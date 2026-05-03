આ તારીખથી ATMમાંથી ફટાફટ નીકળશે PFના રૂપિયા, જાણો લોન્ચિંગ પહેલા સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ
PF Withdrawal New Update: ATM કાર્ડથી PFના રૂપિયા ઉપાડવા હવે ટૂંક જ સમયમાં શક્ય બની જશે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન એટલે કે EPFO ટૂંક જ સમયમાં આ સર્વિસની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે. EPFOએ આ સુવિધા શરૂ કરવા માટે તમામ જરૂરી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે.
- મોદી સરકારના 12 વર્ષ પૂર્ણ થતા મળી શકે છે મોટી ભેટ
- જાણો ATM સર્વિસ શરૂ કરવા માટેના જરૂરી સ્ટેપ્સ અને શરતો
- બેન્ક એકાઉન્ટની જેમ હવે PF એકાઉન્ટ માટે પણ મળશે કાર્ડ
PF ATM Withdraw: ભવિષ્ય નિધિ ખાતામાંથી ફંડ ઉપાડવાની પ્રક્રિયાને સરળ અને ઝડપી બનાવવામાં આવી રહી છે. પહેલા PFમાંથી રૂપિયા ઉપાડવા માટે EPFOની ઓફિસોના ધક્કા ખાવા પડતા હતા. ધીમે-ધીમે આ પ્રક્રિયા ઓનલાઇન કરવામાં આવી, જ્યાં તમે ઇન્ટરનેટ દ્વારા PFના રૂપિયા ઉપાડી શકો છો. હવે તેને વધુ ફાસ્ટ બનાવવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. ટૂંક જ સમયમાં તમે ATM મશીન દ્વારા સીધા જ PFના રૂપિયા ઉપાડી શકશો.
શું ખરેખર ATMથી નીકળશે PFના રૂપિયા?
ATM કાર્ડથી PFના પૈસા ઉપાડવા હવે ટૂંક જ સમયમાં શક્ય બની જશે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન એટલે કે EPFO ટૂંક જ સમયમાં આ સર્વિસની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે. EPFOએ આ સુવિધા શરૂ કરવા માટે તમામ ટેકનિકલ અને જરૂરી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. ટેસ્ટિંગ માટેની તમામ શરતો પણ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. સંકેતો મળી રહ્યા છે કે, આવતા મહિનાથી આ સુવિધા શરૂ થઈ શકે છે. મોદી સરકારના ત્રીજા કાર્યકાળની બીજી વર્ષગાંઠ દરમિયાન આ સર્વિસની શરૂઆત થઈ શકે છે. 26 મેના રોજ મોદી સરકારના 12 વર્ષ (કુલ શાસનના) પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે અને મંત્રાલય આ અવસરે વડાપ્રધાનના હસ્તે આ સર્વિસનું લોન્ચિંગ કરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
કેવી રીતે કામ કરશે ATMથી PF ઉપાડવાની સર્વિસ?
આ સુવિધાનો લાભ EPFના અંદાજે 7 કરોડ યુઝર્સને મળશે, જ્યાં તેઓ પોતાની જરૂરિયાત અનુસાર ATM દ્વારા રૂપિયા ઉપાડી શકશે. જો કે, રૂપિયા ઉપાડવાની મર્યાદા (Limit) કેટલી હશે, તેની માહિતી હજુ સામે આવી નથી. EPFO 3.0 હેઠળ સીધા ATMથી રૂપિયા ઉપાડી શકાશે. આ માટે EPFO એક ખાસ વિડ્રોઅલ કાર્ડ (Withdrawal Card) જાહેર કરશે, જે બેન્કના ATM કાર્ડની જેમ જ કામ કરશે.
ATMથી કેવી રીતે ઉપાડી શકાશે PFના રૂપિયા?
ATMમાંથી PFના રૂપિયા ઉપાડવા માટે એક વિડ્રોઅલ કાર્ડ આપવામાં આવશે. આ વિડ્રોઅલ કાર્ડ તમારા PF એકાઉન્ટ સાથે લિંક હશે. આ કાર્ડની મદદથી તમે ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપાડી શકશો, જો કે રૂપિયા ઉપાડતા પહેલા તમારે ઓનલાઇન ક્લેમ કરવો પડશે.
ATM સર્વિસનો ઉપયોગ કરવા માટેની શરત
ATMથી PFના રૂપિયા ઉપાડવા માટે તમારા PF ખાતાનો યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) એક્ટિવ હોવો જોઈએ. મોબાઈલ નંબર PF ખાતા સાથે લિંક હોવો જરૂરી છે. આ ઉપરાંત UAN નંબર, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર અને IFSC કોડ લિંક હોવા જરૂરી છે.
