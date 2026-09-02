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તમારા ખિસ્સામાંથી 1 ફદિયું આપ્યા વગર ઘરની છત પર લગાવો મફતમાં સોલાર પેનલ, આ રીતે કરો અરજી

Delhi Free Rooftop Solar Panel Scheme 2026: દિલ્હીમાં 400 યુનિટ સુધી વીજળી વાપરતા ઉપભોક્તાઓ (ગ્રાહકો)ને 3kW નું સોલાર સિસ્ટમ મફત મળશે. જાણો 1.56 લાખ રૂપિયાની સબસિડી અને pmsuryaghar.gov.in પર ઓનલાઈન અપ્લાય કરવાની સરળ રીત.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 02, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:47 PM IST
તમારા ખિસ્સામાંથી 1 ફદિયું આપ્યા વગર ઘરની છત પર લગાવો મફતમાં સોલાર પેનલ, આ રીતે કરો અરજી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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