘા થઈ શકે છે.