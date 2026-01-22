₹65 રૂપિયામાં નોકરી કરી, અભ્યાસ છૂટી ગયો, ભાડાનો રૂમ અને 6 સાયકલથી ઊભું કર્યું ₹21000 કરોડનું સામ્રાજ્ય
Arun ICe Cream Owner: આજે અમે તમને એક એવા સફળ ઉદ્યોગપતિની કહાની જણાવી રહ્યાં છીએ જેમણે બાળપણમાં ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો, 65 રૂપિયામાં નોકરી કરી પરંતુ પોતાની મહેનત અને લગનથી આજે હજારો કરોડ રૂપિયાનું સામ્રાજ્ય બનાવી લીધું છે.
Trending Photos
Arun Ice Cream Success Story: માત્ર 16 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે પિતાનો બિઝનેસ ડૂબી ગયો. ઘરમાં પૈસાનું એવું સંકટ આવ્યું કે શાળાની ફી ભરવાના પૈસા પણ બચ્યા નહીં. અભ્યાસ છૂટી ગયો, ઘરમાં ખાવાના ફાંફા પડવા લાગ્યા. તેમ લાગ્યું કે બધુ હાથમાંથી જઈ રહ્યું છે. ઘરના પુત્રએ પેટ ભરવા માટે નાના-મોટા કામ કરવાના શરૂ કર્યું. ટિમ્બર ડિપો પર નોકરી શરૂ કરી, પગાર તરીકે માત્ર 65 રૂપિયા મળતા હતા. કોઈ રીતે ઘરનો ખર્ચ નીકળી જતો હતો. ઉંમર વધીને 21 વર્ષ થઈ. હવે લાગ્યું કે આ જીવન જીવવું મુશ્કેલ છે, તેમણે એક નિર્ણય લીધો, જેણે ન માત્ર તેમનું જીવન બદલી નાખ્યું પરંતુ પરિવારની બધી મુશ્કેલી દૂર કરી. આ કહાની છે આરજી ચંદ્રમોગન (RG Chandramogan)ની.
65 રૂપિયાના પગારથી 20 હજાર કરોડનો કારોબાર બનાવ્યો
ઘરની સ્થિતિએ આરજી ચંદ્રમોગનને મજબૂત બનાવી દીધા. 65 રૂપિયાનો પગાર ઓછો પડ્યો તો તેણમે લારીમાં કુલ્ફી વેચવાનું શરૂ કર્યું. વર્ષ 1970 સુધી તેઓ શેરીઓમાં ફરીને કુલ્ફી વેચતા હતા, પરંતુ તેઓ સમજી ગયા હતા કે મોટું કરવા માટે મોટો દાવ રમવો પડશે. તમિલનાડુમાં વિરૂધુનગર જિલ્લાના તિરૂથંગલ શહેરમાં જન્મેલા ચંદ્રમોગને પોતાની જમીન વેચી 25 વર્ગ મીટરની એક જગ્યા ભાડા પર લીધી. ચેન્નઈના રોયાલપુરમમાં તેમણે એક નાની દુકાન શરૂ કરી.
3 સ્ટાફ અને 6 સાયકલથી બનાવ્યું સામ્રાજ્ય
ચંદ્રમોગને 3 લોકોને નોકરી પર રાખ્યા, 6 સાયકલ ખરીદી અને આઇસક્રીમ બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું. બે વર્ષ સુધી તેઓ પોતાના ઘરે ન ગયા અને ફેક્ટરીમાં કામ કરતા રહ્યાં. આઇસક્રીમ બનાવી તેને સાયકલ દ્વારા શેરી-શેરી ફરીને વેચતા હતા. મહેનતનું ફળ મળવા લાગ્યું છે અને 6 મહિનાની અંદર તેમણે આઇસક્રીમના 15 કાર્ટ ખરીદી લીધા. 1.5 લાખનું રેવેન્યુ પ્રથમ વર્ષે હાસિલ કર્યું. 4 વર્ષની અંદર તેમની કંપની અરૂણ આઇસક્રીમે આસપાસના કેન્ટીન અને માર્કેટમાં 95 ટકા સુધી કબજો કરી લીધો.
સ્વાદથી બન્યો કારોબાર
વર્ષ 1986મા તેમણે કંપનીનું નામ બદલી હટસન એગ્રો પ્રોડક્ટ કરી દીધું. તેમના આઇસક્રીમના સ્વાદે જાદૂ કર્યો અને વેચાણ સતત વધતું રહ્યું. તેમણે પ્યોર દૂધથી બનેલા આઇસક્રીમનો ખૂબ પ્રચાર કર્યો. તો રીબ્રાન્ડિંગ કંપનીને બૂસ્ટ કરી. તેમનો કારોબાર ચેન્નઈથી નીકળી તમિલનાડુ, કર્ણાટક, આંધ્ર પ્રદેશ અને ગોવાની બજારો સુધી ફેલાયો. તેમણે તે સમયમાં Kwality અને Dasaprakash જેવી બ્રાન્ડ, જેણે દક્ષિણ ભારતમાં પોતાની ઓળખ બનાવી રાખી હતી, તેને ઝટકો આપ્યો. તેમણે તમિલનાડુના 95 ટકા માર્કેટ પર કબજો કરી લીધો. વર્ષ 2020મા અરૂણે 5000 કરોડનું રેવેન્યુ હાસિલ કર્યું અને ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી ડેરી બ્રાન્ડ બની ગઈ. આજે તેમની નેટવર્થ 19077 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે.
21000 કરોડની કંપની
કામ વધવાની સાથે કર્મચારીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો થતો ગયો. આજે કંપનીમાં 8 હજાર લોકો કામ કરે છે. કંપનીની પાસે હવે 1000 થી વધુ સ્પેશિયલ અરૂણ આઇસક્રીમ પાર્લર છે. તમિલનાડુ, કર્ણાટક, કેરળ, ગોવા અને આંધ્રપ્રદેશમાં તેમનો દબદબો છે. વર્ષ 2023મા 7200 કરોડ રૂપિયાનો કારોબાર કર્યો હતો. Arun Ice Cream ની પેરેન્ટ કંપની Hatsun Agro Product Ltd નું માર્કેટ કેપ 21200 કરોડ રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે