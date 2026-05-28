/LPG, આધારથી લઈને ATM ટ્રાન્ઝેક્શન ફી સુધી, 1 જૂનથી બદલાશે 7 નિયમ, જાણો તમારા પર શું થશે અસર

New Rules June 2026: 1 જૂનથી એલપીજી, એટીએમ ટ્રાન્ઝેક્શન ફી, યુપીઆઈ અને આધાર કાર્ડ સાથે જોડાયેલા જરૂરી ફેરફાર થવાના છે. જેની સીધી અસર તમારા પર પડશે.
દર મહિનાની શરૂઆતમાં ઘણા ફેરફાર થાય છે. 1 જૂન 2026થી પણ ઘણા નવા નિયમ લાગૂ થવાના છે અને જૂના નિયમ બદલાવાના છે. આ ફેરફાર સીધી રીતે તમારા ખિસ્સા પર અસર કરશે. તેમાં નાણાકીય ફેરફારથી લઈને એલપીજી ના નવા નિયમ, પાન, આધાર સાથે જોડાયેલા નિયમ અને ATMમાંથી કેશ ઉપાડવાની ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ પપર લાગનાર ચાર્જ સહિત ઘણા ફેરફાર થવાના છે. આવો જાણીએ 1 જૂનથી ક્યા ફેરફાર થશે અને તમારા પર તેની શું અસર થશે.
1. LPG ના નવા નિયમ
દર મહિનાની પહેલી તારીખે તેલ કંપનીઓ રસોઈ ગેસની નવી કિંમતોની જાહેરાત કરે છે. 1 જૂને પણ નવા દરોની જાહેરાત થશે. તેની પહેલા સામાન્ય જનતા માટે ઘરેલું એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં વધુ વધારો થયો નથી, પરંતુ કોમર્શિયલ ઉપયોગમાં આવનાર 19 કિોના એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં મોટો વધારો થયો હતો. પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે એલપીજી સપ્લાય પર પણ સંકટ બનેલું છે, જેના કારણે જો કિંમત વધે છે તો તેનાથી તમારી રસોઈનું બજેટ વધી શકે છે.
2. આધાર કાર્ડના નિયમમાં ફેરફાર
જો તમારે તમારા આધાર કાર્ડ સાથે જોડાયેલું કોઈ અપડેટ કરાવવાનું છે તો 14 જૂન 2026 પહેલા કરી લો, કારણ કે ત્યારબાદ તમારે ચાર્જ ચુકવવો પડશે. 14 જૂન બાદ જો તમે ઓનલાઈન આધાર અપડેટ કરો છો તો તમારે 25 રૂપિયા અને આધાર કેન્દ્ર પર જઈ અપડેટ કરાવો છો તો 50 રૂપિયા ચુકવવા પડશે.
3. પાન કાર્ડનો નિયમ
આવકવેરા વિભાગ દ્વારા પાન કાર્ડ સાથે જોડાયેલો નવો નિયમ લાગૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે અનુસાર કેટલાક એવા ટ્રાન્ઝેક્શન છે જે માટે પાનની જરૂર પડશે નહીં. જેમ કે એક દિવસમાં 50000 રૂપિયાથી વધુ જમા કરવા પર પાનની જરૂર પડતી હતી. હાઈ વેલ્યુ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે પાનની જરૂરિયાતના નિયમને વધુ કડક કરવામાં આવ્યો છે.
4. એટીએમ સાથે જોડાયેલો નિયમ
બેંકો દ્વારા 1 જૂનથી એટીએમમાંથી કેશ ઉપાડ, બેલેન્સ ચેક કરવા કે મિની સ્ટેટમેન્ટ કાઢવા પર લાગતા ચાર્જ વધારી દેવામાં આવશે. બેંક દ્વારા નવા ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટ્રક્ચર બનાવવામાં આવ્યા છે. મહિનામાં હવે માત્ર 5 ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન તમે એટીએમમાંથી કરી શકશો અને મેટ્રો સિટીમાં બીજી બેંકની એટીએમથી માત્ર ત્રણ ટ્રાન્ઝેક્શન ફ્રી મળશે. ત્યારબાદ દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ફી ચુકવવી પડશે.
5. FD ના વ્યાજદરોમાં થઈ શકે છે ફેરફાર
તેમ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ઘણી સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક એફડીના વ્યાજદરોમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ સિવાય કેટલીક સ્પેશિયલ એફડી સ્કિમને બંધ કરવામાં આવી શકે છે અને નવી સ્કીમની જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. જો તમે જૂન મહિનામાં બેંક એફડીમાં રોકાણનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો બેકમાં જઈ નવા દર વિશે જાણી લો.
6. યુપીઆઈ પેમેન્ટ સાથે જોડાયેલો નિયમ
જૂન મહિનામાં એનપીસીઆઈ દ્વારા યુપીઆઈનો નવો નિયમ લાગૂ કરવામાં આવશે. જેમાં યુપીઆઈ પેમેન્ટ એપને પેમેન્ટ કરતા પહેલા રજીસ્ટર્ડ બેનિફિશિયરીનું નામ શો કરવું ફરજીયાત હશે. જેથી પૈસા મોકલવા સમયે ખાતરી થઈ શકે કે તમે યોગ્ય વ્યક્તિને ચુકવણી કરી રહ્યાં છો કે નહીં.
7. સોલર પેનલ સાથે જોડાયેલો અપડેટ
સરકાર દ્વારા સોલર પેનલ લગાવવા માટે સબસિડી આપવામાં આવે છે. 1 જૂનથી સરકાર નિયમોને કડક કરી શકે છે. જે અંતર્ગત હવે સબસિડીની અંદર લગાવવામાં આવી રહેલી સોલર પેનલ્સમાં માત્ર સરકારથી મંજૂર પેનલ્સનો ઉપયોગ કરી શકાશે.