Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /16 ઓગસ્ટ પછી મોંઘા મળશે ગેસ સિલિન્ડર! Indane Gas, HP Gas અને Bharat Gasના કસ્ટમર્સ તરત કરે આ કામ

16 ઓગસ્ટ પછી મોંઘા મળશે ગેસ સિલિન્ડર! Indane Gas, HP Gas અને Bharat Gasના કસ્ટમર્સ તરત કરે આ કામ

LPG Gas Cylinder: 16 ઓગસ્ટ સુધીમાં LPG e-KYC પૂર્ણ કરવામાં બાકી રહેનાર લોકોને સબસિડી ગુમાવવી પડશે. ઇન્ડેન, ભારત ગેસ અને HP ગેસ માટે e-KYC ઓનલાઇન કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું તે જાણો અને કયા લોકોને આ કરાવવાની જરૂર પડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 04, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:12 PM IST
16 ઓગસ્ટ પછી મોંઘા મળશે ગેસ સિલિન્ડર! Indane Gas, HP Gas અને Bharat Gasના કસ્ટમર્સ તરત કરે આ કામ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
4થી 9 ઓગસ્ટ વચ્ચે નેટફ્લિક્સ, હોટસ્ટાર અને પ્રાઈમ પર રિલીઝ થશે આ ફિલ્મો અને વેબ સિરી
2
3
4
5