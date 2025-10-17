Prev
Next

દિવાળીની રજા પહેલા શેરબજારમાં ધનવર્ષા, 'વિદેશી મહેમાનો'ના કારણે બજારે પકડી સ્પિડ, માર્કેટ કેપ 467 લાખ કરોડને પાર

Heavy Purchase: દિવાળી પહેલા ભારતીય શેરબજારમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. વિદેશી રોકાણકારોના પાછા ફરવાને કારણે ભારતમાં મજબૂતી સ્પષ્ટ છે. તાજેતરના આંકડા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરી રહ્યા છે. ભારતીય શેરબજારમાં ભાવના સકારાત્મક રહી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:10 PM IST

Trending Photos

દિવાળીની રજા પહેલા શેરબજારમાં ધનવર્ષા, 'વિદેશી મહેમાનો'ના કારણે બજારે પકડી સ્પિડ, માર્કેટ કેપ 467 લાખ કરોડને પાર

Heavy Purchase: દિવાળી પહેલા ભારતીય શેરબજારમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. વિદેશી રોકાણકારોના પાછા ફરવાને કારણે ભારતમાં મજબૂતી સ્પષ્ટ છે. તાજેતરના આંકડા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરી રહ્યા છે. ભારતીય શેરબજારમાં ભાવના હકારાત્મક રહી છે. FII, યુએસ સાથે ચાલી રહેલા વેપાર સોદાની વાટાઘાટો અને કંપનીઓના મજબૂત ત્રિમાસિક પરિણામોને કારણે શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી છે. તહેવારોની મોસમમાં પણ શેરબજારમાં તેજી પાછી આવી છે. બજારના વધારાને કારણે, BSE પર સૂચિબદ્ધ કંપનીઓનું માર્કેટ કેપ 467 લાખ કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું છે, જે એક વર્ષમાં રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યું છે.

શેરબજાર મૂડીકરણ

Add Zee News as a Preferred Source

ઓક્ટોબરના પહેલા 15 દિવસમાં જ શેરબજારનું માર્કેટ કેપ લગભગ 16 લાખ કરોડ રૂપિયા વધ્યું છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને ચાર મહિનાની ટોચે પહોંચ્યા છે. આ તેજી વિદેશી રોકાણકારો દ્વારા નવી ખરીદી અને ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદાની વધતી અપેક્ષાઓને કારણે થઈ હતી. ધનતેરસ પહેલા તહેવારોની માંગ, કોર્પોરેટ કમાણીની સંભાવનાઓમાં સુધારો અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં સતત ઘટાડો થવાને કારણે બજારમાં તેજી જોવા મળી હતી, જેના કારણે એકંદર મેક્રો સેન્ટિમેન્ટમાં વધારો થયો હતો.

16 લાખ કરોડ રૂપિયા ઉમેર્યા

બધી BSE-લિસ્ટેડ કંપનીઓનું સંયુક્ત બજાર મૂડીકરણ 1 ઓક્ટોબર, 2024 ના રોજ પહોંચેલા સ્તરને વટાવી ગયું હતું અને હાલમાં 27 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ પહોંચેલા રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરથી માત્ર 2.3 ટકા નીચે છે. ઓક્ટોબરની શરૂઆતથી, રોકાણકારોએ બજાર મૂડીકરણમાં આશરે 16 લાખ કરોડ રૂપિયા ઉમેર્યા છે. 

રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો

આ વૃદ્ધિ વ્યાપક હતી, જેમાં લાર્જ-કેપ, મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં વધારો થયો હતો. આ મહિનામાં અત્યાર સુધી, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લગભગ ચાર મહિનામાં તેમના ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચી ગયા છે અને 3.6 ટકા વધ્યા છે. વિશ્લેષકોએ નોંધ્યું છે કે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ અને ભારત-યુએસ વેપાર વાટાઘાટોમાં પ્રગતિ, રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં સુધારો થયો છે.

ભવિષ્યમાં બજાર તેજીમાં રહેશે

રિયલ્ટી, આઇટી અને બેંકિંગ શેરોએ તેજીનું નેતૃત્વ કર્યું, નિફ્ટી રિયલ્ટી 7 ટકા વધ્યો, જ્યારે નિફ્ટી બેંક અને નિફ્ટી આઇટી 5.1 ટકા વધ્યા. BSE મિડકેપ જેવા બ્રોડ-કેપ સૂચકાંકો 3.66 ટકા વધ્યા હતા, જ્યારે સ્મોલકેપ સૂચકાંક 2.1 ટકા વધ્યા હતા. નિષ્ણાતોએ સંકેત આપ્યો હતો કે નજીકના ભવિષ્યમાં બજાર તેજીમાં રહેશે, જોકે તે થોડા સમય માટે એકીકૃત શ્રેણીમાં રહી શકે છે. 

18,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ

સેન્સેક્સનું સપોર્ટ લેવલ 25,500-25,400 છે, જ્યારે નિફ્ટી 83,200-82,900 છે. સેન્સેક્સનું પ્રતિકાર સ્તર 25,725-25,800 છે, અને નિફ્ટી 83,800-84,000 છે. છેલ્લા આઠ સત્રોમાં, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) 6 સત્રોમાં ચોખ્ખા ખરીદદારો રહ્યા છે, જેમણે ગૌણ બજારમાં 4,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ કર્યું છે. આ દરમિયાન, સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ 18,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ કર્યું છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
share marketshare market newsGujarati NewsForeign Investorsshare Market Capstock marketsensexMarket Listed companies marketcapstock updatesensex jumpedBusiness Newsbusiness news in gujarati

Trending news