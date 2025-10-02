₹2400 થી તૂટી ₹41 પર આવી ગયો આ શેર, હવે ઠપ્પ પડ્યો છે કારોબાર, સંકટમાં કંપની
Gensol Engineering Ltd: જેન્સોલ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડના શેર સતત ચર્ચામાં છે. કંપનીના શેરમાં હાલમાં ટ્રેડિંગ બંધ છે. તેમાં છેલ્લે 29 સપ્ટેમ્બરે કારોબાર થયો હતો. તે દિવસે તેમાં 5 ટકાની લોઅર સર્કિટ લાગી હતી અને તે 41.05 રૂપિયા પર આવી ગયો હતો. મહત્વનું છે કે સંકટમાંથી પસાર થઈ રહેલી કંપનીના શેર આ વર્ષે અત્યાર સુધી 95 ટકા સુધી તૂટી ગયા છે. આ દરમિયાન તેની કિંમત 772 રૂપિયાથી ઘટી વર્તમાન કિંમત સુધી આવી ગઈ છે. મહત્વનું છે કે કંપનીના શેરમાં છેલ્લાં છ મહિનામાં 75 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. ઓક્ટોબર 2023મા કંપનીના શેરનો ભાવ 2400 રૂપિયા પર હતો. ત્યારથી તેમાં 99 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.
શું છે કારણ
કંપનીના શેરમાં ઘટાડો અનેક પરિબળોને કારણે થયો છે, જેમાં નિયમનકારી ચકાસણી, ડિરેક્ટરના રાજીનામા, વધેલા દેવા અને અન્ય નાણાકીય અનિશ્ચિતતાઓનો સમાવેશ થાય છે. એક તરફ, કંપનીએ સોલાર EPC (Engineering, Procurement, Construction) પ્રોજેક્ટ્સમાંથી તેની અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ દૈનિક આવક (FY24 માં ₹960 કરોડ, FY23 કરતા 141% વધુ) નોંધાવી છે. બીજી તરફ, તે ઘણા ગંભીર આરોપોનો સામનો કરી રહી છે. તાજેતરમાં, SEBI એ પ્રમોટરો અનમોલ સિંહ જગ્ગી અને પુનિત સિંહ જગ્ગીને સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં ભાગ લેવાથી પ્રતિબંધિત કર્યા છે અને ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને શાસન ક્ષતિઓ માટે તેમના ડિરેક્ટરશીપને સસ્પેન્ડ કર્યા છે. વધુમાં, IREDA જેવી સંસ્થાકીય નાણાકીય એજન્સીઓએ તેના નાદાર દેવાને કારણે કંપની સામે નાદારીની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. એકંદરે, જ્યારે જેનસોલની શરૂઆતથી જ ઝડપી વૃદ્ધિની વાત રહી છે, ત્યારે કંપનીને હવે "વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત" કરવાની અને તેના કાનૂની અને નાણાકીય માળખામાં સુધારો કરવાની જરૂર છે.
કંપનીનો કારોબાર
જેનસોલ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ એક પ્રમુખ રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરની કંપની છે, જે ખાસ કરી સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ્સમાં એન્જિનિયરિંગ, પ્રોક્યોરમેન્ટ અને કન્સ્ટ્રક્શન સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. કંપની મોટા પાયા પર સોલાર પ્લાન્ટ્સની ડિઝાઇનિંગ, ઈન્સ્ટોલેશન અને મેનેજમેન્ટ કરે છે.
