/Ambani vs Adani: રિલાયન્સમાં ભાગીદારી ઘટાડીને અમેરિકન ગ્રુપે અદાણીને આપ્યું મોટું રોકાણ

Reliance vs Adani Group: અદાણી ગ્રુપની અનેક કંપનીઓમાં ગત એક વર્ષમાં તેજી આવી છે. ગૌતમ અદાણી ફરી એશિયાના નંબર વન અમીર બન્યા છે. અમેરિકામાં એક મોટા ગ્રુપે હાલ અદાણીની કંપનીમાં ભાગીદારી ખરીદી કરી છે. જ્યારે કે રિલાયન્સમાં પોતાનુ હોલ્ડિંગ ઘટાડ્યું
Mukesh Ambni vs Gautam Adani : અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી હાલ રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીને પછાડીને એશિયાના નંબર વન અમીર બન્યા છે. અમેરિકામાં અદાણીની વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલો કેસ હવે બંધ થઈ ગયો છે. આ સાથે જ ભારતના બે દિગ્ગજ અમીર વિશે વિદેશી રોકાણકારોની નજર પણ બદલાઈ રહી છે. દુનિયાના સૌથી મોટા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓમાંથી એક કેપિટલ ગ્રુપે અદાણી ગ્રુપની કંપનીમાં ભાગીદારી વધારી છે. જ્યારે કે, રિલાયન્સમાં પોતાના હોલ્ડિંગ ઓછા કરી દીધા છે. કેપિટલ ગ્રુપનું હેડક્વાટર અમેરિકાના લોસ એન્જેલસમાં છે.
બ્લૂમબર્ગની એક રિપોર્ટના સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કેપિટલ ગ્રુપે હાલમાં જ અદાણી ગ્રુપની ત્રણ કંપનીઓમાં 2 અરબ ડોલર એટલે કે અંદાજે 19,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. 5 મેના રોજ કેપિટલ ગ્રુપે અદાણી પોર્ટસ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોનમાં અંદાજે 2 ટકા હિસ્સેદારી 74.86 અરબ રૂપિયામાં ખરીદી.
આ ખરીદારી ઓપન માર્કેટમાં કરવામાં આવી હતી. કેપિટલ ગ્રૂપ સમગ્ર દુનિયામાં 3.3 ટ્રિલિયન ડોલરથી વધુ ઈન્વેસ્ટમેન્ટનું મેનેજમેન્ટ કરે છે. ગ્રુપે અદાણી પાવર અને અદાણી એનર્જિ ગ્રીનમાં પણ 1.5 ટકાથી લઈને 2 ટકાની ભાગીદારી ખરીદી છે.
શેરની બદલી ચાલ
શેરમાર્કેટની વાત કરીએ તો, ગત એક વર્ષમાં અદાણી પાવરમાં 94 ટકા, અદાણી ગ્રીનમાં 35 ટકા અને અદાણી પોર્ટસ શેરમાં 25 ટકાની તેજી આવી છે. આ વિશે કેપિટલ ગ્રુપની એક પ્રવક્તાએ ટિપ્પણી કરતા ઈન્કાર કર્યો હતો. અદાણી ગ્રુપ તરફથી પણ કોઈ ખુલાસો આવ્યો નથી. કેપિટલ ગ્રુપે રિલાયન્સમાં પોતાની ભાગીદારી ઓછી કરી છે. માર્ચના અંતમાં કેપિટલ ગ્રુપની પાસે રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના અંદાજે 142 મિલિયન શેર હતા. છ વર્ષ પહેલા આ આંકડો 500 મિલિયન અને માર્ચ 2017 માં 755 મિલિયન હતો. રિલાયન્સના શેરમાં ગત એક વર્ષમાં 8.36 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો છે.
કેપિટલ ગ્રુપનું ઈન્વેસ્ટમેન્ટ
શેરની સ્થિતિ
અદાણી પોર્ટસના શેર હજી બીએસઈ પર મામૂલી ઘટાડાની સાથે 1786.80 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. તેના 52 સપ્તાહનું ઉચ્ચતમ સ્તર 1,823.75 રૂપિયા છે. આ જ રીતે અદાણી પાવરના શેર મામૂલી તેજી સાથે 220.80 રૂપિયા પર અને અદાણી ગ્રીનના શેર 1.22 ટકાની તેજી સાથે 1375.70 રૂપિયા પર છે. દેશની સૌથી વેલ્યૂએબલ કંપની રિલાયન્સના શેર પણ 0.40 ટકાની તેજી સાથે 1355.10 રૂપિયા પર છે. તેનું 52 સપ્તાહના ઉચ્ચતમ સ્તર 1,611.20 રૂપિયા છે.