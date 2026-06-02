/લોનથી લઈને વિઝા સુધી... ITR ફાઈલ કરવાના આ છે 5 મોટા ફાયદા, ફાઈલ ન કરવા પર થશે આ નુકસાન

ITR Filing Benefits: દેશમાં ફાઇનાન્સિયલ યર (નાણાકીય વર્ષ) 2025-26 માટે આવકવેરા રિટર્ન (ITR) ફાઈલ કરવાની સીઝન શરૂ થઈ ચૂકી છે. દર વર્ષે કરોડો લોકો ITR ફાઈલ કરે છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકો તેને માત્ર ટેક્સના નિયમોનું પાલન કરવા અથવા દંડથી બચવાનું માધ્યમ માને છે, જ્યારે સત્ય એ છે કે ITR માત્ર ટેક્સ જમા કરવાનો દસ્તાવેજ નથી, પરંતુ તે તમારી નાણાકીય ઓળખ અને વિશ્વસનીયતાનો એક મજબૂત પુરાવો પણ છે. તમે નોકરીયાત કર્મચારી હોવ કે પછી ફ્રીલાન્સર, વેપારી કે નિવૃત્ત વ્યક્તિ, સમયસર ITR ફાઈલ કરવું તમારા માટે ઘણી રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. એવા ઘણા પ્રસંગો આવે છે, જ્યાં તમારી આર્થિક સ્થિતિ સાબિત કરવા માટે ITR સૌથી મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ બની જાય છે.
1- લોન મળવાની સંભાવના
જો તમે ભવિષ્યમાં હોમ લોન, પર્સનલ લોન, કાર લોન કે બિઝનેસ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે ITR ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ લોન મંજૂર કરતા પહેલા તમારી આવક અને ચૂકવણી કરવાની ક્ષમતાનું મૂલ્યાંકન કરે છે. ITR એ દર્શાવે છે કે, તમારી આવક નિયમિત છે અને તમે તમારી નાણાકીય જવાબદારીઓ નિભાવવા માટે સક્ષમ છો. સતત ઘણા વર્ષોનો ITR રેકોર્ડ હોવા પર બેન્કનો ભરોસો વધે છે અને લોન મંજૂર થવાની શક્યતા પણ મજબૂત બને છે.
2- ટેક્સ રિફંડ મેળવવા માટે જરૂરી
ઘણી વખત કર્મચારીઓ અથવા અન્ય કરદાતાઓના પગાર અને આવકમાંથી જરૂરિયાત કરતાં વધુ TDS (Tax Deducted at Source) કપાઈ જાય છે. જો તમે નિર્ધારિત રકમ કરતાં વધુ ટેક્સ જમા કરાવ્યો છે, તો તેનું રિફંડ મેળવવા માટે ITR ફાઈલ કરવું અનિવાર્ય છે. જો તમે રિટર્ન ફાઈલ નથી કરતા, તો વધારાનો કપાયેલો ટેક્સ પાછો મળી શકશે નહીં. તેથી, ટેક્સ રિફંડ મેળવવા માટે સમયસર ITR ભરવું જરૂરી છે.
3- આવકનો સત્તાવાર પુરાવો
આજના સમયમાં આવકનો પુરાવો ઘણી જગ્યાએ માંગવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ફ્રીલાન્સર, સ્વરોજગાર ધરાવતા લોકો અને નાના વેપારીઓ અવારનવાર સેલેરી સ્લિપ બતાવી શકતા નથી. આવા સંજોગોમાં ITR એક સત્તાવાર આવક પ્રમાણપત્ર તરીકે કામ કરે છે. તેમાં તમારી કુલ વાર્ષિક આવક, ટેક્સની ચૂકવણી અને નાણાકીય સ્થિતિની સંપૂર્ણ માહિતી નોંધાયેલી હોય છે, જેને વિવિધ સંસ્થાઓ માન્યતા આપે છે.
4- શેરબજાર અને પ્રોપર્ટીમાં થયેલા નુકસાનનો લાભ
જો તમને શેરબજાર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, પ્રોપર્ટી કે બિઝનેસમાં નુકસાન થયું હોય, તો ITR ફાઈલ કરવું વધુ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. આવકવેરાના નિયમો અનુસાર, સમયસર ITR ફાઈલ કરવાથી તમે આ નુકસાનને આગામી વર્ષોમાં આગળ ખેંચી (Carry Forward) શકો છો. ભવિષ્યમાં થનારા નફા સામે તેને સેટ-ઓફ કરીને ટેક્સની જવાબદારી ઘટાડી શકાય છે. રોકાણકારો અને વેપારીઓ માટે આ એક મોટો ફાયદો સાબિત થઈ શકે છે.
5- વિદેશ યાત્રા અને વિઝામાં મદદ
ઘણા દેશોની એમ્બેસી અને વિઝા અધિકારીઓ વિઝા અરજી દરમિયાન છેલ્લા કેટલાક વર્ષોના ITRની માંગણી કરે છે. આનાથી તેમને એ સમજવામાં મદદ મળે છે કે અરજદારની આવકનો સ્ત્રોત સ્થિર છે અને તેની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત છે. અમેરિકા, કેનેડા, યુરોપ અને અન્ય ઘણા દેશોની વિઝા અરજીમાં ITR એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ માનવામાં આવે છે. નિયમિતપણે ITR ભરતા લોકોને વિઝા પ્રક્રિયામાં અવારનવાર સરળતા રહે છે.
માત્ર કાનૂની જવાબદારી નથી
ITR ફાઈલ કરવું એ માત્ર સરકારને ટેક્સની માહિતી આપવા પૂરતું મર્યાદિત નથી. તે તમારી નાણાકીય વિશ્વસનીયતા, આવકનો રેકોર્ડ, ટેક્સ રિફંડ, રોકાણનો લાભ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ જેવી ઘણી જરૂરિયાતોમાં કામ આવે છે. તેથી જો તમારી આવક ટેક્સેબલ છે અથવા તમે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ નાણાકીય સુવિધાનો લાભ લેવા માંગો છો, તો સમયસર અને સાચી રીતે ITR ફાઈલ કરવું એ એક સમજદારીભર્યું પગલું હોઈ શકે છે. આવનારા વર્ષોમાં આ જ દસ્તાવેજ તમારી આર્થિક ઓળખનો સૌથી મજબૂત આધાર બની શકે છે.