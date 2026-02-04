9 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે AI કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં ફાયદાનો સંકેત, જાણો પ્રાઇસ બેન્ડ
Upcoming IPO: શેર બજારમાં આઈપીઓ પર દાવ લગાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. સોમવારે એક એઆઈ કંપનીનો આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે. કંપનીએ આ માટે પ્રાઇસ બેન્ડ જાહેર કરી દીધી છે.
Fractal Analytics IPO: એન્ટરપ્રાઇઝ AI અને એનાલિટિક્સ કંપની ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સે પોતાના ઈનિશિયલ પબ્લિક ઓફર (IPO) ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી દીધી છે. કંપનીનો આઈપીઓ ₹857 થી ₹900 પ્રતિ શેર હેઠળ આવશે, જેમાં દરેક શેરની ફેસ વેલ્યુ 1 રૂપિયા હશે. ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સનો આઈપીઓ સોમવાર, 9 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે અને બુધવાર 11 ફેબ્રુઆરીએ બંધ થશે. તો એન્કર ઈન્વેસ્ટરોને શેરનું એલોટમેન્ટ શુક્રવાર 6 ફેબ્રુઆરીએ કરવામાં આવશે. આઈપીઓના એક લોટમાં 16 સેર હશે. મહત્વનું છે કે ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 180 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યાં છે. તેનો મતલબ છે કે પ્રાઇસ બેન્ડથી 20 ટકાનો પ્રોફિટ દર્શાવે છે.
ક્યા સેગમેન્ટમાં કેટલું સબ્સક્રિપ્શન
આ પબ્લિક ઈશ્યુમાં શેરનું વિભાજન સ્પષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ ઈશ્યુનો 75 ટકા હિસ્સો QIB એટલે કે ક્વોલિફાઇડ ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ બાયર્સ માટે રિઝર્વ છે. તો નોન-ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ ઈન્વેસ્ટર્સ માટે 15 ટકા અને રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો માટે 10 ટકા શેર રિઝર્વ રાખવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય કંપનીએ પોતાના કર્મચારીઓએ 600 કરોડના શેર રિઝર્વ રાખ્યા છે. એલોટમેન્ટની પ્રક્રિયા 12 ફેબ્રુઆરીએ પૂર્ણ થશે અને 13 ફેબ્રુઆરીએ રિફંડ અને ડિમેટ એકાઉન્ટમાં શેર ક્રેડિટ થઈ જશે. ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સના શેરનું લિસ્ટિંગ 16 ફેબ્રુઆરીએ BSE અને NSE પર થઈ શકે છે.
કુલ 2834 કરોડનો આઈપીઓ
ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સનો આ આઈપીઓ 2834 કરોડનો હશે, જેમાં 1023.05 કરોડનો ફ્રેશ ઈશ્યુ અને 1810.4 કરોડના ઓફર ફોર સેલ સામેલ છે. ખાસ વાત છે કે કંપનીએ પોતાના આઈપીઓની સાઇઝ પહેલાન0ા 4900 કરોડથી ઘટાડી 42 ટકા ઓછી કરી છે. આઈપીઓથી મળનારી રકમનો એક હિસ્સો કંપની પોતાની સબ્સિડિયરીને આપશે, જેથી કેટલીક લોન ભરી શકાય. આ સિવાય કંપની લેપટોપ ખરીદવા, નવી ઓફિસ સ્પેસ લેવા, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ, સેલ્સ અને માર્કેટિંગની સાથે-સાથે સંભવિત ઇનઓર્ગેનિક અધિગ્રહણ પર પૈસા ખર્ચ કરશે.
કંપનીનો કારોબાર
વર્ષ 2000મા શરૂ થયેલી ફ્રેક્ટલ એનાલિટિક્સ આજે એક ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઇઝ AI કંપની બની ચુકી છે, જે મોટી કંપનીઓને યોગ્ય અને સ્માર્ટ નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે. કંપની બે મુખ્ય સેગમેન્ટમાં કામ કરે છે- Fractal.ai અને Fractal Alpha | Fractal.ai પોતાના એન્જેટિક AI પ્લેટફોર્મ કોન્ઝેટિક દ્વારા એઆઈ સોલ્યુશન્સ અને પ્રોડક્ટ્સ આપે છે, જ્યારે ફ્રેક્ટલ આલ્ફા અલગ-અલગ ઈન્ડસ્ટ્રી અને માર્કેટ્સ માટે સ્વતંત્ર AI બિઝનેસને પ્રોત્સાહન આપે છે. કંપની પ્રમાણે તેના બિઝનેસ મોડલ જેવું કોઈપણ પબ્લિકલી લિસ્ટેડ કોમ્પિટિટર હાલ ભારત કે દુનિયામાં નથી. આઈપીઓને કોટક કેપિટલ, મોર્ગન સ્ટેનલી ઈન્ડિયા, એક્સિસ કેપિટલ અને ગોલ્ડમેન સૈક્સ મેનેજ કરી રહ્યાં છે, જ્યારે રજીસ્ટ્રારની ભૂમિકામાં MUFG ઇનટાઇમ ઈન્ડિયા છે.
