/માત્ર 210 રૂપિયા જમા કરાવીને દર મહિને મેળવો 5000 રૂપિયાનું ગેરંટીડ પેન્શન! જાણો સુપરહિટ સરકારી યોજનાના ફાયદા

Monthly Pension Scheme: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે 60 વર્ષની ઉંમર પછી, જ્યારે તમારું શરીર ફેલ થવા લાગે છે, ત્યારે દૈનિક ખર્ચ, દવાઓ અને ઘરના ખર્ચને આવરી લેવા માટે તમને પૈસા ક્યાંથી મળશે? વૃદ્ધાવસ્થા એક મોટી ચિંતા છે, ખાસ કરીને અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરતા ડ્રાઇવરો, શેરી વિક્રેતાઓ, દુકાનદારો અને ઘરકામ કરતા કામદારો માટે.
ભારત સરકારની અટલ પેન્શન યોજના (APY) આ ચિંતાને દૂર કરવાનો એક ઉત્તમ અને સુરક્ષિત માર્ગ છે. આ યોજના હેઠળ, તમે દર મહિને ચા અને નાસ્તા જેવા નાના ખર્ચાઓ પણ બચાવીને દર મહિને 5000 રૂપિયા (વાર્ષિક 60000 રૂપિયા)નું નિશ્ચિત પેન્શન મેળવી શકો છો. ચાલો સમજીએ કે આ યોજના કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને તમે તેનો લાભ કેવી રીતે મેળવી શકો છો.
અટલ પેન્શન યોજના શું છે?
અટલ પેન્શન યોજના (APY)એ સરકાર દ્વારા સંચાલિત સામાજિક સુરક્ષા યોજના છે, તેનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફાયદો એ છે કે તે 100 ટકા સરકારી ગેરંટી સાથે આવે છે. શેરબજારમાં ગમે તેટલા ઉતાર-ચઢાવ હોય, 60 વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા પછી તમને દર મહિને તમારા બેંક ખાતામાં તમારું નિશ્ચિત પેન્શન મળશે.
આ યોજનાનો લાભ કોણ મેળવી શકે છે?
આ યોજનામાં જોડાવા માટેના નિયમો ખૂબ જ સરળ છે. જો તમે ભારતીય નાગરિક છો અને 18થી 40 વર્ષની વય વચ્ચે છો, તો તમે પાત્ર છો. તમારી પાસે બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં એક્ટિવ બચત ખાતું હોવું આવશ્યક છે. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, ફક્ત બિન-કરદાતાઓ જ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. આ યોજના એવા લોકો માટે છે જેઓ આવકવેરાને પાત્ર નથી.
કેટલું રોકાણ જરૂરી છે?
અટલ પેન્શન યોજના હેઠળ, તમારું માસિક યોગદાન 60 વર્ષની ઉંમર પછી તમે કેટલી પેન્શન મેળવવા માંગો છો તેના દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે (₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000, અથવા ₹5,000). તમે જેટલી નાની ઉંમરે આ યોજનામાં જોડાઓ છો, તેટલું તમારું પ્રીમિયમ ઓછું થશે.
જો તમે 18 વર્ષની ઉંમરે જોડાઓ છો, તો તમારે ₹1000 માસિક પેન્શન માટે દર મહિને ₹42 જમા કરાવવા પડશે. ₹5000 માસિક પેન્શન માટે, તમારે દર મહિને ₹210 (એટલે કે, ફક્ત ₹7 પ્રતિ દિવસ) જમા કરાવવા પડશે.
જો તમે 40 વર્ષની ઉંમરે જોડાઓ છો
₹1000 માસિક પેન્શન માટે, તમારે દર મહિને ₹291 જમા કરાવવા પડશે. ₹5000 માસિક પેન્શન માટે, તમારે દર મહિને ₹1454 જમા કરાવવા પડશે. તમે તમારી સુવિધાના આધારે માસિક, ત્રિમાસિક અથવા અર્ધ-વાર્ષિક ધોરણે ઓટો-ડેબિટ પણ પસંદ કરી શકો છો.
60 વર્ષની ઉંમર પછી તમને મળતા ત્રણ સૌથી મોટા લાભો
આજીવન ગેરંટીકૃત પેન્શન: 60 વર્ષની ઉંમરે પહોંચ્યા પછી, તમને તમારી પસંદગીનું માસિક પેન્શન (1000થી 5000) મળશે.
જીવનસાથી લાભ: પેન્શનરનું મૃત્યુ થાય તો, જીવનભર જીવનસાથીને સમાન પેન્શન રકમ ચૂકવવામાં આવે છે.
નોમિનીને સંપૂર્ણ રિફંડ: જો બંને (પતિ અને પત્ની) મૃત્યુ પામે છે, તો જમા કરાયેલ સંપૂર્ણ ભંડોળ તેમના નોમિની (બાળક અથવા કાનૂની વારસદાર)ને પરત કરવામાં આવે છે.
કર કપાત: આ યોજનામાં રોકાણ કરવાથી આવકવેરા કાયદાની કલમ 80CCD હેઠળ કર લાભ પણ મળે છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી?
અટલ પેન્શન યોજના ખાતું ખોલવું ખૂબ જ સરળ છે:
તમારી નજીકની બેંક શાખા અથવા પોસ્ટ ઓફિસ પર જાઓ જ્યાં તમારું બચત ખાતું છે.
ત્યાંથી, અટલ પેન્શન યોજના (APY) ફોર્મ મેળવો અને જરૂરી માહિતી ભરો.
તમારી પસંદગીની પેન્શન રકમ (દા.ત., 5,000) પસંદ કરો.
તમારા બેંક ખાતામાંથી ઓટો-ડેબિટ સક્ષમ કરો જેથી દર મહિને નિયત તારીખે તમારો હપ્તો આપમેળે કાપવામાં આવે.