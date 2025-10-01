1લી તારીખથી ગેસના ભાવમાં આવ્યો વધારો, જાણો કેટલો મોંઘો થયો ગેસનો બાટલો !
Gas Cylinder: ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમે વપરાતા ગેસના ભાવમાં 1 ઓક્ટોબરથી વધારો કર્યો છે. એટલે આજે સવારે 6 વાગ્યાથી નવા ભાવ અમલમાં આવી ચુક્યા છે.
Gas Cylinder: ઓઇલ માર્કેટિંગ પીએસયુ ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમે કોમર્શિયલ એલપીજીના ભાવમાં વધારો કર્યો છે, જે 1 ઓક્ટોબરથી સવારે 6 વાગ્યાથી લાગુ થશે. ત્રણ સરકારી ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ સમયાંતરે કિંમતોની સમીક્ષા કરે છે, અને કોઈપણ ફેરફાર દર મહિનાની પહેલી તારીખથી લાગુ કરે છે.
કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં વધારો
ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમે કોમર્શિયલ એલપીજી એટલે કે રેસ્ટોરન્ટ, હોટલ અને કેટરિંગ સંસ્થાઓમાં વપરાતા ગેસના ભાવમાં 1 ઓક્ટોબરથી વધારો કર્યો છે.
19 કિલોના સિલિન્ડરની કિંમત
નવી દિલ્હી: 1,595.5 રૂપિયા
મુંબઈ: 1,547 રૂપિયા
કોલકાતા: 1,700.5 રૂપિયા
ચેન્નાઈ: 1,754.5 રૂપિયા
ઘરેલું ગેસના ભાવમાં વધારો થયો નથી
14.2 કિગ્રા સિલિન્ડરની કિંમત
નવી દિલ્હી: 853 રૂપિયા
મુંબઈ: 852.5 રૂપિયા
કોલકાતા: 879 રૂપિયા
ચેન્નાઈ: 868.5 રૂપિયા
જેટ ઈંધણના ભાવમાં થયો છે વધારો
એલપીજીના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવ અને ડોલરના આધારે દર મહિને નક્કી કરવામાં આવે છે. વધુમાં, જેટ ઇંધણના ભાવમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. એરલાઇન્સને હવે નવી દિલ્હીમાં પ્રતિ કિલોલિટર 93766.02 ચૂકવવા પડશે, જે અગાઉના ભાવ કરતાં 3052.05નો વધારો છે.
ભાવમાં ફેરફારને કયા પરિબળો પ્રભાવિત કરે છે?
હાલમાં, ઇન્ડિયન ઓઇલ, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ અને ભારત પેટ્રોલિયમ જેવી તેલ કંપનીઓ સમયાંતરે સ્થાનિક અને વાણિજ્યિક એલપીજીના ભાવની સમીક્ષા કરે છે. આ કિંમતો આંતરરાષ્ટ્રીય તેલના ભાવ અને વિદેશી વિનિમય (ડોલર) દરના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. આ ફેરફારો દર મહિનાની શરૂઆતમાં લાગુ કરવામાં આવે છે.
