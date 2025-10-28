આધાર કાર્ડથી બેંક ખાતા સુધી... 1 નવેમ્બરથી બદલાશે આ 5 મોટા નિયમો
1 November New Rules: 1 નવેમ્બર, 2025થી, દેશભરમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિયમોમાં ફેરફાર થવાનો છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના રોજિંદા જીવન પર પડશે. આ ફેરફારોમાં આધાર કાર્ડ અપડેટ્સ, બેંકિંગ અને નોમિની નિયમો, SBI ક્રેડિટ કાર્ડ ચાર્જ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ જોગવાઈઓ અને ગેસ સિલિન્ડરના ભાવનો સમાવેશ થાય છે.
1 November New Rules: જો તમે તહેવારોની મોસમને કારણે તમારા કેટલાક કામ આગામી મહિના માટે પેન્ડિંગ રાખ્યા હોય, તો આ સમાચાર ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. હકીકતમાં, 1 નવેમ્બર, 2025થી, દેશભરમાં ઘણા મુખ્ય નિયમોમાં ફેરફાર થવાનો છે. આ ફેરફારો તમારા વોલેટ, રોકાણો અને રોજિંદા જીવન પર સીધી અસર કરશે.
મોટા ફેરફારોમાં આધાર કાર્ડ, બેંકિંગ સિસ્ટમ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ગેસ સિલિન્ડર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સંબંધિત નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. જો તમે આ અપડેટ્સથી અજાણ છો, તો તમને નુકસાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે આ 5 મોટા ફેરફારો કયા છે, જે 1 નવેમ્બરથી અમલમાં આવશે.
- આ 5 નિયમો બદલાશે
આધાર કાર્ડ અપડેટ નિયમો સરળ બનાવાયા
UIDAIએ આધાર કાર્ડ અપડેટ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી છે. હવે તમારે તમારું નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, અથવા મોબાઇલ નંબર જેવી માહિતી અપડેટ કરવા માટે આધાર સેન્ટરની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી. તમે આ બધું ઓનલાઈન કરી શકો છો. ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અથવા આઇરિસ સ્કેન જેવી બાયોમેટ્રિક વિગતો માટે જ સેન્ટરની મુલાકાત લેવી જરૂરી રહેશે. નવી સિસ્ટમ હેઠળ, UIDAI PAN, પાસપોર્ટ, રેશન કાર્ડ, મનરેગા અને શાળાના રેકોર્ડ જેવા સરકારી ડેટાબેઝ સામે તમારી માહિતી આપમેળે ચકાસશે. આનો અર્થ એ છે કે દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાની ઝંઝટ દૂર થશે.
SBI ક્રેડિટ કાર્ડ્સ પર વધારાનો ચાર્જ
જો તમારી પાસે SBI ક્રેડિટ કાર્ડ છે, તો આ ફેરફાર મહત્વપૂર્ણ છે. 1 નવેમ્બરથી અસુરક્ષિત કાર્ડ્સ પર 3.75% ફી વસૂલવામાં આવશે. જો તમે CRED, CheQ, અથવા Mobikwik જેવી ત્રીજા-પક્ષ એપ્લિકેશનો દ્વારા તમારી શાળા અથવા કોલેજની ફી ચૂકવો છો, તો વધારાની 1% ફી લાગુ થશે. જો કે, જો તમે શાળાની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા POS મશીન દ્વારા ચૂકવણી કરો છો, તો કોઈ ચાર્જ રહેશે નહીં. વધુમાં, 1,000 રૂપિયાથી વધુ વોલેટ ચુકવણી માટે 1% ફી વસૂલવામાં આવશે, અને કાર્ડ-ટુ-ચેક ચુકવણી માટે ₹200 ફી વસૂલવામાં આવશે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારો માટે નવા નિયમો
સેબીએ પારદર્શિતા વધારવા માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ સંબંધિત નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે. હવે, જો કોઈ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC)ના અધિકારી, કર્મચારી અથવા તેમના પરિવારના સભ્ય ₹15 લાખથી વધુનો વ્યવહાર કરે છે, તો કંપનીએ આ માહિતી તેના પાલન અધિકારીને જાણ કરવાની રહેશે. આ પગલું રોકાણકારોના હિતોનું રક્ષણ કરવા અને આંતરિક વેપાર અટકાવવાનો છે.
બેંક એકાઉન્ટ અને લોકર નોમિની નિયમોમાં ફેરફાર
1 નવેમ્બરથી બેંકિંગ સિસ્ટમમાં પણ એક મોટો ફેરફાર અમલમાં આવવાનો છે. ગ્રાહકો હવે તેમના બેંક ખાતા, લોકર અને સલામત કસ્ટડી માટે ચાર નોમિની નોમિનેટ કરી શકશે. આ ફેરફાર બેંકિંગ કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ 2025 હેઠળ લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ગ્રાહકો દરેક નોમિની કેટલી રકમ મેળવશે તે પણ નક્કી કરી શકશે. જો પ્રથમ નોમિનીનું મૃત્યુ થાય છે, તો તેમનો હિસ્સો આપમેળે બીજા નોમિની પાસે ટ્રાન્સફર થઈ જશે. આ ભવિષ્યમાં વિવાદોની શક્યતા ઘટાડશે અને પ્રક્રિયા પારદર્શક બનાવશે.
LPG, CNG અને PNG કિંમતોમાં સંભવિત ફેરફારો
દર મહિનાની જેમ, LPG, CNG અને PNG કિંમતોની સમીક્ષા 1 નવેમ્બરના રોજ કરવામાં આવશે. તેલ કંપનીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારના ભાવોના આધારે આ દરોને સમાયોજિત કરે છે. તેથી, આ વખતે પણ ગેસના ભાવમાં વધારો અથવા ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
