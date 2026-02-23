રૂપિયાથી ડોલર સુધી... વિશ્વભરમાં કરન્સીનું મૂલ્ય કોણ નક્કી કરે છે, વાસ્તવિક સત્તા કોની પાસે છે?
ભારતનો રૂપિયા, અમેરિકી ડોલર, બ્રિટનનું પાઉન્ડ.... આ સિવાય વિશ્વની અન્ય કરન્સીના મૂલ્યમાં સતત ફેરફાર થતાં રહે છે. ત્યારે મનમાં તે સવાલ પણ થાય કે આ કરન્સીનું મૂલ્ય કોણ નક્કી કરે છે.
કરન્સીની કિંમતોમાં રોજેરોજ ફેરફાર થાય છે, ક્યારેક ડોલર મજબૂત થાય છે, ક્યારેક રૂપિયો નબળો પડે છે. મુદ્રાઓની વેલ્યુ ફોરેક્સ માર્કેટ/વિદેશી મુદ્રા બજારમાં નક્કી થાય છે, જે દુનિયાનું સૌથી મોટું અને વિકેન્દ્રીકૃત બજાર છે.
વેલ્યુ સપ્લાય અને ડિમાન્ડના સિદ્ધાંત પર નક્કી
ફોરેક્સ માર્કેટમાં કોઈ એક વ્યક્તિ, કંપની કે સરકાર માત્ર વેલ્યુ નક્કી નથી કરતી. તે સપ્લાય અને ડિમાન્ડના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે. જ્યારે કોઈ મુદ્દાની માંગ વદુ હોય છે તો તેની વેલ્યુ વધે છે. જો આપૂર્તિ વધુ હોય (જેમ દેશ વધુ માત્રા છાપી રહ્યો હોય) તો વેલ્યુ ઘટે છે. આ બજાર 24/5 ખુલ્લુ રહે છે અને દરરોજ ટ્રિલિયન ડોલરથી વધુનો કારોબાર થાય છે.
મુદ્રાઓ ફ્લોટિંગ એક્સચેન્જ રેટ સિસ્ટમ પર ચાલે છે
દુનિયાની મોટા ભાગની મુદ્રાઓ ફ્લોટિંગ એક્સચેન્જ રેટ સિસ્ટમ પર ચાલે છે, જેમ અમેરિકી ડોલર, યુરો, બ્રિટિશ પાઉન્ડ, જાપાની યેન અને ભારતીય રૂપિયો. તેની કિંમતો બજારની ટ્રેડર્સ બેંકો, હેઝ ફંડ્, કંપનીઓ, રોકાણકારો અને સટ્ટાબાજો દ્વારા નક્કી થાય છે.
વિશ્વ બેંક તેને ફિક્સ નથી કરતી
કોઈ કેન્દ્રીય સંસ્થા જેમ કે IMF કે કોઈ વિશ્વ બેંક તેને નક્કી કરતી નથી. કેટલાક દેશ ફિક્સ્ડ કે પેગ્ડ રેટ સિસ્ટમ અપનાવે છે, જ્યાં સરકાર કે સેન્ટ્રલ બેંક મુદ્રાની વેલ્યુ કોઈ મજબૂત મુદ્રા (જેમ USD) થી જોડીને નક્કી કરે છે. સાઉદી રિયાલ USD થી પેગ્ડ છે. અહીં સેન્ટ્રલ બેંક બજારમાં મુદ્દા ખરીદ-વેચાણ રેટ બનાવી રાખે છે. વધુ વિકસિત અર્થવ્યવસ્થામાં ફ્લોટિંગ સિસ્ટમ છે.
વેલ્યુ નક્કી કરનાર ફેક્ટર્સ
વ્યાજદરો (ઉચ્ચ વ્યાજદરથી મુદ્રા મજબૂત થાય છે), ફુગાવો (ઓછો ફુગાવો સારો), ટ્રેડ બેલેન્સ (એક્સપોર્ટ વધુ તો મુદ્રા મજબૂત), રાજનીતિક સ્થિરતા, જીડીપી ગ્રોથ અને સેન્ટ્રલ બેંકની નીતિઓ.
આ રીતે મજબૂત થાય છે ડોલર
અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ વ્યાજદર વધારે છે તો ડોલર મજબૂત થઈ દાય છે. સેન્ટ્રલ બેંક વેલ્યુ ડાયરેક્ટ નક્કી નથી કરતી, પરંતુ અપ્રત્યક્ષ રૂપથી પ્રભાવ પાડે છે. તેઓ વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર કરીને, જથ્થાત્મક સરળતા દ્વારા અથવા ક્યારેક ફોરેક્સ હસ્તક્ષેપ (ચલણ ખરીદી અને વેચાણ) દ્વારા બજારને પ્રભાવિત કરે છે. ફ્લોટિંગ રેટમાં તે ટાર્ગેટ રેટ સેટ નથી કરતી, બજાર જ નિર્ણય કરે છે.
RBI રૂપિયાની વેલ્યુ નક્કી નથી કરતું
ભારતમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા રૂપિયાની વેલ્યુ નક્કી નથી કરતી, પરંતુ અસ્થિરતા ઘટાડવા માટે ઇન્ટરવેન્શન કરે છે. રૂપિયો ફ્લોટિંગ છે, પરંતુ મેનેજ્ડ ફ્લોટ કહેવાય છે.
ગ્લોબલ ફોરેક્સ માર્કેટમાં કઈ રીતે નક્કી થાય છે
આજની દુનિયામાં કરન્સીની વેલ્યુ મુખ્ય રૂપથી ગ્લોબલ ફોરેક્સ માર્કેટના લાખો-કરોડો ટ્રેડર્સની સામૂહિક એક્ટીવિટી નક્કી કરે છે. તે બજાર એટલું મોટું છે કે કોઈ એક એકમ તેને કંટ્રોલ નથી કરતું, માત્ર પ્રભાવ પાડી શકે છે.
