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માત્ર 210 રૂપિયા જમા કરાવીને દર મહિને મેળવો 5000 રૂપિયાનું ગેરંટીડ પેન્શન! જાણો સુપરહિટ સરકારી યોજનાના ફાયદા

Monthly Pension Scheme: 18 વર્ષની ઉંમરથી દરરોજ 7 રૂપિયા અથવા દર મહિને 210 રૂપિયા બચાવીને, તમે 60 વર્ષની ઉંમર પછી દર મહિને 5000 રૂપિયાનું પેન્શન મેળવી શકો છો. પાત્રતા, પ્રીમિયમ ચાર્ટ અને અરજી પ્રક્રિયા વિશે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 01, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:15 PM IST
માત્ર 210 રૂપિયા જમા કરાવીને દર મહિને મેળવો 5000 રૂપિયાનું ગેરંટીડ પેન્શન! જાણો સુપરહિટ સરકારી યોજનાના ફાયદા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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