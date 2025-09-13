1800 રૂપિયામાં પોતાના શેર પાછા ખરીદશે દેશની આ દિગ્ગજ કંપની, કરી જાહેરાત, માર્કેટ ભાવ કરતા વધુ છે કિંમત
Company buy back its shares: દેશની દિગ્ગજ કંપનીએ 18000 કરોડ રૂપિયામાં બાયબેકની જાહેરાત કરી છે. કંપનીનું આ ઈતિહાસનું સૌથી મોટું બાયબેક છે. ગુરૂવાર થયેલા આ એલાનના કારણે કંપનીના શેરમાં શુક્રવારે વધારો જોવા મળ્યો હતો.
Company buy back its shares: દેશની અગ્રણી કંપની ઇન્ફોસિસે 18000 કરોડ રૂપિયાના બાયબેકનું નક્કિ કર્યું છે. ઇન્ફોસિસના ઇતિહાસમાં આ સૌથી મોટો બાયબેક છે. આ જાહેરાતને કારણે, શુક્રવારે ઇન્ફોસિસના શેરમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો. બીએસઈમાં 1 ટકાના વધારા બાદ કંપનીનો શેર 1425.10 રૂપિયા પર બંધ થયો. દિવસની શરૂઆતમાં, ઇન્ફોસિસના શેરમાં 2 ટકાથી વધુનો વધારો નોંધાયો છે.
બાયબેકનું કદ 18000 કરોડ રૂપિયા
ઇન્ફોસિસ શેર બાયબેક કિંમતની વાત કરીએ તો આઇટી કંપની ઇન્ફોસિસે આ બાયબેક માટે પ્રતિ શેર 1800 રૂપિયા નક્કી કર્યા છે. ઇન્ફોસિસ શેર બાયબેક રેકોર્ડ તારીખની વાત કરીએ તો આઇટી કંપનીએ હજુ સુધી ઇન્ફોસિસના બાયબેક માટે રેકોર્ડ તારીખ નક્કી કરી નથી. ઇન્ફોસિસના શેર બાયબેકનું કદની વાત કરીએ તો આ બાયબેકનું કદ 18000 કરોડ રૂપિયા છે.
ઇન્ફોસિસે છેલ્લે 2022માં બાયબેક કર્યું હતું
આ 5મી વખત છે, જ્યારે ઇન્ફોસિસ પોતાના શેર બાયબેક કરવા જઈ રહી છે. અગાઉ, ઇન્ફોસિસે છેલ્લે 2022માં બાયબેક કર્યું હતું. ત્યારબાદ બાયબેકનું કદ 9300 કરોડ રૂપિયા હતું. પહેલી વાર, કંપનીએ 2017 માં બાયબેક કર્યું હતું. ત્યારબાદ બાયબેકનું કદ 13000 કરોડ રૂપિયા હતું. 2019માં કરવામાં આવેલા બાયબેકનું કદ 9260 કરોડ રૂપિયા છે. ત્રીજી વખત કરવામાં આવેલા બાયબેકનું કદ 9200 કરોડ રૂપિયા હતું અને ચોથી વખત બાયબેકનું કદ 9300 કરોડ રૂપિયા હતું.
2 વર્ષમાં માત્ર 1.65 ટકાનું વળતર આપ્યું
શેરબજારમાં ઇન્ફોસિસના શેરના ભાવમાં 21 ટકાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. તે જ સમયે, ઇન્ફોસિસના શેર 2 વર્ષમાં માત્ર 1.65 ટકાનું વળતર આપી શક્યા છે. જ્યારે આ સમયગાળા દરમિયાન, સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સમાં 21.84 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, 3 વર્ષમાં ઇન્ફોસિસના શેરમાં 0.65 ટકાનો ઘટાડો થયો છે
