EPFOના ઈનએક્ટિવ એકાઉન્ટથી લઈને સિંગલ વિન્ડો સુધી, PFના પૈસા માટે સરકારનો જોરદાર પ્લાન, જાણો
PF Withdrawal Rule Change: EPFO સંબંધિત અનેક નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આનાથી ફક્ત PF ભંડોળ ઉપાડવાનું સરળ બનશે જ નહીં પરંતુ સિંગલ વિન્ડો દ્વારા સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પણ શક્ય બનશે. કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ આ સંદર્ભમાં માહિતી આપી છે.
PF Withdrawal Rule Change: જો તમે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)ના કર્મચારી છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. હકીકતમાં, EPFO સંબંધિત અનેક નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આનાથી ફક્ત PF ભંડોળ ઉપાડવાનું સરળ બનશે નહીં, પરંતુ EPFO કાર્યાલયમાં સિંગલ વિન્ડો દ્વારા સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પણ શક્ય બનશે. કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ તેમના સત્તાવાર X એકાઉન્ટ પર આ અંગે માહિતી આપી છે.
મંત્રીએ શું કહ્યું?
તેમણે તેમના X એકાઉન્ટ પર જણાવ્યું હતું કે પહેલા, જ્યારે લોકોના PF ખાતામાં પૈસા પડેલા હતા, ત્યારે તેને ઉપાડવામાં નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓ આવતી હતી. પહેલાં, આ મુશ્કેલીઓને કારણે, લોકો રકમ પણ છોડી દેતા હતા. જો કે, હવે આવા નિષ્ક્રિય EPFO ખાતાઓને ઓળખવામાં આવશે અને તેમના KYC ચકાસવામાં આવશે. આ પછી, પૈસા EPFO સબ્સ્ક્રાઇબરના ખાતામાં એક સરળ પ્રક્રિયા દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
અલગ અલગ ઓફિસોમાં જવાની જરૂર નથી
તેમણે જણાવ્યું હતું કે કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) સંબંધિત સમસ્યાઓનું નિરાકરણ હવે વધુ સુલભ અને સરળ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. EPFO સંબંધિત મુખ્ય સમસ્યાઓ માટે હવે બહુવિધ ઓફિસોમાં જવાની જરૂર રહેશે નહીં, કારણ કે દેશભરની તમામ EPFO ઓફિસોને ટેકનોલોજી-સક્ષમ અને સંકલિત સેવા કેન્દ્રો તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહી છે.
આ ફેરફારો સભ્યોને કોઈપણ પ્રાદેશિક ઓફિસમાં તેમના PF કેસોને ઝડપથી અને સરળતાથી ઉકેલવાની મંજૂરી આપશે, ભલે તેમનું મૂળ ખાતું અથવા નોકરીદાતા દૂરસ્થ સ્થાને સ્થિત હોય. આનાથી EPF હિસ્સેદારો માટે સેવાની સુવિધા અને ગુણવત્તામાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.
સેવા પ્રદાતાઓ
કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં, EPFO સબ્સ્ક્રાઇબર્સને મદદ કરવા માટે ખાનગી સેવા પ્રદાતાઓની સ્થાપના કરવામાં આવશે. આનાથી માત્ર કંપનીઓ જ નહીં પરંતુ કર્મચારીઓને પણ ફાયદો થશે.
