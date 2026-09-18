/18 સપ્ટેમ્બરના રોજ બદલાયા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ કે મળી રાહત? ઘરની બહાર નીકળતા પહેલાં ચેક કરો રેટ

સવારની શરૂઆત થવાની સાથે ગાડી શરૂ કરતા મનમાં એક સવાલ આવે છે કે આજે પેટ્રોલનો ભાવ શું છે? રોજ બજેટને નક્કી કરવામાં ઈંધણની કિંમતો સૌથી મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. પરંતુ ખુશીની વાત છે કે આજે, 18 સપ્ટેમ્બર 2026ના પેટ્રોલની કિંમતોમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી. શું તમે જાણો છો કે તમારા શહેરમાં પેટ્રોલની આ કિંમત પાછળ કેટલો ટેક્સ અને કેટલું કમીશન છુપાયેલું છે? અહીં અમે તમને પેટ્રોલ અને ડીઝલના લેટેસ્ટ રેટ જણાવીશું.
શહેર અનુસાર પેટ્રોલના ભાવ
|1
|દિલ્હી (Delhi)
|₹102.12
|2
|મુંબઈ (Mumbai)
|₹111.31
|3
|કોલકાતા (Kolkata)
|₹113.51
|4
|અમદાવાદ
|₹102.15
|5
|ગાઝિયાબાદ (Ghaziabad)
|₹101.76
|6
|પટના (Patna)
|₹113.35
|7
|નાગપુર (Nagpur)
|₹111.90
|8
|દેહરાદૂન (Dehradun)
|₹103.54
|9
|આગ્રા (Agra)
|₹101.66
|10
|દરભંગા (Darbhanga)
|₹114.16
|11
|લખનૌ (Lucknow)
|₹101.86
|12
|મુઝફ્ફરપુર (Muzaffarpur)
|₹114.10
|13
|ભોપાલ (Bhopal)
|₹114.45
|14
|બેંગલુરુ (Bengaluru)
|₹111.68
શહેર અનુસાર ડીઝલના ભાવ
|1
|દિલ્હી (Delhi)
|₹95.20
|2
|મુંબઈ (Mumbai)
|₹97.97
|3
|કોલકાતા (Kolkata)
|₹99.82
|4
|ચેન્નઈ (Chennai)
|₹99.56
|5
|ગાઝિયાબાદ (Ghaziabad)
|₹95.36
|6
|પટના (Patna)
|₹99.36
|7
|નાગપુર (Nagpur)
|₹98.20
|8
|દેહરાદૂન (Dehradun)
|₹95.93
|9
|આગ્રા (Agra)
|₹95.02
|10
|દરભંગા (Darbhanga)
|₹100.10
|11
|લખનૌ (Lucknow)
|₹95.36
|12
|મુઝફ્ફરપુર (Muzaffarpur)
|₹100.05
|13
|ભોપાલ (Bhopal)
|₹99.55
|14
|બેંગલુરુ (Bengaluru)
|₹99.56
છેલ્લે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ક્યારે થયો હતો વધારો?
છેલ્લે 25 મેએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર થયો હતો. આ દિવસે પેટ્રોલની કિંમતમાં 2.61 પ્રતિ લીટર મોંઘુ થયું હતું, તો ડીઝલની કિંમતમાં 2.71 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો થયો હતો.
મેસેજથી ચેક કરો પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ?
ઈન્ડિયન ઓયલ માટે 9224992249 નંબર પર મેસેજ કરવાનો છે. ભારત પેટ્રોલિયમના પેટ્રોલ અને ડીઝલનો રેટ ચેક કરવા માટે 9223112222 પર મેસેજ કરો અને હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમનો ભાવ જાણવો છે તો 9222201122 નંબર પર મેસેજ કરી શકો છો.