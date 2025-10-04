8th Pay Commission: લેવલ 1થી 18 સુધી... DA નહીં મળે, છતાં પગારમાં થશે આટલો વધારો, જાણો કેવી રીતે
8th Pay Commission: લઘુત્તમ મૂળ પગાર, જે હાલમાં ₹18,000 છે, તે વધીને ₹44,000 થઈ શકે છે. આ સ્તર 1 ના કર્મચારીઓ માટે મૂળ પગાર હશે. જ્યારે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) શામેલ કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ શહેર પર આધાર રાખીને HRA શામેલ કરવામાં આવશે.
8th Pay Commission: એ સ્પષ્ટ છે કે 8મા પગાર પંચના સંપૂર્ણ અમલીકરણ માટે 2028 સુધી રાહ જોવી પડી શકે છે, પરંતુ એ વાત ચોક્કસ નથી કે લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને તેનો લાભ 2028માં જ મળશે. 50 લાખથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને આશરે 6.5 મિલિયન પેન્શનરોને 8મા પગાર પંચનો લાભ મળવાની અપેક્ષા છે.
અહેવાલો અનુસાર, 8મા પગાર પંચને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલી ગણવામાં આવશે, અને કર્મચારીઓને તે તારીખથી નવી ગણતરીઓના આધારે પગાર મળશે. હકીકતમાં, મોદી કેબિનેટે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં 8મા પગાર પંચને મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરવામાં આવી નથી, કે કમિશનની રચના કરવામાં આવી નથી. આમ છતાં, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જો તે પછીથી લાગુ કરવામાં આવે તો પણ, પગાર જાન્યુઆરી 2026થી અમલી બનશે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ફોર્મ્યુલા
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કોઈપણ પગાર પંચમાં પગાર ગણતરીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આ મૂળભૂત રીતે એક ગુણક છે, જેનો ઉપયોગ કર્મચારીના વર્તમાન મૂળ પગારને 2.57થી ગુણાકાર કરવા માટે થાય છે જેથી નવો મૂળ પગાર નક્કી કરી શકાય. છઠ્ઠા પગાર પંચમાં લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર ₹7,000 હતો, અને સાતમા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો. આ ફોર્મ્યુલા હેઠળ, લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર ₹7,000 થી વધારીને ₹18,000 કરવામાં આવ્યો છે.
8મા પગાર પંચ માટે સત્તાવાર સૂચના હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. ઘણા અહેવાલો બહાર આવ્યા છે, જેમાં વિવિધ ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. કેટલાક અહેવાલો 1.92ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સૂચવે છે, જ્યારે અન્ય 2.86ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સૂચવે છે. એવી શક્યતા છે કે કમિશન 2.46ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરી શકે છે.
મોંઘવારી ભથ્થાને મૂળભૂત પગારમાં ભેળવી દેવામાં આવશે!
આ વખતે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મોંઘવારી ભથ્થાને મૂળ પગારમાં ભેળવી દેવામાં આવી શકે છે. પગાર પંચની રચના સમયે, એવું માનવામાં આવતું હતું કે મૂળભૂત પગારની ગણતરી ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવશે. પછી, આગામી 10 વર્ષ કે તેથી વધુ સમયગાળામાં, ફુગાવાના આધારે મૂળ પગારમાં રકમ ઉમેરવામાં આવે છે, જે પછી મોંઘવારી ભથ્થા તરીકે ઉમેરવામાં આવે છે. તેથી, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 8મા પગાર પંચની શરૂઆતમાં, મોંઘવારી ભથ્થું મૂળ પગારમાં સમાવિષ્ટ થશે. તેથી, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર (2.46) વધારે હોવાની અપેક્ષા છે.
કોનો પગાર કેટલો વધશે?
પગાર ગણતરી માટે, આપણે 2.46 નો ઉપયોગ કરીને ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની ગણતરી કરી શકીએ છીએ. આ મુજબ, લઘુત્તમ મૂળભૂત પગાર, જે હાલમાં ₹18,000 છે, તે વધીને ₹44,000 થઈ શકે છે. આ સ્તર 1 કર્મચારીઓનો મૂળ પગાર હશે. જ્યારે મોંઘવારી ભથ્થું શામેલ કરવામાં આવશે નહીં, શહેર પર આધાર રાખીને HRA (ઘર ભાડું ભથ્થું) ઉમેરવામાં આવશે.
આનો અર્થ એ છે કે નવા મૂળ પગારની ગણતરી માટેનું સૂત્ર આ હશે
- જૂનો મૂળ પગાર x 2.46 = 8મા પગાર પંચ હેઠળ મૂળભૂત પગાર
- ધારો કે તમે લેવલ 7 કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો.
- આ કિસ્સામાં, તમારો મૂળ પગાર = ₹44,900 થશે.
- હાલનો DA (મોંઘવારી ભથ્થું) આમાં ઉમેરવામાં આવશે (55 + 3) 58% = ₹26,042
- મેટ્રો શહેર દિલ્હી મુજબ, HRA 27% = ₹12,123.
- આ મુજબ, કુલ પગાર (મૂળભૂત + DA + HRA) = ₹83,065 થાય છે.
- હવે ચાલો જાણીએ કે 8મા પગાર પંચની ગણતરી મુજબ પગાર કેટલો વધશે.
- લેવલ 7ના કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીનો મૂળ પગાર (કોષ્ટકમાં ગણતરી મુજબ) 1,10,554 રૂપિયા હશે.
- DA 0% = 0 રૂપિયા પર રીસેટ કરવામાં આવશે.
- HRA 27% = 29,849.58 રૂપિયા પર ઉમેરવામાં આવશે.
કુલ પગાર (મૂળભૂત + DA + HRA) 1,40,403 રૂપિયા હશે.
આ સૂત્રના આધારે, તમે વિવિધ પગાર સ્તરના મેટ્રિસિસમાં કર્મચારીઓના પગારનો અંદાજ લગાવી શકો છો. જો કે, એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ કોઈ નિશ્ચિત ગણતરી સૂત્ર નથી; તેના બદલે, તેને અંદાજ તરીકે ગણવું જોઈએ.
