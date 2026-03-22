Gas Cylinder: 3 મિનિટમાં મળશે ગેસ સિલિન્ડર, આ શહેરમાં ખુલ્યું LPG ATM
LPG ATM: ગેસ સંકટ વચ્ચે, દેશમાં એક LPG ATM શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ LPG ATM ત્રણ મિનિટમાં ઘરેલું સિલિન્ડર આપશે.
LPG ATM: ગુડગાંવ NCRનું પહેલું શહેર બન્યું છે જ્યાં LPG ATM છે. આ સ્માર્ટ વેન્ડિંગ મશીન હવે લોકોને થોડીવારમાં રિફિલ્ડ ડોમેસ્ટિક ગેસ સિલિન્ડર મેળવી શકશે. ભારત ગેસ ઇન્સ્ટા LPG મશીન ગુડગાંવના સોહનાના સેક્ટર 33ના પાર્ક ફ્લાવર વેલીમાં લગાવવામાં આવ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે થોડીવારમાં રિફિલ્ડ ડોમેસ્ટિક ગેસ સિલિન્ડર મેળવી શકો છો. આ પહેલ એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે દેશભરમાં LPG સપ્લાય ખોરવાઈ ગયો છે.
LPG ATM શું છે?
LPG ATM એક સેલ્ફ સર્વિસ સેન્ટર તરીકે કાર્ય કરશે. ખાલી સિલિન્ડરને ત્રણ મિનિટમાં ભરેલા સિલિન્ડરથી બદલી શકાય છે. આ ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છે. હાલમાં, આ LPG ATMમાં 10 સિલિન્ડરની ક્ષમતા છે. જ્યારે બે સિલિન્ડર બાકી રહે છે, ત્યારે નજીકની ગેસ એજન્સીને આપમેળે એક સંદેશ મોકલવામાં આવશે.
LPG ATM કેવી રીતે કામ કરે છે?
સૌપ્રથમ, તમારે તમારો રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર દાખલ કરવો પડશે.
OTP દ્વારા ચકાસણી જરૂરી રહેશે.
ખાલી સિલિન્ડરનો બારકોડ અથવા QR કોડ સ્કેન કરો.
UPI અથવા ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા ચુકવણી કરવી પડશે.
આ પછી, તમે LPG ATM માંથી ભરેલો સિલિન્ડર મેળવી શકશો.
સમગ્ર પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, ભરેલો સિલિન્ડર બહાર આવશે, જ્યારે ખાલી સિલિન્ડર મશીનની અંદર જશે. આ સુવિધા 24x7 ઉપલબ્ધ છે.
બુકિંગમાં ઘટાડો
યુદ્ધના કારણે હાલમાં દેશમાં LPGની અછત સર્જાઈ રહી છે. તાજેતરના સરકારી નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે ગભરાટ કારણે જે LPG બુકિંગમાં વધારો થયો હતો તેમાં હવે ઘટાડો થયો છે. આ દરમિયાન, 21 માર્ચે, સરકારે ફરીથી રાજ્યો માટે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ક્વોટા 20 ટકા વધારીને 50 ટકા કર્યો છે.
