ગૌતમ અદાણીના આલીશાન ઘરો, અમદાવાદથી દિલ્હી સુધી ફેલાયેલી છે અબજોની સંપત્તિ; જાણો કયું છે સૌથી મોંઘું ઘર
Gautam Adani Home: ભારતના બીજા સૌથી અમીર વ્યક્તિ ગૌતમ અદાણી અનેક શહેરોમાં આલીશાન મિલકતોના માલિક છે. તેમના મુખ્ય ઘરોમાં દિલ્હીમાં આવેલ લુટિયન્સમાં 400 કરોડનો 3.4 એકરનો બંગલો અને અમદાવાદમાં શાંતિવન નામની એક વિશાળ એસ્ટેટ સામેલ છે. શાંતિવન આધુનિક વાસ્તુકલા અને પરંપરાગત ભારતીય ડિઝાઇનનું મિશ્રણ છે, જેમાં મોટા બગીચા અને હાઈ સુરક્ષા વ્યવસ્થા છે.
- ભારતના બીજા સૌથી અમીર વ્યક્તિ ગૌતમ અદાણી પાસે છે આટલી મિલકત
- અમદાવાદમાં મહેલ જેવું ઘર અને દિલ્હીમાં 400 કરોડનો બંગલો
- ગૌતમ અદાણીના આલીશાન બંગલાની કિંમત જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો!
Trending Photos
Gautam Adani Home: ગૌતમ અદાણી ભારતના બીજા સૌથી અમીર વ્યક્તિ છે. ભારતમાં સંપત્તિના મામલામાં મુકેશ અંબાણી પછી ગૌતમ અદાણીનો નંબર આવે છે. મુકેશ અંબાણીનું ઘર એન્ટીલિયા ખૂબ જ ફેમસ છે, જેની કિંમત હજારો કરોડો રૂપિયા છે. પરંતુ ગૌતમ અદાણીના ઘરની કિંમત કેટલી છે અને તેનું નામ શું છે. ચાલો જાણીએ.
અનેક શહેરોમાં અદાણીની મિલકત
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ગૌતમ અદાણીના ઘણા ઘર છે. તેમના મુખ્ય ઘરોમાં દિલ્હીમાં આવેલ લુટિયન્સમાં એક એક શાનદાર 3.4 એકરનો બંગલો છે, જેની કિંમત લગભગ 400 કરોડ રૂપિયા છે. જ્યારે અમદાવાદમાં શાંતિવન નામની એક મોટી મિલકત છે. તેમની પાસે બનાસકાંઠાના થરાડમાં એક પૂર્વજોનું ઘર અને ગુરુગ્રામ અને મુંબઈમાં પણ લક્ઝરી મિલકતો છે.
દિલ્હીમાં આવેલ બંગલાની ખાસિયત
ગૌતમ અદાણીનું નવી દિલ્હીના એલીટ લુટિયન્સ એરિયામાં ભગવાન દાસ રોડ પાસે 3.4 એકરનો એક શાનદાર બંગલો છે. 2020માં બેન્કરપ્સી પ્રોસેસ દ્વારા તેમણે તેને લગભગ 400 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. આ 25000 Sq ftના બંગલામાં સાત બેડરૂમ, 6 લિવિંગ રૂમ, એક સ્ટડી રૂમ અને મોટો લોન છે. આ બંગલાને રાજધાનીમાં એક પ્રીમિયર રિયલ એસ્ટેટ એસેટ માનવામાં આવે છે.
અમદવાદમાં આવેલું ઘર કેટલું મોટું?
ગૌતમ અદાણીનું અમદાવાદમાં આવેલ પ્રાઈવેટ ઘરને શાંતિવન કહેવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં મીઠાખળી ક્રોસિંગ નજીક આ એક શાનદાર મેંશન છે. જો કે, આ સ્પેશિયલ પ્રોપર્ટીની ચોક્કસ, સત્તાવાર કિંમત ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ તે શહેરના સૌથી મોંઘા, અપસ્કેલ ઘરોમાંથી એક માનવામાં આવે છે, જેની અંદાજિત કિંમત સેંકડો કરોડ રૂપિયા હોવાની કહેવામાં આવે છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ પ્રોપર્ટીમાં મોડર્ન આર્કિટેક્ચરલ એલિમેન્ટ્સને પરંપરાગત ભારતીય ડિઝાઇન સાથે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં મોટા, લેન્ડસ્કેપ બગીચા, વોટર ફીચર્સ, એક હાઇ-ટેક જીમ અને હાઈ-સિક્યોરિટી સિસ્ટમ છે. આ ઘરમાં તેમની પત્ની, પુત્રો અને તેમની પત્નીઓ પણ રહે છે.
ક્યાં આવેલું છે પૂર્વજોનું ઘર?
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અદાણી પાસે ઉત્તર ગુજરાતના થરાદમાં એક પરંપરાગત, સાગના લાકડાથી બનેલુ પૈતૃક ઘર આવેલું છે, જેનું સંચાલન એક કેરટેકર દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેમની પાસે ગુરુગ્રામ અને મુંબઈ સહિત અનેક શહેરોમાં મિલકતો પણ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે