/2008ના તેલના ઝટકાથી લઈને ઈરાન યુદ્ધ સુધી... જાણો પેટ્રોલે સામાન્ય માણસનું બજેટ ક્યારે બગાડ્યું?

Biggest Petrol Price Hikes: છેલ્લા બે દાયકામાં ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ ઘણી વખત રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા છે, દરેક વખતે સામાન્ય માણસના ખિસ્સા, પરિવહન ખર્ચ અને ફુગાવા પર સીધી અસર પડી છે. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ એક પરિબળ રહ્યા છે, અને અન્ય સમયે, રોગચાળા, રૂપિયાની નબળાઈ અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓને કારણે ઇંધણના ભાવ વધુ મોંઘા થયા છે. શુક્રવારે, સરકારી તેલ કંપનીઓએ લગભગ ચાર વર્ષ પછી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં એક સાથે ₹3 પ્રતિ લિટર સુધીનો વધારો કર્યો. આ પછી, પેટ્રોલના ભાવ ફરી એકવાર દેશભરમાં ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બન્યા છે.
2008: જ્યારે પહેલો મોટો આંચકો લાગ્યો
જૂન 2008 માં, ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો વધારો જોવા મળ્યો. તે સમયે, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $147 સુધી પહોંચી ગયા. તેલ કંપનીઓને ભારે નુકસાન થવા લાગ્યું, જેના કારણે પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹5 નો વધારો થયો. દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹50.52 અને મુંબઈમાં ₹55.51 પ્રતિ લિટર સુધી પહોંચ્યું.
2013: રૂપિયાની નબળાઈ મુશ્કેલીઓમાં વધારો
2010થી 2013ની વચ્ચે, પેટ્રોલના ભાવમાં સતત વધારો થયો. જુલાઈ 2010માં, પેટ્રોલ પ્રતિ લિટર રૂ. 47ની આસપાસ હતું. બે વર્ષમાં, તે રૂ. 73થી વધુ પહોંચી ગયું હતું. આ મુખ્યત્વે ડોલર સામે રૂપિયાના નબળા પડવાને કારણે હતું, જેના કારણે ભારત માટે ક્રૂડ ઓઇલની આયાત વધુ મોંઘી થઈ હતી. દિલ્હીમાં પેટ્રોલના ભાવ પ્રતિ લિટર રૂ. 66.39 અને મુંબઈમાં રૂ. 74.60 ની સપાટીએ પહોંચ્યા.
2022: કોવિડ-19 અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધની અસર
કોવિડ-19 રોગચાળાને પગલે, વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલા ભારે ખોરવાઈ ગઈ હતી. આ દરમિયાન, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો. 2020 અને 2022ની વચ્ચે, ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવ પ્રતિ લિટર રૂ. 81.06 થી વધીને રૂ. 96.72 થયા. દિલ્હીમાં ઘણી જગ્યાએ, પેટ્રોલના ભાવ પ્રતિ લિટર રૂ. 105ને વટાવી ગયા.
2026: ઈરાન યુદ્ધ અને હોર્મુઝ કટોકટીએ નવી જ્વાળાઓ ઉમેરી
મે 2026માં, દેશ ફરી એકવાર મોટા ઇંધણ સંકટનો સામનો કરી રહ્યો હતો. ઇરાન યુદ્ધ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા તેલ પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો. પરિણામે, ભારતમાં પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર આશરે ₹3નો વધારો થયો હતો. નવા ભાવો પછી, દિલ્હીમાં પેટ્રોલ ₹97.77 અને મુંબઈમાં ₹106.68 પ્રતિ લિટર પર પહોંચી ગયું.
સામાન્ય માણસ પર શું અસર થશે?
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારાથી માત્ર વાહન ચલાવવાનો ખર્ચ જ નહીં, પણ ખોરાક અને પીણાંથી લઈને પરિવહન અને દૈનિક જરૂરિયાતો સુધીની દરેક વસ્તુમાં પણ વધારો થશે. જો વૈશ્વિક તણાવ ચાલુ રહેશે, તો આગામી મહિનાઓમાં ઇંધણના ભાવમાં વધુ વધારો થઈ શકે છે.