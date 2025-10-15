Prev
દેશની સૌથી મોટી ડીલ કરવાની તૈયારીમાં ગૌતમ અદાણી, રોકાણ કારોને લાગશે લોટરી !

Adani Group Deal: ગૌતમ અદાણી દેશનો સૌથી મોટો રિયલ એસ્ટેટ સોદો કરી શકે છે. 88 મિલકતો અદાણી ગ્રુપ ખરીદવા માંગે છે. ગ્રુપે પોતે સુપ્રીમ કોર્ટને આ અંગે જાણ કરી છે. અદાણીના આ સોદો 1 લાખ કરોડથી વધુ રૂપિયાનો હોઈ શકે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:32 AM IST

Adani Group Deal: દેશના બીજા સૌથી ધનિક વ્યક્તિ અને અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી એક મોટો રિયલ એસ્ટેટ સોદો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. સહારા ઇન્ડિયા કોમર્શિયલ કોર્પોરેશને સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરી છે કે તે તેની 88 મિલકતો અદાણી પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડને વેચવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ સોદો 1 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુનો હોઈ શકે છે. જો સફળ થાય છે, તો તે દેશના ઇતિહાસનો સૌથી મોટો રિયલ એસ્ટેટ સોદો હોઈ શકે છે.

સહારા ગ્રુપનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ કપિલ સિબ્બલે ચીફ જસ્ટિસ બી.આર. ગવઈ, જસ્ટિસ સૂર્યકાંત અને એમ.એમ. સુંદરેશની બેન્ચને માહિતી આપી હતી કે બંને કંપનીઓ વચ્ચે ટર્મ શીટ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે અને સીલબંધ પરબિડીયુંમાં કોર્ટમાં સુપરત કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટની મંજૂરી મળ્યા પછી જ આ સોદો આગળ વધશે. સિબ્બલે એમ પણ કહ્યું હતું કે આ સોદામાંથી મળેલી રકમ સહારા ગ્રુપના બાકી લેણાં ચૂકવવા માટે પૂરતી હશે.

મિલકતો ક્યાં આવેલી છે?

આ સોદાને ટેકો આપતા, વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે અદાણી ગ્રુપ સહારાની મિલકતોને એક સાથે ખરીદવા માંગે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટની મંજૂરી મળ્યા પછી જ આ સોદો આગળ વધશે. રોહતગીએ કોર્ટને એ પણ માહિતી આપી હતી કે ટર્મ શીટ સીલબંધ પરબિડીયુંમાં સબમિટ કરવામાં આવી છે અને તેઓ સહારાની 88 મિલકતો માટે અદાણી ગ્રુપ કેટલી રકમ ઓફર કરી રહ્યું છે તેનાથી અજાણ છે, જે સમગ્ર ભારતમાં ફેલાયેલી છે.

જોકે ટર્મ શીટથી પરિચિત સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ સોદો ₹1 લાખ કરોડથી વધુનો છે, પરંતુ તેમણે સહારા અને અદાણી વચ્ચે સંમત થયેલી રકમ જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એમિકસ ક્યુરી અને વરિષ્ઠ વકીલ શેખર નાફડેએ કોર્ટને માહિતી આપી હતી કે સહારા ગ્રુપની બે કંપનીઓ, સહારા હાઉસિંગ અને સહારા રિયલ એસ્ટેટને 2012માં સેબી-સહારા ખાતામાં ₹25,000 કરોડ જમા કરાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આમાંથી, ₹9,481 કરોડ જમા કરાવવાના બાકી છે.

સરકાર તરફથી જવાબ

સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટને માહિતી આપી હતી કે સરકારે સેબી-સહારા ખાતામાંથી રોકાણકારોના પૈસા પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સહારા-અદાણી જમીન સોદાની તપાસ સરકારી સ્તરે થવી જોઈએ. કોર્ટે તેમની રજૂઆત સાથે સંમત થયા હતા અને કેન્દ્ર સરકારના નાણા મંત્રાલય અને સહકાર મંત્રાલયને કેસમાં પક્ષકાર બનાવવા માટે મંજૂરી આપી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે સહારા-અદાણી સોદા પર બંને મંત્રાલયો, સેબી અને એમિકસ ક્યુરી પાસેથી ત્રણ અઠવાડિયામાં જવાબ માંગ્યા છે.

કોર્ટે મિલકતોની યાદી તૈયાર કરવા અને તેમની વર્તમાન સ્થિતિ પ્રદાન કરવામાં શેખર નાફડેની મદદ પણ માંગી હતી. એમિકસ ક્યુરીએ જણાવ્યું હતું કે સહારાએ એવી મિલકતો ઓળખવી જોઈએ જે તૃતીય પક્ષો દ્વારા હસ્તગત કરવામાં આવી છે. કપિલ સિબ્બલે જણાવ્યું હતું કે ઘણી મિલકતો જૂથ માટે અજાણી હતી કારણ કે તેનું સંચાલન કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. તેથી, કરારમાં 88 મિલકતો અને અન્ય મિલકતોનો ઉલ્લેખ છે. આનો અર્થ એ છે કે જેમ જેમ વધુ મિલકતો જાણીતી થશે, તેમ તેમ તેનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.

શું ફાયદો થશે?

સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર, સેબી અને એમિકસ ક્યુરી તરફથી જવાબ મળ્યા પછી જ તે નક્કી કરશે કે મિલકતો એકસાથે વેચવી કે અલગ-અલગ ભાગોમાં. કોર્ટે આ કેસની આગામી સુનાવણી 17 નવેમ્બરના રોજ નક્કી કરી છે. જો આ સોદો પૂર્ણ થાય છે, તો તે ભારતીય રિયલ એસ્ટેટ ઇતિહાસના સૌથી મોટા સોદાઓમાંનો એક હશે. આનાથી સહારા ગ્રુપને તેના બાકી લેણાં ચૂકવવામાં મદદ મળશે જ, પરંતુ અદાણી ગ્રુપના રિયલ એસ્ટેટ પોર્ટફોલિયોમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થશે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
