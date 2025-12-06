ગ્રેચ્યુઈટીથી લઈને પેન્શન સુધી... કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે થયા આ મોટા ફેરફાર
Central Government Employees: UPS હેઠળના તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. તાજેતરમાં, સરકારે NPS અને UPS હેઠળ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે બે નવા રોકાણ વિકલ્પોને મંજૂરી આપી છે.
Central Government Employees: 2025માં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને લગતા ઘણા નિયમોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આવો જ એક નિયમ યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના (UPS) સાથે સંબંધિત છે. UPS હેઠળના તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ હવે જૂની પેન્શન યોજના (OPS) હેઠળ નિવૃત્તિ અને મૃત્યુ ગ્રેચ્યુટી લાભો માટે પાત્ર બનશે.
આદેશમાં શું છે?
આ વર્ષે, સરકારે એક નવો આદેશ જાહેર કર્યો. આ આદેશમાં જણાવાયું છે કે UPS હેઠળના કર્મચારીઓ પણ સેન્ટ્રલ સિવિલ સર્વિસીસ (પેમેન્ટ ઓફ ગ્રેચ્યુટી) નિયમો, 2021 હેઠળ નિવૃત્તિ ગ્રેચ્યુટી અને મૃત્યુ ગ્રેચ્યુટી માટે હકદાર રહેશે.
જો કોઈ કર્મચારીનું સેવા દરમિયાન મૃત્યુ થાય છે, તો પરિવારને જૂની પેન્શન યોજના (OPS) જેવા જ લાભો મળશે. વધુમાં, જો કોઈ કર્મચારી અપંગ અથવા વિકલાંગ બને છે, તો તેમની પાસે OPS હેઠળના જેવા જ સુરક્ષિત લાભો પસંદ કરવાનો વિકલ્પ હશે.
બે નવા રોકાણ વિકલ્પો
તાજેતરમાં, સરકારે રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) હેઠળ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે બે નવા રોકાણ વિકલ્પો "જીવન ચક્ર" અને "સંતુલિત જીવન ચક્ર"ને મંજૂરી આપી છે. NPS અને UPS હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ હવે ઘણા રોકાણ વિકલ્પોમાંથી પસંદગી કરી શકે છે. એક "ડિફોલ્ટ" વિકલ્પ છે, જે પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) દ્વારા સમયાંતરે વ્યાખ્યાયિત રોકાણનો "ડિફોલ્ટ પેટર્ન" છે. બીજો વિકલ્પ સ્કીમ G છે, જે ઓછા જોખમવાળા, ખાતરીપૂર્વકના વળતર માટે સરકારી સિક્યોરિટીઝમાં 100 ટકા રોકાણ કરે છે.
લાઈફ સાઈકલ વિકલ્પમાં ઇક્વિટી ફાળવણી
લાઈફ સાઈકલ (LC-25) વિકલ્પ હેઠળ મહત્તમ ઇક્વિટી ફાળવણી 25 ટકા છે, જે ધીમે ધીમે 35 વર્ષની ઉંમરથી 55 વર્ષની ઉંમર સુધી ઘટે છે. LC-50 વિકલ્પ હેઠળ મહત્તમ ઇક્વિટી ફાળવણી નિવૃત્તિ ભંડોળના 50 ટકા સુધી મર્યાદિત છે.
બેલેન્સ્ડ લાઇફ સાયકલ (BLC) વિકલ્પ એ LC50 નું સુધારેલું સંસ્કરણ છે, જેમાં 45 વર્ષની ઉંમરથી ઇક્વિટી ફાળવણી ઘટાડવામાં આવે છે, જેથી કર્મચારીઓ લાંબા સમય સુધી ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરી શકે. LC75 વિકલ્પમાં મહત્તમ ઇક્વિટી ફાળવણી 75 ટકા છે, જે ધીમે ધીમે 35 વર્ષની ઉંમરથી 55 વર્ષની ઉંમર સુધી ઘટે છે.
