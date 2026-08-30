/LPGથી લઈને e-KYC સુધી... 1 સપ્ટેમ્બરથી બદલાવા જઈ રહ્યા છે આ નિયમો, જાણો તમારા પર શું પડશે અસર

September 1 Rule Changes: ભારતમાં દરેક નવો મહિનો પોતાની સાથે અનેક પ્રકારના નવા નિયમો લઈને આવે છે. 1 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતો નવો મહિનો પણ અનેક પ્રકારના નવા નિયમો અથવા બદલાયેલા નિયમો લઈને આવી રહ્યો છે. અહીં આપણે જાણીશું કે, 1 સપ્ટેમ્બરથી કયા-કયા નિયમો બદલાવા જઈ રહ્યા છે. આની સાથે જ આપણે એ પણ જાણીશું કે આ નિયમોથી તમારા પર શું અસર પડશે?
LPG Price
દેશની તમામ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દર મહિનાની 1 તારીખે જરૂરિયાતના આધારે ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક LPG સિલિન્ડરની કિંમતોમાં બદલાવ કરે છે. મિડલ ઈસ્ટ સંકટને કારણે ઊર્જાના પુરવઠામાં આવેલા ભારે અવરોધને લીધે દેશમાં LPGની કિંમતોમાં મોટો વધારો નોંધાયો હતો. જો કે, ગત વખતે એટલે કે 1 ઓગસ્ટે 19 કિલોગ્રામ વાળા વાણિજ્યિક LPG સિલિન્ડરની કિંમતોમાં 202 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, ઘરોમાં વપરાતા 14.2 કિલોગ્રામ વાળા ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોમાં કોઈ રાહત આપવામાં આવી ન હતી.
ATF, CNG, PNG Price
ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ LPGની કિંમતોની સાથે જ, ATF (વિમાન ઇંધણ), CNG અને PNGની કિંમતોમાં પણ જરૂરિયાત મુજબ ફેરફાર કરે છે. આ કંપનીઓ પાછલા મહિનાઓની જેમ જ 1 સપ્ટેમ્બરે પણ એટીએફ, સીઆઈએનજી અને પીએનજીની નવી કિંમતો જાહેર કરશે.
LPG e-KYC
ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર મેળવવા માટે e-KYC કરાવવું ફરજિયાત છે અને તેની છેલ્લી તારીખ 31 ઓગસ્ટ 2026 છે. જો તમે 31 ઓગસ્ટ સુધી તમારા LPG ગેસ કનેક્શન માટે e-KYC નહીં કરાવ્યું હોય, તો 1 સપ્ટેમ્બરથી તમને ગેસ સિલિન્ડર મેળવવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ પડી શકે છે. આની સાથે જ LPG સિલિન્ડર પર મળતી સબસિડીનો લાભ પણ બંધ થઈ જશે.
કારની કિંમત (Car Price)
દેશની અગ્રણી ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ ટાટા મોટર્સ અને હ્યુન્ડાઈ મોટર ઇન્ડિયા 1 સપ્ટેમ્બરથી પોતાની ગાડીઓની કિંમતો વધારવા જઈ રહી છે. ટાટા મોટર્સ ૧ સપ્ટેમ્બરથી પોતાની તમામ ગાડીઓના અલગ-અલગ મોડેલ અને અલગ-અલગ વેરિઅન્ટની કિંમતોમાં મહત્તમ 25,000 રૂપિયા સુધીનો વધારો કરશે. જ્યારે હ્યુન્ડાઈ પોતાની તમામ ગાડીઓની કિંમતોમાં 1 ટકા સુધીનો વધારો લાગુ કરવા જઈ રહી છે. હ્યુન્ડાઈ આ વર્ષે અગાઉથી જ બે વખત ગાડીઓની કિંમતોમાં વધારો કરી ચૂકી છે. 1 સપ્ટેમ્બરથી લાગુ થનાર નવો વધારો, આ વર્ષનો ત્રીજો વધારો હશે.
એરપોર્ટ ઇમિગ્રેશન (Airport Immigration)
1 સપ્ટેમ્બરથી વિદેશ જતા મુસાફરોએ ઇમિગ્રેશન માટે એરપોર્ટ પર બોર્ડિંગ પાસ પર અલગથી સ્ટેમ્પ લગાવવાની જરૂર નહીં પડે. મુસાફરો હવે પોતાના ડિજિટલ બોર્ડિંગ પાસ અથવા તેની પ્રિન્ટેડ કોપી પણ બતાવીને ઇમિગ્રેશન સાથે જોડાયેલી પ્રક્રિયા પૂરી કરી શકશે. આ નવા નિયમથી વિદેશ જતા ભારતીયોને મોટી રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.