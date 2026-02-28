Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

બેંક એકાઉન્ટથી લઈને LPG અને રેલ્વે એપ્સ સુધી, 1 માર્ચથી બદલાઈ રહ્યા છે 6 નિયમો, જાણો

1 March New Rule: દર મહિને, દર મહિનાની પહેલી તારીખે કેટલાક નાણાકીય ફેરફારો થાય છે, જેની સીધી અસર આપણા ખિસ્સા પર પડે છે. 1 માર્ચ, 2026 થી ઘણા નિયમો પણ બદલાવાની તૈયારીમાં છે. સિમ કાર્ડથી લઈને રેલ્વે સુધી, ઘણા નિયમો બદલાવાની તૈયારીમાં છે. ચાલો જાણીએ કે કયા ફેરફારો થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:33 AM IST

Trending Photos

બેંક એકાઉન્ટથી લઈને LPG અને રેલ્વે એપ્સ સુધી, 1 માર્ચથી બદલાઈ રહ્યા છે 6 નિયમો, જાણો

1 March New Rule: માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી આ 6 નવા નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે, જેમાં સીમકાર્ડ, રેલવે, LPG અને PNGના ભાવ સહિત બેંકમાં મિનિમમ બેલેન્સના નિયમમાં પણ ફેરફાર થવાના છે, UPI ટ્રાન્જેક્શનના નિયમો સહિત 2-3 ફેરફારો તમારા ખિસ્સા પર સીધી અસર કરશે.

સિમ બાઈંડીગના નિયમ

Add Zee News as a Preferred Source

મોબાઇલ વપરાશકર્તાઓ માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ છે. સિમ બાઈંડીગ નિયમ 1 માર્ચ, 2026થી અમલમાં આવી રહ્યો છે. આ નિયમ અનુસાર, હવે WhatsApp અને અન્ય મેસેજિંગ એપ એકાઉન્ટ્સને એક્ટિવ સિમ કાર્ડ સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત રહેશે. જે મોબાઇલ ફોન પર આ એપ્સ ચાલી રહી છે તેને પણ સિમ કાર્ડની જરૂર પડશે.

રેલ્વે બંધ કરી રહ્યું છે આ એપ

1 માર્ચ, 2026થી, રેલ્વે તેની જૂની UTS એપ બંધ કરશે. પરિણામે, મુસાફરો હવે તેનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં. તેના બદલે, મુસાફરોએ Railone એપનો ઉપયોગ કરવો પડશે. આ એપ મુસાફરોને અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ અને પ્લેટફોર્મ ટિકિટ બુક કરવાની મંજૂરી આપશે.

LPG કિંમતો

દર મહિનાની પહેલી તારીખે LPGના નવા ભાવ જાહેર થાય છે. હોળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને, લોકો સરકાર પાસેથી LPG સિલિન્ડરના ભાવ ઘટાડવાની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ છે કે સરકાર આવો નિર્ણય લે છે કે નહીં.

CNG અને PNGના ભાવમાં ફેરફાર

CNG અને PNGના ભાવ અંગે એક મોટી અપડેટ પણ 1 માર્ચ, 2026ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. સરકાર 1 માર્ચે નવા ભાવ જાહેર કરી શકે છે. ATFના ભાવ પણ જાહેર થઈ શકે છે.

મિનિમમ બેલેન્સ નિયમો

દેશની ઘણી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ મિનિમમ બેલેન્સની જરૂરિયાતો અંગે લોકોને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. હવે, મિનિમમ બેલેન્સની જરૂરિયાત સરેરાશ માસિક બેલેન્સ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે મહિનાની શરૂઆતમાં તમારું બેલેન્સ ઓછું હોય તો પણ, તમે મહિનાના અંત સુધીમાં તેનું સંચાલન કરી શકો છો.

UPI ટ્રાન્જેક્શન

ડિજિટલ પેમેન્ટમાં છેતરપિંડીને ધ્યાનમાં રાખીને, સુરક્ષા નિયમો વધુ કડક થઈ શકે છે. બેંક મોટી રકમના વ્યવહારો માટે વધારાની ચકાસણી લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત UPI પિનનો ઉપયોગ કરવો પૂરતો રહેશે નહીં. વધારાના ઓથેટિંકેશનની જરૂર પડી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
1 March New Rulesbank accountslpgrailway appGujarati NewsBusiness NewsCNG And PNG Price Changeupi

Trending news