/તમારા ખિસ્સામાંથી 1 ફદિયું આપ્યા વગર ઘરની છત પર લગાવો મફતમાં સોલાર પેનલ, આ રીતે કરો અરજી

Delhi Free Rooftop Solar Panel Scheme 2026: દિલ્હીની જનતા માટે એક ખૂબ જ મોટી અને રાહત ભરેલા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જો તમે પણ દર મહિને વીજળીના બિલની ઝંઝટથી પરેશાન છો, તો હવે તમને ખિસ્સામાંથી એક પણ રૂપિયો ખર્ચ કર્યા વગર તમારા ઘરની છત પર સોલાર પેનલ (Free Rooftop Solar Panel) લગાવવાનો મોકો મળી રહ્યો છે. દિલ્હી સરકારે પોતાની નવી સોલાર પૉલિસીને મંજૂરી આપી દીધી છે. તેના હેઠળ ઘરેલુ વીજળી ઉપભોક્તાઓને સંપૂર્ણપણે મફતમાં રુફટૉપ સોલાર સિસ્ટમ આપવામાં આવી રહી છે. મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ 1 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ થયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આ મોટી યોજનાની જાહેરાત કરી.
1.56 લાખ રૂપિયાનું સોલાર સિસ્ટમ બિલકુલ મફત!
જો તમે દર મહિને 400 યુનિટ સુધી વીજળીની ખપત કરો છો, તો તમે આ યોજના હેઠળ 3 કિલોવાટ (3 kW) સુધીનું સોલાર સિસ્ટમ મફત લગાવવાના હકદાર છો. આ 3kW સોલાર સિસ્ટમ લગાવવામાં કુલ મળીને લગભગ 1.56 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે. તેમાંથી 78000 રૂપિયા કેન્દ્ર સરકાર (સબસિડી) અને બાકીના 78000 રૂપિયા દિલ્હી સરકાર ઉઠાવશે. ઉપભોક્તાએ પોતાના ખિસ્સામાંથી એક પૈસો પણ એડવાન્સ નથી આપવાનો. સોલાર પેનલ લાગ્યા પછી આગામી 5 વર્ષો સુધી તેના રખરખાવ (Operation & Maintenance) ની પૂરી જવાબદારી સરકાર દ્વારા ચૂંટાયેલા વેન્ડર્સની રહેશે.
જૂની વીજળી સબસિડી પણ બંધ નહીં થાય
આ યોજનાની સૌથી મોટી અને ખાસ વાત એ છે કે છત પર સોલાર પેનલ લાગી ગયા પછી પણ તમારી વર્તમાન વીજળી સબસિડી પર કોઈ અસર નહીં પડે. તમને સોલાર પેનલથી બનવાવાળી ફ્રી સોલાર વીજળીનો ફાયદો તો મળશે જ. સાથે જ, જો તમે ગ્રીડ (સરકારી વીજળી સપ્લાય)થી વીજળી લો છો, તો તેના પર મળનારી છૂટ પણ પહેલાની જેમ ચાલુ રહેશે. એટલે કે બેવડો ફાયદો. સરકારનું ટાર્ગેટ વર્ષ 2027 સુધી દિલ્હીના લગભગ 2.3 લાખ ઘરની છતો પર આ સોલાર પેનલ લગાવવાનું છે.
ઘર બેઠા કેવી રીતે કરો ઓનલાઈન અપ્લાય?
દિલ્હી સરકારની આ ફ્રી રુફટૉપ સોલાર સ્કીમનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે તમારે કેન્દ્ર સરકારના અધિકૃત પૉર્ટલ પર અપ્લાય કરવાનું રહેશે.