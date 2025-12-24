પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં મળશે 25 લાખ રૂપિયા, આકર્ષક વ્યાજ સાથે સુરક્ષિત રહેશે તમારા પૈસા
જો તમે વિચારી રહ્યા છો કે તમારી નાની બચતમાંથી નોંધપાત્ર ભંડોળ કેવી રીતે બનાવવું, તો પોસ્ટ ઓફિસ આરડી યોજના યોગ્ય પસંદગી હોઈ શકે છે. નાના રોકાણો સાથે, તમે ભવિષ્યમાં ₹25 લાખ સુધી એકઠા કરી શકો છો.
આજના સમયમાં દરેક ઈચ્છે છે કે તેની બચત સુરક્ષિત રહે અને ભવિષ્યમાં એક મોટું ફંડ તૈયાર થઈ શકે. શેર બજાર કે બીજા રોકાણ વિકલ્પોમાં જ્યાં ઉતાર-ચઢાવનો ડર રહે છે, તો સરકારી યોજનાઓ લોકોને વિશ્વાસ અપાવે છે. પોસ્ટ ઓફિસની સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ્સ આ કારણે લોકો વચ્ચે ખૂબ લોકપ્રિય છે. તેમાંથી એક છે પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમ, જે નાના રોકાણકારોને મોટું ફંડ બનાવવામાં મદદ કરે છે.
શું છે પોસ્ટ ઓફિસ RD સ્કીમ?
પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ એટલે કે આરડી સ્કીમ તે લોકો માટે છે જે દર મહિને થોડી-થોડ રકમ જમા કરી ભવિષ્ય માટે મજબૂત ફંડ બનાવવા ઈચ્છે છે. આ સરકાર સમર્થિત યોજના છે, તેથી તેમાં જોખમ રહેતું નથી. આ સ્કીમમાં તમે માત્ર 100 રૂપિયાથી ખાતું ખોલાવી શકો છો અને મહત્તમ રોકાણની કોઈ મર્યાદા હોતી નથી.
કઈ રીતે તૈયાર થશે 25 લાખનું ફંડ?
હવે ચાલો દરેકના મનમાં રહેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ: આટલું મોટું ભંડોળ કેવી રીતે બનાવી શકાય? જો તમે પોસ્ટ ઓફિસ આરડીમાં દર મહિને 15000 રૂપિયા જમા કરાવો છો, તો તમારી ડિપોઝિટ 5 વર્ષમાં આશરે 10.7 લાખ રૂપિયા થઈ જશે. આ યોજના 6.70% વ્યાજ દર આપે છે.
જો તમે 10 વર્ષ સુધી આ યોજનામાં રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખો છો, તો ચિત્ર સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જાય છે. 10 વર્ષમાં તમારી વ્યાજની કમાણી આશરે 7.5 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. પાકતી મુદત પર તમારી કુલ ડિપોઝિટ અને વ્યાજ મળીને આશરે 25.6 લાખ રૂપિયા થશે. આનો અર્થ એ છે કે નિયમિત માસિક બચત નોંધપાત્ર રકમ તરફ દોરી શકે છે.
સુરક્ષિત રોકાણ અને સારૂ વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની સુરક્ષા છે. તેમાં જમા કરવામાં આવેલા પૈસા સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહે છે અને સરકાર તેની ગેરંટી આપે છે. આ સાથે યોજના પર મળનાર વ્યાજ આકર્ષક માનવામાં આવે છે. આ કારણ છે કે નોકરીયાત વર્ગ, નાના કારોબારી અને નિવૃત્તિનું પ્લાનિંગ કરતા લોકો આ સ્કીમને પસંદ કરે છે.
લોનની સુવિધા મળશે
આ સ્કીમમાં માત્ર રોકાણ જ નહીં, પરંતુ જરૂર પડવા પર લોન લેવાની સુવિધા મળે છે. જો તમે આરડી એકાઉન્ટને એક વર્ષ સુધી ચલાવ્યું તો તમારી જમા રકમના 50 ટકા સુધીની લોન મળી શકે છે. ખાસ વાત છે કે આ લોન પર વ્યાજદર પણ ઓછો હોય છે, જેનાથી તમારા પર વધુ બોજ આવતો નથી.
ખાતું ખોલવું અને બંધ કરવું સરળ
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી ખાતું ખોલવું ખૂબ જ સરળ છે. તમે તમારી નજીકની પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાત લઈ શકો છો અને એક ખોલી શકો છો. જો તમારે નિયત તારીખ પહેલાં ભંડોળ ઉપાડવાની જરૂર હોય, તો તમારી પાસે ખાતું બંધ કરવાનો વિકલ્પ પણ છે. આ જ કારણ છે કે આ યોજના સુગમતા અને સુરક્ષા બંને પ્રદાન કરે છે.
