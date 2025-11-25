પહેલી વાર AI સાથે જોડાયેલી કંપનીનો આવી રહ્યો છે IPO, SEBIએ આપી લીલી ઝંડી
Upcoming IPO: સેબીએ AI સોલ્યુશન્સ આપતી કંપનીનો IPO મંજૂર કર્યો છે. સોફ્ટવેર સર્વિસ કંપની અમાગી મીડિયા લેબ્સ અને સ્ટેન્ટ ઉત્પાદક સહજાનંદ મેડિકલ ટેક્નોલોજીસને પણ તેમના IPO માટે મંજૂરી મળી ગઈ છે.
Upcoming IPO: સેબીએ ભારતના પ્રથમ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (Fractal Analytics IPO) (AI) સોલ્યુશન્સ પ્રદાતા, ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સનો IPO મંજૂર કર્યો છે. કંપની આ IPO દ્વારા 4,900 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે. સોફ્ટવેર સર્વિસ કંપની અમાગી મીડિયા લેબ્સ અને સ્ટેન્ટ ઉત્પાદક સહજાનંદ મેડિકલ ટેક્નોલોજીસને પણ તેમના IPO માટે મંજૂરી મળી ગઈ છે. ચાલો જાણીએ IPOની વિગતો.
ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સ IPO
ફ્રેક્ટલ તેના IPO દ્વારા કુલ 4,900 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા માંગે છે. આ IPOમાં 1,279.3 કરોડ રૂપિયાનો નવો ઇશ્યૂ અને 3,620.7 કરોડ રૂપિયાના હાલના શેરનો ઓફર ફોર સેલ (OFS) શામેલ છે. આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં સેબીમાં ફાઇલ કરાયેલા ડ્રાફ્ટ પેપર્સ અનુસાર, ગ્લોબલ ઓલ્ટરનેટિવ એસેટ મેનેજર TPG ગ્રુપની પેટાકંપની, TPG ફિયાટ હોલ્ડિંગ્સ, 25.67 ટકા હિસ્સા સાથે ફ્રેક્ટલમાં સૌથી મોટી શેરધારક છે. તે પછી GLM ફેમિલી ટ્રસ્ટ (15.7 ટકા) અને ક્વિનાગ બિડકો (18.78 ટકા) આવે છે, જે બ્રિટિશ ખાનગી ઇક્વિટી ફર્મ Apax Partnersની માલિકીની છે.
પ્લેટફોર્મને વૈશ્વિક સ્તરે વિસ્તૃત કરવામાં મદદ કરશે
Fractal Analytics બે મુખ્ય સેગમેન્ટ હેઠળ AI સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે, જેમાં Fractal.ai અને Fractal Alpha. કંપની IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલી રકમમાંથી 264.9 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ તેની પેટાકંપની, Fractal USAના દેવાની ચુકવણી માટે કરશે. કંપની માને છે કે આ તેની નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે અને તેની AI સેવાઓ અને ઉત્પાદનો, ખાસ કરીને Cogentiq પ્લેટફોર્મને વૈશ્વિક સ્તરે વિસ્તૃત કરવામાં મદદ કરશે.
લિસ્ટિંગ માટે તૈયાર વધુ બે કંપનીઓ
SEBI એ વધુ બે કંપનીઓના IPOને મંજૂરી આપી છે. આ હેઠળ, Amagi Media Labsનો પ્રસ્તાવિત IPO 1,020 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યના નવા શેર અને 3.41 કરોડ ઇક્વિટી શેરના OFSનું મિશ્રણ છે. આ દરમિયાન, કાર્ડિયાક સ્ટેન્ટના ઉત્પાદક, સહજાનંદ મેડિકલ ટેક્નોલોજીસ, વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા સંપૂર્ણપણે IPO ઓફર કરી રહી છે. શારદા ટ્રસ્ટ, સમારા કેપિટલ, કોટક પ્રી-આઈપીઓ ફંડ અને એનએચપીઈએ સ્પાર્કલ હોલ્ડિંગ 27.6 મિલિયન શેર વેચશે. ત્રણેય કંપનીઓના શેર બીએસઈ અને એનએસઈ પર લિસ્ટેડ થવાનો પ્રસ્તાવ છે.
