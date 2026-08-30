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LPGથી લઈને e-KYC સુધી... 1 સપ્ટેમ્બરથી બદલાવા જઈ રહ્યા છે આ નિયમો, જાણો તમારા પર શું પડશે અસર

September 1 Rule Changes: દેશની તમામ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દર મહિનાની 1 તારીખે જરૂરિયાતના આધારે ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક LPG સિલિન્ડરની કિંમતોમાં બદલાવ કરે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 30, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:53 PM IST
LPGથી લઈને e-KYC સુધી... 1 સપ્ટેમ્બરથી બદલાવા જઈ રહ્યા છે આ નિયમો, જાણો તમારા પર શું પડશે અસર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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