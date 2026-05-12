/ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગના નિયમો બદલાયા, જાણો હવે કેટલા દિવસમાં બુક કરી શકાશે સિલિન્ડર

Gas Cylinder Booking New Rule : જો તમે ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ગેસ સિલિન્ડરના ભાવથી લઈને નવા બુકિંગ નિયમોમાં ફેરફાર થયો છે. ત્યારે હવે કેટલા દિવસમાં સિલિન્ડર બુક કરી શકાશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Gas Cylinder Booking New Rule : પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે સામાન્ય માણસ માટે એક રાહતના સમાચાર છે. ઘરેલુ રસોઈ ગેસના ભાવ આજે પણ યથાવત રહ્યા છે. જો કે, કોમર્શિયલ ગેસનો ઉપયોગ કરતા હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ માલિકો માટે મુશ્કેલીઓ ઓછી થઈ નથી, કારણ કે તેના ભાવ ₹૩,૦૦૦ને વટાવી ગયા છે.
LPGના આજના ભાવ
આજના ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ ગેસના ભાવની વાત કરીએ તો નવી દિલ્હીમાં ઘરેલુ ગેસના ભાવ ₹913 છે અને કોમર્શિયલ ગેસના ભાવ ₹3071.50 છે, જ્યારે મુંબઈમાં ઘરેલુ ગેસના ભાવ ₹912.50 છે અને કોમર્શિયલ ગેસના ભાવ ₹3024 છે. તો અમદાવાદમાં ઘરેલુ ગેસના ભાવ ₹920 છે અને કોમર્શિયલ ગેસના ભાવ ₹3091 છે.
ગેસનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરો
તેલંગાણામાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના નાગરિકોને ફ્યુઅલ બચાવવા અપીલ કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સમયની માંગ એ છે કે આપણે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસનો ઉપયોગ સંયમથી કરીએ. વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવવા અને ચાલી રહેલા સંઘર્ષની પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવા માટે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ ફક્ત ત્યારે જ કરવો જોઈએ જ્યારે ખૂબ જ જરૂરી હોય.
સરકારની નવી માર્ગદર્શિકા
સરળ અને અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે કેટલાક તર્કસંગત નિયમો લાગુ કર્યા છે. હવે શહેરી વિસ્તારોમાં તમે છેલ્લા સિલિન્ડર પછી 25 દિવસથી વહેલા બીજો સિલિન્ડર બુક કરી શકશો નહીં, પહેલા આ સમયગાળો 21 દિવસનો હતો. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આ સમયગાળો 45 દિવસનો રહેશે. ઘરેલુ ગેસની કાળાબજારની રોકવા માટે સરકારે 98% ઓનલાઈન બુકિંગ અને 94% DAC (ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન કોડ) આધારિત ડિલિવરી સુનિશ્ચિત કરી છે. સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે દેશમાં ગેસની કોઈ અછત નથી, તેથી નાગરિકોએ જરૂરિયાત કરતાં વધુ સ્ટોક કરવો નહીં.
બુકિંગ બાદ ગેસ સિલિન્ડર મેળવવામાં વિલંબ
ગેસના ભાવમાં સંભવિત વધારાની આશંકા વચ્ચે લોકોએ ગભરાટમાં ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. પરિણામે લોકોને હવે બુકિંગ કર્યા પછી પણ નવો ગેસ સિલિન્ડર મેળવવા માટે 3 થી 5 દિવસ રાહ જોવી પડી રહી છે.
કોને પ્રાથમિકતા મળશે ?
સરકારે ગેસ વિતરણ માટે પ્રાયોરિટી લિસ્ટ તૈયાર કર્યું છે. કોમર્શિયલ ગેસના પુરવઠામાં હોસ્પિટલો અને શાળાઓને સૌથી વધુ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. આવશ્યક ઉદ્યોગો જેમ કે ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, સ્ટીલ, ઓટોમોબાઇલ્સ અને કૃષિ ક્ષેત્રને પણ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. દૈનિક વેતન મેળવતા મજૂરો અને કામદારોને કોઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે નાના 5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર માટેનો ક્વોટા બમણો કરવામાં આવ્યો છે.