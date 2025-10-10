દેશ માટે મોટો ઝટકો! GST રિફોર્મ વચ્ચે થઈ અમેરિકાના હાઈ ટેરિફની મોટી અસર
Forex Reserves: શુક્રવારે રૂપિયો 10 પૈસા વધીને 88.69 પ્રતિ ડોલર (કામચલાઉ) પર બંધ થયો છે. રૂપિયાને આ સમર્થન સ્થાનિક શેરબજારમાં મજબૂતી અને ક્રૂડ ઓઇલના કિંમતમાં ઘટાડાથી મળ્યું.
Forex Reserves: દેશની અર્થવ્યવસ્થાને વેગ આપવા માટે કામ કરી રહી સરકાર માટે આ સમાચાર થોડા નિરાશાજનક છે. અમેરિકાનું ઉચ્ચ શુલ્ક (હાઈ ટેરિફ)ના પડકારો સામનો કરવાની વચ્ચે ભારતની વિદેશી મુદ્રા ભંડાર (Forex Reserves)માં ઘટાડો નોંધાયો છે. 3 ઓક્ટોબરના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં આ ભંડાર 27.6 કરોડ ડોલર ઘટીને 699.96 અબજ ડોલર પર આવી ગયું છે. આ અંગે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ શુક્રવારે જાણકારી આપી છે.
વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં ઘટાડો
ભારતના કુલ વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં પાછલા સપ્તાહમાં 2.33 અબજ ડોલર ઘટીને 700.24 અબજ ડોલર રહી ગયું હતું. RBI અનુસાર, 3 ઓક્ટોબરના રોજ પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં વિદેશી મુદ્રા પરિસંપત્તિઓ (Foreign Currency Assets)- જે કુલ ભંડારનું મુખ્ય ઘટક છે - 4.05 અબજ ડોલર ઘટીને 577.71 અબજ ડોલર રહી ગઈ હતી. ડોલરના સંદર્ભમાં આ સંપત્તિઓ યુરો, પાઉન્ડ અને યેન જેવા અન્ય ચલણોના મૂલ્યમાં વધઘટથી પણ પ્રભાવિત થાય છે.
જો કે, આ જ સમયગાળા દરમિયાન દેશનો સોનાનો ભંડાર (Gold Reserves) 3.75 અબજ ડોલર વધીને 98.77 અબજ ડોલર સુધી પહોંચ્યું છે. આ ઉપરાંત સ્પેશિયલ ડ્રોઇંગ રાઇટ્સ (SDR) પણ 2.5 અબજ ડોલર વધીને 18.81 અબજ ડોલર થઈ ગયું, જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્રા કોષ (IMF)માં ભારતનો અનામત ભંડાર 40 લાખ ડોલર ઘટીને 4.66 અબજ ડોલર રહી ગયું.
રૂપિયો થયો મજબૂત
વિદેશી મુદ્રા બજારમાં રૂપિયો નજીવો મજબૂત થયો. શુક્રવારે રૂપિયો 10 પૈસા વધીને 88.69 પ્રતિ ડોલર (કામચલાઉ) પર બંધ થયો. રૂપિયાને આ સમર્થન સ્થાનિક શેરબજારમાં મજબૂતી અને ક્રૂડ ઓઇલના કિંમતમાં ઘટાડાથી મળ્યું. ફોરેક્સ વેપારીઓના મતે, RBIના હસ્તક્ષેપથી પણ રૂપિયાને ટેકો મળ્યો. જો કે, અમેરિકી ડોલરની મજબૂતાઈએ રૂપિયાની તેજને મર્યાદિત કર્યા. દિવસભર રૂપિયો 88.50થી 88.80ની રેન્જમાં ટ્રેડ થયો.
બજાર અને રોકાણકારોની સ્થિતિ
શેરબજારમાં મજબૂત માહોલ રહ્યો.
BSE સેન્સેક્સ 328.72 પોઈન્ટ વધીને 82,500.82 પર બંધ થયો.
નિફ્ટી 50 103.55 પોઈન્ટ વધીને 25,285.35 પર બંધ થયો.
વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) પણ તેજીમાં રહ્યા અને તેમણે 1,308.16 કરોડ રૂપિયાના શેર ખરીદ્યા. આ દરમિયાન ડોલર ઇન્ડેક્સ, જે છ મુખ્ય મુદ્રાઓની સામે ડોલરની મજબૂતાઈને દર્શાવે છે, 0.21% ઘટીને 99.32 પર આવી ગયો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ ફ્યુચર્સ 0.61% ઘટીને 64.85 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો. એકંદરે જ્યારે વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં થોડો ઘટાડો થયો છે, પરંતુ મજબૂત સ્થાનિક બજાર, વિદેશી રોકાણ અને રૂપિયાની સ્થિરતાથી ભારતીય અર્થતંત્ર સ્થિર હાલમાં સંતુલિત રહી છે.
