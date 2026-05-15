મોંઘવારીનો 'ચોથો ગિયર': દૂધ-પેટ્રોલના ભાવ વધ્યા, હવે RBI વધારશે હોમ-કાર લોનનો EMI, મિડલક્લાસનો મરો

Inflation: જથ્થાબંધ ફુગાવો 8.30 ટકાના રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયો છે. જેના કારણ RBI આગામી મહિનાઓમાં રેપો રેટમાં વધારાનો સંકેત આપે છે, પેટ્રોલ-ડિઝલ અને CNGમાં પણ વધારે મોંઘા થવાના છે. તમને લાગશે કે આ અલગ સમસ્યાઓ છે, પરંતુ વાસ્તવમાં, તે એક ખૂબ જ ખતરનાક સાંકળ સાથે જોડાયેલી ત્રણ કડીઓ છે, આ મુસીબત પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ અને અલ નીનોની અસરથી શરૂ થાય છે.
Inflation: દેશમાં પેટ્રોલ અને ડિઝલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે હવે તેની અસર ચારે બાજુ જોવા મળી શકે છે, પેટ્રોલ ડિઝલ સાથે દુધના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે દેશમાં જથ્થાબંધ ફુગાવાના દરમાં વધારો થાય છે, ત્યારે તેની અસર રેપો રેટ પર પણ પડી શકે છે અને આવતા મહિને તેમા વધારો થઈ શકે છે.
RBIનું કામ ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવાનું છે. હાલમાં, રેપો રેટ 5.25 ટકા પર સ્થિર છે, પરંતુ RBIએ નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે છૂટક ફુગાવો (CPI) 4.6 ટકા પર રહેવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. ત્રીજા ક્વાર્ટર (Q3)માં તે 5.2 ટકા સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. WPI 8.30 ટકા સુધી પહોંચવાથી, દબાણ વધુ વધ્યું છે. બેંક ઓફ બરોડાના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રીએ ચેતવણી આપી છે કે WPI ફુગાવો, સમય જતાં, ઊંચા ઇનપુટ ખર્ચને કારણે CPI (છૂટક ફુગાવો)માં પણ પરિવર્તિત થાય છે.
તમારૂ મહિનાનું બજેટ ખોરવાય છે
રેપો રેટમાં વધારો થવાની સીધી અસર તમારી આગળની મહિનાની ઈએમઆઈ પર પડે છે, તેમા વધારો થવાથી તમારૂ મહિનાનું બજેટ ખોરવાય છે. જો કે તેનો સીધો સબંધ યુદ્ઘ સાથે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
રેપો રેટ એ દર છે, જેના પર RBI બેંકોને ધિરાણ આપે છે. જ્યારે RBI આ દરમાં વધારો કરે છે, ત્યારે બેંકો માટે પૈસા વધુ મોંઘા થઈ જાય છે, અને બેંકો આ બોજ તમારા પર નાખે છે. આના પરિણામે તમારી હોમ લોન, કાર લોન અથવા અન્ય કોઈપણ લોન માટે EMI રકમમાં વધારો થાય છે.
એક્સપર્ટ માને છે કે જો ફુગાવાને નિયંત્રણમાં લાવવામાં આવે છે, તો EMI રાહત ફક્ત 2026ના અંત સુધીમાં અથવા 2027ની શરૂઆતમાં જ મળી શકે છે. RBI એ હાલમાં રાહ જુઓ અને જોતા રહોની વ્યૂહરચના અપનાવી છે, પરંતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વધતા તણાવને કારણે ફુગાવાના ભયે પરિસ્થિતિને વધુ મુશ્કેલ બનાવી દીધી છે.
આ ફુગાવો કેમ ?
આ સમગ્ર પ્રક્રિયા એક જાળાની જેમ કામ કરે છે, અને દરેક કડી એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે
બહારનો ઝટકો
પશ્ચિમ એશિયા અને અલ નીનોમાં તણાવ જેવા પરિબળોને કારણે ઇંધણ અને ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં વધારો થાય છે. WPI ફુગાવો 8.30% પર છે અને ઇંધણ અને વીજળી ફુગાવો 24.71% પર છે.
ખર્ચ ટ્રાન્સફર
કંપનીઓ અને જથ્થાબંધ વેપારીઓ ખર્ચમાં વધારો અનુભવે છે (ઉત્પાદિત ઉત્પાદનોનો ફુગાવો 4.62% છે), જે પછી તેઓ ગ્રાહકો પર પસાર કરે છે. 15 મેથી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 2થી 3 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
RBI કાર્યવાહી:
વધતી જતી ફુગાવાને રોકવા માટે (CPI 4.6% અંદાજવામાં આવ્યો છે, જે Q3માં 5.2% સુધી છે), RBIએ રેપો રેટ વધારવાની ફરજ પડી શકે છે.
સામાન્ય માણસ પર બેવડો ફટકો:
પરિણામે એક તરફ, તમારા દૈનિક ખર્ચ (પેટ્રોલથી શાકભાજી સુધી) વધે છે. બીજી તરફ, તમારા EMI ચુકવણીમાં પણ વધારો થવાનો ભય રહે છે.
આને ફુગાવાનું ખરાબ ચક્ર કહેવામાં આવે છે, જ્યાં એક સમસ્યા બીજી સમસ્યાને જન્મ આપે છે, અને આખરે બધો બોજ સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડે છે. હાલમાં, સરકાર અને તેલ કંપનીઓ આ બોજ તમારા સુધી પહોંચતો અટકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, પરંતુ RBI ગવર્નરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું તેમ, ભાવ વધારો હવે માત્ર સમયની વાત છે.