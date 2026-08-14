/Gas Cylinder Rules: સાવધાન! ઘરમાં 2 થી વધુ LPG સિલિન્ડર રાખવા પડી શકે છે ભારે, જાણો શું કહે છે કાયદો?

LPG Cylinder Limit Rule: શું તમારા ઘરમાં પણ 2 થી વધુ રસોઈ ગેસ (LPG) સિલિન્ડર મુકેલા છે? જો હા, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આજકાલ ઘણા વિસ્તારોમાં ગેસ સિલિન્ડરની અછત અને 25 દિવસના ગેપમાં બુકિંગના નિયમના કારણે લોકોમાં ડરનો માહોલ છે. આ જ કારણસર ઘણા લોકો પોતાના ઘરોમાં જરૂરિયાત કરતાં વધુ ગેસ સિલિન્ડર ભેગા (Stocking) કરવા લાગ્યા છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં હદથી વધુ એલપીજી સિલિન્ડર રાખવા એક કાનૂની અપરાધ માનવામાં આવી શકે છે? આવો સમજીએ કે ઘરમાં સિલિન્ડર રાખવાના શું નિયમો છે અને એવું ન કરવા પર શું કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
ઘરમાં કેટલા એલપીજી સિલિન્ડર રાખવાની પરવાનગી છે?
અવશ્યક વસ્તુ અધિનિયમ (Essential Commodities Act, 1955) હેઠળ ઘરેલુ ગ્રાહકો માટે કડક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. એક સામાન્ય ઘરેલુ કન્ઝ્યુમર પોતાના ઘર પર 14.2 કિલોગ્રામવાળા મહત્તમ 2 એલપીજી સિલિન્ડર જ રાખી શકે છે. આ બે સિલિન્ડરોમાંથી એક ઉપયોગ (Use)માં રહે છે અને બીજું બેકઅપ કે સ્પેર તરીકે રાખવાની પરવાનગી હોય છે.
શું છે સંગ્રહખોરીનો નિયમ
જો કોઈ વ્યક્તિ 2 થી વધુ ભરેલા સિલિન્ડર ઘરમાં રાખે છે, તો તેને કાયદાકીય રીતે સંગ્રહખોરી (Hoarding) અથવા ગેરકાયદેસર સંગ્રહ માનવામાં આવી શકે છે. અને એવું કરતા જો કોઈ પકડાય છે તો તેને કડક કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા પર શું થઈ શકે છે?
જો વહીવટીતંત્ર અથવા અન્ન વિભાગની ટીમને તમારા ઘરમાં 2 થી વધુ સિલિન્ડર મળે છે, તો તમારી વિરુદ્ધ કડક પગલાં લેવામાં આવી શકે છે. જરૂરિયાત કરતાં વધુ મળી આવેલા વધારાના સિલિન્ડરોને સ્થળ પર જ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.
કાયદાકીય કાર્યવાહી
એલપીજીને આવશ્યક વસ્તુઓની શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યું છે. તેથી તેની સંગ્રહખોરી કે કાળાબજારી કરવા પર Essential Commodities Act, 1955 હેઠળ એફઆઈઆર (FIR) દાખલ થઈ શકે છે અને કેસ ચલાવવામાં આવી શકે છે.
તાજેતરમાં થયેલી મોટી કાર્યવાહી
સિલિન્ડરની કાળાબજારી અને સંગ્રહખોરી રોકવા માટે વહીવટીતંત્ર સતત કડક પગલાં ભરી રહ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઓગસ્ટ 2026માં ઓડિશામાં ચલાવવામાં આવેલા એક ખાસ અભિયાન દરમિયાન લગભગ 8208 એલપીજી સિલિન્ડર જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ મામલામાં 46 લોકો વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. આવશ્યક વસ્તુ અધિનિયમ હેઠળ 492 કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.