ગેસની કિંમતમાં વધારો! સરકારે વધાર્યો ભાવ, CNG અને PNG પર પડશે સીધી અસર
Gas Price Hike: સરકારે ગેસનો ભાવ પ્રતિ mmBtu 7 ડોલર કર્યો છે, જે અગાઉ USD 6.75 હતો. આ ગેસ દેશના સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં આશરે 60 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તેથી આ વધારો CNG, PNG, વીજળી અને ખાતર જેવા ક્ષેત્રોને અસર કરી શકે છે. જેની અસર તમારા ખિસ્સા પર પડી શકે છે.
- સરકારે ગેસનો ભાવ પ્રતિ mmBtu 7 ડોલર કર્યો છે, જે અગાઉ USD 6.75 હતો.
- આ ગેસ દેશના સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં આશરે 60 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે,
- તેથી આ વધારો CNG, PNG, વીજળી અને ખાતર જેવા ક્ષેત્રોને અસર કરી શકે છે.
Gas Price Hike: હવે, ગેસના ભાવ અંગે એક મોટો સુધારો આવ્યો છે. સરકારે અચાનક APM ગેસના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. તેની નવી કિંમત USD 7/MMBtu કરવામાં આવી છે, જે અગાઉ USD 6.75/MMBtu હતી. આ એક નાનો ફેરફાર લાગે છે, પરંતુ તેની અસર તમારા ખિસ્સા સુધી પહોંચી શકે છે. ચાલો વિગતવાર સમજીએ કે આ વધારો તમને કેવી રીતે અસર કરી શકે છે.
APM ગેસ શું છે અને ભાવમાં વધારો કેમ થયો?
ONGC અને ઓઇલ ઇન્ડિયા જેવી સરકારી કંપનીઓ જૂના ગેસ ફિલ્ડમાંથી ગેસનું ઉત્પાદન કરે છે, જેને APM (એડમિનિસ્ટર્ડ પ્રાઇસ મિકેનિઝમ) ગેસ કહેવાય છે. APM જૂના અને સરકારી ફિલ્ડમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેની કિંમત પણ સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. આ ગેસ ભારતના કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં આશરે 60 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે સરકારે 2023માં એક નવું ફોર્મ્યુલા સ્થાપિત કર્યું હતું, જે હેઠળ ગેસનો ભાવ સરેરાશ ભારતીય ક્રૂડ બાસ્કેટના 10 ટકા પર નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. આ જ ફોર્મ્યુલાના આધારે, ભાવ હવે USD 7 સુધી વધારવામાં આવ્યો છે.
તે તમારા જીવન પર કેવી કરશે અસર?
આ નિર્ણય ફક્ત કંપનીઓ પૂરતો મર્યાદિત નથી, તે સામાન્ય લોકો અને ઘણા ઉદ્યોગોને પણ અસર કરશે. CNG વધુ મોંઘુ થઈ શકે છે, જેનાથી વાહન ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. વધુમાં, રસોઈ ગેસ (PNG) વધુ મોંઘુ થઈ શકે છે, અને ખાતરના ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી ખેતી વધુ મોંઘી થઈ શકે છે. વીજળી ઉત્પાદન પર પણ અસર થઈ શકે છે, જેના કારણે વીજળીના દરમાં વધારો થઈ શકે છે.
વૈશ્વિક કારણ શું છે?
આ વધારા પાછળનું એક મુખ્ય કારણ પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ છે. આ તણાવને કારણે, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ એક મહિનામાં લગભગ 50 ટકા વધીને પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરથી વધુ થઈ ગયા છે, જેનાથી વિશ્વભરમાં ઊર્જા વધુ મોંઘી થઈ ગઈ છે.
કંપનીઓને શું ફાયદો થશે?
આ નિર્ણય ONGC અને ઓઇલ ઇન્ડિયા જેવી કંપનીઓની કમાણીમાં વધારો કરશે, જેનાથી તેઓ નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ કરી શકશે અને દેશમાં ગેસ ઉત્પાદન વધારી શકશે. વધુમાં, નવા કુવાઓમાંથી નીકળતા ગેસ પર 20 ટકા પ્રીમિયમ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે શોધખોળને પ્રોત્સાહન આપશે.
ભારત હજુ પણ ગેસ માટે આયાત પર ખૂબ નિર્ભર છે. પરિણામે, સરકારનું ધ્યાન સ્થાનિક ઉત્પાદન વધારવા અને પુરવઠાને મજબૂત બનાવવા પર છે. આ કારણે આ ભાવમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ગેસના ભાવમાં આ વધારો નાનો હોવા છતાં, તેની અસર ધીમે ધીમે ક્ષેત્રો અને સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડશે. ભવિષ્યમાં, CNG, PNG અને વીજળીના બિલમાં વધારો જોવા મળી શકે છે.
