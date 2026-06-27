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આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટથી લઈ બેન્ક સુધી... 1 જુલાઈ બદલાઈ રહ્યા છે આ 5 મોટા નિયમો, તમારા ખિસ્સા પર પડશે અસર!

Rules Changing From July: જુલાઈ મહિનો શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે. 1 જુલાઈ 2026થી કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય નિયમોમાં બદલાવ થવા જઈ રહ્યો છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા અને રોજિંદા નાણાકીય કામકાજ પર પડી શકે છે. આ બદલાવમાં ITR ફાઇલિંગ, આધાર, પાસપોર્ટ, SBI અને HDFC બેન્કના ક્રેડિટ કાર્ડ સહિત મોટા અપડેટ સામેલ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 27, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:52 PM IST
આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટથી લઈ બેન્ક સુધી... 1 જુલાઈ બદલાઈ રહ્યા છે આ 5 મોટા નિયમો, તમારા ખિસ્સા પર પડશે અસર!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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