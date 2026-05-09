/Gas Cylinder New Price Today: શું આજે બદલાયા ગેસના બાટલાના ભાવ? રાહત મળી કે વધ્યો બોજ, ચેક કરો...

LPG Price Today 9 May: જો તમે આજે ગેસ સિલિન્ડર બુક કરી રહ્યા છો, તો તે પહેલાં જાણી લો કે આજે તમારા શહેરમાં ગેસ સિલિન્ડર એટલે કે LPGનો ભાવ શું ચાલી રહ્યો છે? અહીં જાણો વિગતે.
Domestic-Commercial Gas Price Today: મહિનાની શરૂઆતમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતોમાં આવેલા ઉછાળા બાદ, દરેક વ્યક્તિ એ જાણવા આતુર છે કે શું ઘરેલું રાંધણ ગેસ (LPG) ના ભાવ પણ વધશે. આજે એટલે કે 9 મેના રોજ તેલ કંપનીઓએ ગેસ સિલિન્ડરની તાજી કિંમતો જાહેર કરી દીધી છે. શું આજે તમારા શહેરમાં ગેસ સિલિન્ડર સસ્તું થયું કે કિંમતો જૂના ભાવ પર જ સ્થિર છે? ચાલો જાણીએ દિલ્હીથી લઈને પટના સુધીની શું છે હાલની સ્થિતિ.....
ઘરેલું રાંધણ ગેસ: શું રાહત મળી?
14.2 કિલોવાળા ઘરેલું LPG સિલિન્ડરની કિંમતોમાં આજે કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. સામાન્ય માણસ માટે રાહતની વાત એ છે કે ઘરેલું સિલિન્ડરના ભાવ માર્ચ 2026 પછી સ્થિર બનેલા છે.
દિલ્હી-NCR: રાજધાનીમાં શું છે ભાવ?
દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં ઘરેલું સિલિન્ડર આજે પણ ₹913.00માં મળી રહ્યું છે. પાડોશી શહેરોમાં સ્થાનિક ટેક્સને કારણે નોઈડા અને ગુરુગ્રામમાં ભાવ થોડા અલગ છે. નોઈડામાં આ ભાવ આશરે ₹910.50 અને ગુરુગ્રામમાં ₹921.50 છે.
મુંબઈ અને કોલકાતા: મહાનગરોની સ્થિતિ
આર્થિક રાજધાની મુંબઈમાં આજે સિલિન્ડરની કિંમત ₹912.50 છે. જ્યારે કોલકાતામાં ભાવ થોડા વધારે છે, ત્યાં આજે સિલિન્ડર ₹939.00 પર વેચાઈ રહ્યું છે.
દક્ષિણ ભારત: ચેન્નાઈ અને બેંગલુરુના ભાવ
ચેન્નાઈમાં ગ્રાહકોએ એક સિલિન્ડર માટે ₹928.50 ચૂકવવા પડશે. આઈટી સિટી બેંગલુરુમાં આજે ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹915.50 છે.
આજે ઘરેલું અને કોમર્શિયલ ગેસની કિંમતો