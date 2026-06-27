/આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટથી લઈ બેન્ક સુધી... 1 જુલાઈ બદલાઈ રહ્યા છે આ 5 મોટા નિયમો, તમારા ખિસ્સા પર પડશે અસર!

Rules Changing From 1st July 2026: જુલાઈ મહિનો શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. 1 જુલાઈ 2026થી ઘણા મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય બદલાવ લાગુ થવા જઈ રહ્યા છે. આની સીધી અસર ટેક્સપેયર્સ, બેન્ક ગ્રાહકો, ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝર્સ, પાસપોર્ટ અરજદારો અને આધાર કાર્ડ ધારકો પર પડી શકે છે. આ બદલાવ સીધી રીતે સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા અને તેમના નાણાકીય વ્યવહારોને અસર કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ, 1 જુલાઈ 2026થી લાગુ થનારા નવા નિયમો વિશે.
ITR-1 અને ITR-2 ડેડલાઇન
ITR-1 અને ITR-2 ફોર્મ ભરનારા ટેક્સપેયર્સ માટે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (એસેસમેન્ટ વર્ષ 2026-27) માટે રિટર્ન ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ 2026 નક્કી કરવામાં આવી છે. આ ડેડલાઇન પછી રિટર્ન ફાઇલ કરવા પર લેટ ફી ચૂકવવી પડશે. જો 31 જુલાઈ સુધીમાં રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં નહીં આવે, તો 31 ડિસેમ્બર સુધી બિલેટેડ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકાશે, પરંતુ તે માટે પેનલ્ટી આપવી પડશે. જેમની કુલ આવક 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ છે, તેમણે 5,000 રૂપિયા સુધીનો દંડ ચૂકવવો પડી શકે છે, જ્યારે 5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી આવક ધરાવતા લોકો માટે આ દંડ 1,000 રૂપિયા સુધીનો હોઈ શકે છે.
આધાર અપડેટ સંબંધિત બદલાવ
UIDAI તરફથી આધાર કાર્ડમાં રજિસ્ટર્ડ ઈમેલ ID અપડેટ કરવાની ફી અસ્થાયી રૂપે નાબૂદ કરવામાં આવી છે. આ સુવિધા પહેલા 75 રૂપિયા ફ્રી સાથે ઉપલબ્ધ હતી, પરંતુ હવે તેને 1 જુલાઈ 2026થી 31 ડિસેમ્બર 2026 સુધી સંપૂર્ણપણે મફત કરી દેવામાં આવી છે. આ સુવિધા UIDAIની સત્તાવાર મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.
SBI ક્રેડિટ કાર્ડમાં બદલાવ
SBI કાર્ડ તરફથી PhonePe SBI ક્રેડિટ કાર્ડના રિવોર્ડ પ્રોગ્રામમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે, જે 1 જુલાઈ 2026થી લાગુ થશે. આની અસર PhonePe SBI ક્રેડિટ કાર્ડ PURPLE અને SELECT BLACK બન્ને વેરિઅન્ટ પર પડશે. નવા નિયમો હેઠળ રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ મેળવવાની મર્યાદા બદલવામાં આવી છે અને કેટલાક ટ્રાન્ઝેક્શનને રિવોર્ડ કેટેગરીમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે.
HDFC ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમોમાં બદલાવ
HDFC બેન્કના ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝર્સ માટે પણ નવા નિયમ લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા છે. 1 જુલાઈ 2026થી દરેક કેલેન્ડર ક્વાર્ટરમાં (ત્રિમાસિક ગાળામાં) ત્રણ વખત ફ્રી એરપોર્ટ લાઉન્જ એક્સેસ મળશે. પરંતુ આ માટે અગાઉના ક્વાર્ટરમાં ઓછામાં ઓછા 60,000 રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો જરૂરી રહેશે. ઉદાહરણ તરીકે, જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2026ના ક્વાર્ટરમાં લાઉન્જ સુવિધા મેળવવા માટે એપ્રિલથી જૂન 2026 વચ્ચે 60,000 રૂપિયા કે તેથી વધુનો ખર્ચ કરવો અનિવાર્ય રહેશે.
પાસપોર્ટ ફીમાં વધારો
વિદેશ મંત્રાલય તરફથી 1 જુલાઈ 2026થી સામાન્ય અને તત્કાલ પાસપોર્ટની ફીમાં વધારાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ બદલાવ ભારતની સાથે-સાથે વિદેશમાં રહેતા ભારતીય અરજદારો પર પણ લાગુ થશે. આ બદલાવ બાદ પાસપોર્ટ બનાવવો પહેલા કરતા વધુ મોંઘો થઈ જશે.
બેન્ક પ્રોડક્ટ્સની મિસ-સેલિંગ પર નવા નિયમ
ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (RBI)એ બેન્કિંગ સેક્ટરમાં ફાયનાન્સિયલ પ્રોડક્ટ્સની મિસ-સેલિંગ (ખોટી રીતે પ્રોડક્ટ વેચવી) રોકવા માટે નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. 1 જુલાઈ 2026થી અમલી બનનારા આ નિયમો હેઠળ, જો કોઈ ગ્રાહકને ખોટી રીતે કોઈ પ્રોડક્ટ વેચવામાં આવી હોય, તો તેને પૂરેપૂરું રિફંડ અને થયેલા નુકસાનનું વળતર મેળવવાનો અધિકાર રહેશે.