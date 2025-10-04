Prev
Next

Free LPG Cylinder : સરકારની દિવાળી ભેટ...આ લોકોને મળશે મફત LPG સિલિન્ડર

Free LPG Cylinder : પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ નોંધાયેલા પરિવારોને જ મફત LPG સિલિન્ડર આપવામાં આવશે. અલગથી અરજી કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ યોજના 1 મે, 2016ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:17 PM IST

Trending Photos

Free LPG Cylinder : સરકારની દિવાળી ભેટ...આ લોકોને મળશે મફત LPG સિલિન્ડર

Free LPG Cylinder : દિવાળી નજીક આવી રહી છે. આ તહેવાર પહેલા ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગી આદિત્યનાથ સરકાર મહિલાઓને મફત LPG સિલિન્ડરનું વિતરણ કરી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY)ના મહિલા લાભાર્થીઓને મફત LPG સિલિન્ડર મળશે. સરકારી માહિતી અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશમાં ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ 17.5 મિલિયનથી વધુ મહિલાઓ નોંધાયેલી છે, જેમને સીધો લાભ મળશે. 

યોગી સરકાર વર્ષમાં બે વાર મફત સિલિન્ડર આપે છે. એક સિલિન્ડર હોળીના તહેવાર માટે આપવામાં આવે છે અને બીજો સિલિન્ડર દિવાળી માટે આપવામાં આવે છે. મફત LPG સિલિન્ડર ફક્ત પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ નોંધાયેલા પરિવારોને જ આપવામાં આવશે. કોઈ અલગ અરજી કરવાની જરૂર નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

ઉજ્જવલા યોજના શું છે ?

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના 1 મે, 2016ના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેનો ઉદ્દેશ્ય ગરીબ અને ગ્રામીણ પરિવારો ખાસ કરીને મહિલાઓને સ્વચ્છ ઇંધણ (LPG ગેસ) પૂરો પાડવાનો છે. અત્યાર સુધીમાં 100 મિલિયનથી વધુ મહિલાઓ ઉજ્જવલા યોજનામાં જોડાઈ છે. સરકાર આ યોજના હેઠળ 300 રૂપિયાની સબસિડી આપે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, ઉજ્જવલા લાભાર્થીઓને સામાન્ય કિંમત કરતાં 300 300 સસ્તું LPG સિલિન્ડર મળે છે.

2.5 મિલિયન વધારાના મફત LPG કનેક્શન્સ અપાયા 

તાજેતરમાં, પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ ગરીબ મહિલાઓને 2.5 મિલિયન વધારાના મફત LPG કનેક્શન્સ આપવાની મંજૂરી આપી છે. આ વિસ્તરણ સાથે યોજના હેઠળ કનેક્શનની કુલ સંખ્યા વધીને 105.8 મિલિયન થશે. સરકારી નિવેદન અનુસાર, સરકારે આ માટે 676 કરોડના ખર્ચને મંજૂરી આપી છે. યોજના હેઠળ, લાભાર્થીઓને કોઈપણ ડિપોઝિટ વિના LPG કનેક્શન મળે છે. આમાં સિલિન્ડર, પ્રેશર રેગ્યુલેટર, સેફ્ટી હોઝ, ડોમેસ્ટિક ગેસ કન્ઝ્યુમર કાર્ડ (DGCC) પુસ્તિકા અને ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જ માટે સુરક્ષા ડિપોઝિટનો સમાવેશ થાય છે.

પ્રથમ રિફિલ સાથે સ્ટવ પણ મફત આપવામાં આવે છે. લાભાર્થીઓને LPG કનેક્શન, પ્રથમ રિફિલ અથવા સ્ટવ માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર નથી. આ ખર્ચ કેન્દ્ર સરકાર અને પેટ્રોલિયમ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે. લાભાર્થીઓને 14.2 કિલોના સિલિન્ડર સાથે કનેક્શન, પાંચ કિલોના નાના સિલિન્ડર સાથે કનેક્શન અથવા પાંચ કિલોગ્રામના 2 સિલિન્ડર સાથે કનેક્શન પસંદ કરવાનો વિકલ્પ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Diwali 2025free LPG cylinderpm modiPradhan Mantri Ujjwala Yojanauttar pradesh government

Trending news