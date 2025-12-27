Prev
8મા પગાર પંચથી લઈને આવકવેરા સુધી, નવા વર્ષમાં ખિસ્સા પર સીધી અસર કરશે આ નવા નિયમો!

New Rules 1 January 2026: 1 જાન્યુઆરી, 2026, નજીક આવી રહ્યું છે. આ વર્ષ ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો લાવશે. કર્મચારીઓના પગારથી લઈને ટેક્સ નિયમો સુધી, નવી જોગવાઈઓ લાગુ થવાની અપેક્ષા છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 27, 2025, 04:50 PM IST

New Rules 1 January 2026:આ ફેરફારો તમારા રોજિંદા જીવન અને તમારા ખિસ્સા પર સીધી અસર કરશે. આ ફેરફારે સામાન્ય માણસના જીવનમાં સીધા અસર કરશે.

1 જાન્યુઆરીથી નિયમોમાં ફેરફાર

નવું વર્ષ 2026 સામાન્ય લોકોના જીવનમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવવા માટે તૈયાર છે. ટેક્સ પ્રણાલી અને પાન-આધાર લિંકિંગ સહિતના ઘણા નિયમો 1 જાન્યુઆરીથી બદલાશે. ઓનલાઈન રેશન કાર્ડ સેવાઓમાં સુધારો અને 8મા પગાર પંચના લાભો આવતા વર્ષે અપેક્ષિત છે. જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થતા આ ફેરફારો તમારા ખિસ્સા, ખર્ચ અને દૈનિક જરૂરિયાતો પર સીધી અસર કરી શકે છે. તેથી, નવા વર્ષમાં તમને કયા મોટા આંચકા અને ભેટોનો સામનો કરવો પડશે તે જાણવા માટે સમયસર આ અપડેટ્સ પર અપડેટ રહો.

8મા પગાર પંચ અપડેટ

વર્ષ 2026 સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સારા સમાચાર લાવી શકે છે. 8મું પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી દેશભરમાં લાગુ થવાની ધારણા છે, જેનાથી પગાર અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થશે. પ્રારંભિક અંદાજ મુજબ આ વર્ષે 20% થી 35% પગાર વધારો સૂચવવામાં આવ્યો છે. જોકે, અગાઉના પગાર પંચોની તુલનામાં, આ વધારાથી કર્મચારીઓના ખિસ્સા પર નોંધપાત્ર અસર પડી શકે છે.

નવું આવકવેરા બિલ લાગુ કરવામાં આવશે

નવા વર્ષમાં કરદાતાઓને થોડી રાહત મળી છે. સરકારે માલ અને સેવાઓ પર GST ઘટાડ્યો છે, જેનાથી લોકોના ખર્ચ પરનો બોજ ઓછો થયો છે. ટેક્સ સ્લેબ અને નિયમોમાં ઘણા ફેરફારો રજૂ કરીને એક નવું આવકવેરા બિલ પણ પસાર કરવામાં આવ્યું છે. આ સુધારાઓનો સીધો લાભ પગારદાર કર્મચારીઓ, નાના વ્યવસાયો અને ગ્રાહકોને થશે.

રેશન કાર્ડમાં ફેરફાર

1 જાન્યુઆરીથી, રેશન કાર્ડ સંબંધિત સેવાઓ સામાન્ય લોકો માટે સરળ બનશે. નવું રેશન કાર્ડ બનાવવાથી લઈને નામ ઉમેરવા, કાઢી નાખવા અથવા સુધારવા સુધીની, સમગ્ર પ્રક્રિયા ઓનલાઈન થશે. કોઈપણ વ્યક્તિ ઘરેથી પોતાના મોબાઈલ અથવા કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરીને અરજી કરી શકે છે. આ ફેરફાર ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને દૂરના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો માટે નોંધપાત્ર રાહત આપશે, જેમને હવે સરકારી કચેરીઓમાં જવાની જરૂર રહેશે નહીં.

પાન-આધાર લિંકિંગ અને દંડ

જો તમે 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં તમારા પાનને આધાર સાથે લિંક કરવામાં નિષ્ફળ જાઓ છો, તો તમારું પાન કાર્ડ 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી બંધ થઈ શકે છે. આના પરિણામે માત્ર ભારે દંડ જ નહીં, પરંતુ બેંકિંગ વ્યવહારોમાં પણ નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આવકવેરા રિટર્ન, લોન, રોકાણ અને મોટા પાયે વ્યવહારો પ્રભાવિત થશે.

EPFO બદલાશે

વર્ષ 2026 કાર્યકારી વ્યાવસાયિકો માટે રાહત લાવે છે, કારણ કે EPFO​​એ EPF ઉપાડના નિયમોને સરળ બનાવ્યા છે. પહેલાં, ઉપાડ 13 અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓ હેઠળ કરવામાં આવતા હતા, પરંતુ હવે આને ત્રણ ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે, આવશ્યક જરૂરિયાતો, ઘરની જરૂરિયાતો અને ખાસ સંજોગો. આનાથી કર્મચારીઓને સંપૂર્ણ ઉપાડ ક્યારે શક્ય છે અને ક્યારે આંશિક ઉપાડ ઉપલબ્ધ છે તે સમજવામાં સરળતા રહેશે. આ નવી સિસ્ટમનો ઉદ્દેશ્ય નિવૃત્તિ બચતને સુરક્ષિત રાખીને તબીબી, લગ્ન, રહેઠાણ અને બેરોજગારીની જરૂરિયાતો માટે સમયસર સહાય પૂરી પાડવાનો છે.

બેંકિંગ ફેરફારો

1 માર્ચથી બેંકિંગ અને ક્રેડિટ સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં મોટા ફેરફારો આવી રહ્યા છે. ક્રેડિટ સ્કોર્સ હવે દર અઠવાડિયે અપડેટ કરવામાં આવશે, જે અગાઉના 15 દિવસના સમયગાળાની સરખામણીમાં છે. SBI, PNB અને HDFC જેવી બેંકોએ લોન અને FD વ્યાજ દરોમાં સુધારો કર્યો છે, જેની અસર જાન્યુઆરીથી દેખાશે.

