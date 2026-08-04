/16 ઓગસ્ટ પછી મોંઘા મળશે ગેસ સિલિન્ડર! Indane Gas, HP Gas અને Bharat Gasના કસ્ટમર્સ તરત કરે આ કામ

LPG Gas Cylinder: ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (IOCL, BPCL, અને HPCL)એ LPG ગ્રાહકોને 16 ઓગસ્ટ, 2026 સુધીમાં તેમના આધાર પ્રમાણિત બાયોમેટ્રિક e-KYC પૂર્ણ કરવા માટે ચેતવણી જાહેર કરી છે. જો તેઓ આમ ન કરે તો શું થશે તેના વિશે જાણીએ.
16 ઓગસ્ટ પછી શું થશે?
જો તમે 16 ઓગસ્ટ સુધીમાં e-KYC પૂર્ણ નહીં કરો, તો તમને સબસિડીવાળું સિલિન્ડર મળશે નહીં. ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) હેઠળ 300 રૂપિયાની સબસિડી બંધ કરવામાં આવશે, અને તમારે બજાર ભાવે સિલિન્ડર ખરીદવો પડશે.
14.2 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમત કેટલી
દિલ્હીમાં, સબસિડીવાળા સિલિન્ડરની કિંમત લગભગ 642 રૂપિયા છે, પરંતુ e-KYC વિના, તમારે 942 રૂપિયાના બજાર ભાવ ચૂકવવો પડશે. તેવી જ રીતે, કોલકાતામાં, તમારે 968 રૂપિયા, મુંબઈમાં 941.50 રૂપિયા અને ચેન્નાઈમાં 957.50 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.
મોબાઇલ એપ્લિકેશન વડે તમારા ચહેરાને ઝડપથી સ્કેન કરો
ઇન્ડેન ગેસ: ઇન્ડિયનઓઇલ વન એપ અને આધારફેસઆરડી એપ ડાઉનલોડ કરો. તમારી પ્રોફાઇલ પર જાઓ, રી-કેવાયસી પર ક્લિક કરો અને ફેસ સ્કેન કરો. ભારત ગેસ: હેલો બીપીસીએલ એપમાંથી ઓટીપી દાખલ કરો અને ઇ-કેવાયસી વિકલ્પ પસંદ કરો. એચપી ગેસ: એચપી પે એપમાં તમારો MPIN દાખલ કરો, 'એલપીજી' વિભાગમાં જાઓ અને આધાર ફેસઆરડી વડે તમારો ચહેરો સ્કેન કરો.
તમે ડિલિવરી વ્યક્તિ અથવા એજન્સીની મુલાકાત લઈને પણ આ કરી શકો છો
જો તમે મોબાઇલ એપ દ્વારા ઇ-કેવાયસી પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ છો, તો તમે ડિલિવરી વ્યક્તિ પાસેથી બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ માટે સિલિન્ડર ડિલિવર કરાવી શકો છો, અથવા તમે સીધા તમારી ગેસ એજન્સી (ડિસ્ટ્રિબ્યુટર) પાસે જઈને તમારું ઇ-કેવાયસી કરાવી શકો છો.