દિલ્હી અને મુંબઈને ભૂલી જાઓ, દેશના ટાયર II શહેરોમાં ગુજરાતના 4 શહેરોનો ઝલવો, ઘરના વેચાણમાં 4%નો વધારો

Housing sales: આ 15 શહેરો ટાયર IIમાં આવે છે. જેમાં ગુજરાતના 4 શહેરોનો સમાવેશ થાય છે. સપ્ટેમ્બર 2025માં પૂરા થયેલા ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં નવા પુરવઠામાં વાર્ષિક ધોરણે 10% ઘટાડો થઈને 28721 યુનિટ થયા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:45 PM IST

Housing sales: દેશના 15 સૌથી મોટા ટાયર 2 શહેરોમાં ઘરોનું વેચાણ જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં 4% વાર્ષિક ધોરણે (YoY) વધીને 37409 કરોડ રૂપિયા થયું છે. રિયલ એસ્ટેટ ડેટા એનાલિટિક્સ ફર્મ પ્રોપઇક્વિટીના ડેટા દર્શાવે છે કે ભારતના ટોચના 15 ટાયર II શહેરોમાં ઘરોનું વેચાણ આ વર્ષના સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં વાર્ષિક ધોરણે (YoY) 4% ઘટીને 39201 યુનિટ થયું છે. પ્રોપઇક્વિટી અનુસાર, વોલ્યુમમાં ઘટાડો થયો છે.

કયા શહેરોનો સમાવેશ ટિયર-2 માં થાય છે?

દેશના શહેરી વિકાસમાં ટિયર-2 શહેરો મજબૂત દાવેદાર તરીકે ઉભરી રહ્યા છે. ટાયર-I શહેરો કરતાં નાના હોવા છતાં, તેઓ માળખાગત સુવિધા, વસ્તી અને આર્થિક વિકાસ જેવા ક્ષેત્રોમાં ઝડપી વૃદ્ધિ અને વિકાસ અનુભવી રહ્યા છે. ટાયર-II શહેરોમાં 1થી 4 મિલિયન લોકોની વસ્તી છે, અને ક્યારેક તેનાથી પણ વધુ. 

આ શહેરોમાં રહેવાની કિંમત ઓછી છે, અને રિયલ એસ્ટેટ પોસાય તેવી છે. સારી કોલેજો અને સંસ્થાઓની હાજરી પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિઓની વધતી સંખ્યામાં ફાળો આપી રહી છે. માળખાગત સુવિધાનો પણ વિકાસ થઈ રહ્યો છે. આ 15 ટાયર-II શહેરોમાં અમદાવાદ, સુરત, ગાંધીનગર, વડોદરા, જયપુર, નાસિક, નાગપુર, મોહાલી, ભુવનેશ્વર, લખનૌ, ભોપાલ, કોઈમ્બતુર, ગોવા, ત્રિવેન્દ્રમ અને કોચીનો સમાવેશ થાય છે. સપ્ટેમ્બર 2025માં પૂરા થયેલા ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં, નવી સપ્લાય વાર્ષિક ધોરણે 10 ટકા ઘટીને 28,721 યુનિટ થઈ છે.

અમદાવાદમાં વેચાણ ઘટ્યું

આ 15 શહેરોમાં સૌથી મોટા પ્રોપર્ટી માર્કેટ અમદાવાદમાં, જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન ઘરનું વેચાણ વાર્ષિક ધોરણે 6 ટકા ઘટીને 13,021 યુનિટ થયું. સુરતમાં, વેચાણ 8 ટકા ઘટીને 4,936 યુનિટ થયું.

ભારતની વૃદ્ધિની વાર્તાના ટાયર 2 શહેરો મુખ્ય એન્જિન

પ્રોપઇક્વિટીના સ્થાપક અને સીઈઓ સમીર જસુજાએ જણાવ્યું હતું કે, ટાયર 2 શહેરો ભારતની વૃદ્ધિની વાર્તાના મુખ્ય એન્જિન તરીકે ચાલુ રહે છે. રોજગારીની તકોમાં વધારો, માળખાગત સુવિધાઓમાં સુધારો અને મજબૂત કનેક્ટિવિટીએ રહેણાંક, વાણિજ્યિક અને છૂટક રિયલ એસ્ટેટની માંગમાં સતત વધારો કર્યો છે. 

ટાયર 2 શહેરોમાં વેચાણ બંનેમાં પ્રભુત્વ

ધોલેરા સ્થિત રિયલ એસ્ટેટ કંપની IG ગ્રુપના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર લલિત પરિહારે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના ચાર શહેરો, જેમ કે અમદાવાદ, સુરત, ગાંધીનગર અને વડોદરા, ટાયર 2 શહેરોમાં લોન્ચ અને વેચાણ બંનેમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જે કુલ દરેકના 60 ટકાથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.

