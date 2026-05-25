/11 દિવસમાં ચાર વખત... 7 રૂપિયાથી વધુ મોંઘુ થયું પેટ્રોલ-ડીઝલ, શું હજુ વધશે ભાવ?

Petrol Price Price Hike: દેશમાં છેલ્લા 11 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં ચાર વખત વધારો થયો છે. તેલ કંપનીઓએ ખોટની ભરપાઈ કરવા માટે કિંમતોમાં સાત રૂપિયાથી વધુનો વધારો કર્યો છે. આવનાર સમયમાં હજુ કિંમત વધશે, આવો જાણીએ.
Petrol Diesel Price Hike News: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે દેશમાં સામાન્ય લોકો પર મોંઘવારીનો માર પડી રહ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં વધારાનો સિલસિલો યથાવત છે. બે સપ્તાહથી ઓછા સમયમાં તેલ કંપનીઓએ ચાર વખત ભાવમાં વધારો કર્યો છે. જેથી 11 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતો 7-7 રૂપિયા વધી છે. તેલની કિંમતમાં થયેલા ફેરફારની અસર સામાન્ય લોકોના બજેટ પર પડી રહી છે. બજારમાં ટ્રાન્સપોર્ટ્રેશન મોંઘુ તવાને કારણે આવનાર સમયમાં ફળ, શાકભાજી અને રાશનના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. આ સિવાય હજુ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં શું થશે? તે એક મોટો સવાલ છે.
કેમ કિંમતોમાં થયો વધારો?
વૈશ્વિક સ્તર પર ક્રૂડ ઓયલના માર્કેટમાં જોવા મળેલી ઉથલપાથલની અસર ભારતીય ગ્રાહકો પર જોવા મળી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમતો રેકોર્ડ સ્તર પર છે. દુનિયાના મુખ્ય તેલ ઉત્પાદક દેશો (OPEC+) તરફથી પ્રોડક્શનમાં ઘટાડો જારી રાખતા અને વૈશ્વિક સ્તર પર ચાલી રહેલા જિયો પોલિટિકલ ટેન્શનને કારણે ક્રૂડ ઓયલની સપ્લાય ચેન પર અસર પડી છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 85 ટકા કાચુ તેલ વિદેશોથી આયાત કરે છે. તેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં જોવા મળતી હલચલની અસર ઘરેલું બજારમાં જોવા મળે છે.
ભાવ વધારાથી પરેશાન જનતા
સોમવારે સવારે 6 કલાકે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયા જેટલો વધારો થયો છે. મહાનગરોથી લઈને નાના ગામમાં રહેતા લોકો વચ્ચે તેની ચર્ચા થવા રહી છે. છેલ્લા 11 દિવસમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં ચાર વખત વધારો થયો છે. મિડલ ક્લાસ લોકો તે વાતથી સૌથી વધુ પરેશાન છે કે છેલ્લા બે સપ્તાહ દરમિયાન તેની ગાડીનો તેલ ખર્ચ 10 ટકા વધ્યો છે. આ ભાવ વધારાની અસર આગામી સમયમાં ઘરેલું બજેટ પર પણ જોવા મળશે.
શું હજુ ભાવમાં થશે વધારો?
ભારતીય પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (BPCL) ના ડાયરેક્ટર (HR) રાજ કુમાર દુબેએ એક દિવસ પહેલા કહ્યુ હતુ કે જો વૈશ્વિક એનર્જી સંકટ અને વેસ્ટ એશિયામાં તણાવ લાંબો ચાલ્યો તો પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં હજુ વધારો થઈ શકે છે. તેમણે તે પણ કહ્યું કે ક્રૂડ ઓયલની કિંમતમાં સતત તેજી અને સપ્લાય ચેન તૂટવાથી તેલ કંપનીઓ ભારે દબાવમાં છે. તેવામાં સરકાર અને તેલ કંપનીઓ પાસે એક વિકલ્પ વધ્યો છે. દુબેએ સ્પષ્ટ કહ્યુ, તેના ત્રણ વિકલ્પ છે. પ્રથમ તો પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધારવામાં આવે કે તેલ કંપનીઓ ખોટ સહન કરે અથવા સરકાર ખોટની ભરપાઈ કરે.
તેલ કંપનીઓને કેટલું નુકસાન?
પાંચ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી સમાપ્ત થયા બાદ મીડિયા રિપોર્ટ્માં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો હતો કે આવનાર સમયમાં કંપનીઓ પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ વધારી શકે છે. તે સમયે કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યુ હતુ કે નાણાકીય વર્ષ 2026-27 ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં તેલ કંપનીઓની ખોટ વધી 1 લાખ કરોડથી સવા લાખ કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે. તેનાથી અંદાજ લગાવી શકાય કે સરકારી કંપનીઓને દરરોજ આશરે 1100 કરોડનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તેવામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં કરવામાં આવી રહેલો વધારો ખોટ સમાપ્ત કરવા માટે નહીં, પરંતુ કંપનીઓને થનાર મોટા નુકસાનની અસર ઓછી કરવાનો પ્રયાસ છે.
કંપનીઓની ખોટમાં કેટલો થયો ઘટાડો?
તેલ કંપનીઓ તરફથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 7 રૂપિયાથી વધુનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 15 અને 19 મેએ જ્યારે કિંમતમાં વધારો થયો તો એક આંકડામાં જણાવવામાં આવ્યું કે તેલ કંપનીઓની ખોટમાં 163 રૂપિયાનો પ્રતિ દિન ઘટાડો થયો છે. ત્યાં સુધી બે વખતમાં કિંમતમાં 3.9 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો. ત્યારબાદ ત્રીજાવાર પેટ્રોલ 87 પૈસા અને ચોથી વારમાં 2.61 રૂપિયા મોંઘુ થયું છે, જેનાથી તે આશા કરવામાં આવી રહી છે કે ભાવમાં વધારાથી તેલ કંપનીઓને કુલ ખોટ 300 કરોડ રિકવર થઈ છે. તેવામાં હજુ પણ તેલ કંપનીઓને દરરોજ 800 કરોડનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ પ્રમાણે આગામી દિવસોમાં ભાવ વધારાથી ઇનકાર કરી શકાય નહીં.