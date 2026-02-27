મોટી કમાણીની મહા તક! શેર બજારમાં થશે દિગ્ગજ IPOs ની એન્ટ્રી, લિસ્ટમાં Jio, Flipkart જેવા ઘણા મોટા નામ
IPO News: વર્ષ 2026 શેર બજાર માટે ભારે ઉતાર-ચઢાવભર્યું રહ્યું છે. આઈપીઓ માર્કેટમાં પણ હજુ કોઈ મોટા ઈશ્યુ આવ્યા નથી. પરંતુ આગામી સમયમાં પ્રાઇમરી માર્કેટમાં મોટી હલચલ જોવા મળી શકે છે. જિયો, ફ્લિપકાર્ટ સહિત અન્ય દિગ્ગજ કંપનીઓ શેર બજારમાં પર્દાપણ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
- વર્ષ 2026 ભારતીય શેર બજાર માટે એક્શનથી ભરપૂર રહેશે
- રિલાયન્સ જિયો, ફ્લિપકાર્ટ સહિત અન્ય કંપનીઓની થશે એન્ટ્રી
- અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આઈપીઓ લોન્ચ કરી શકે છે રિલાયન્સ જિયો
Upcoming IPOs: વર્ષ 2026 ભારતીય શેર બજાર માટે એક્શનથી ભરપૂર રહેવાનું છે, કારણ કે આ દરમિયાન ઘણી મોટી કંપનીઓના આઈપીઓ લોન્ચ થશે, જેના દ્વારા રોકાણકારોને જબરદસ્ત કમાણીની તક મળશે. Zomato, Delhivery અને Nykaa જેવી કંપનીઓના સફળ લિસ્ટિંગ બાદ હવે Reliance Jio, Flipkart જેવી ઘણી મોટી કંપનીઓ પોતાનો આઈપીઓ લાવવાની છે. આવો વર્ષ 2026મા આવનાર મેગા આઈપીઓના લિસ્ટ પર એક નજર કરીએ.
Reliance Jio IPO: વર્ષના શરૂઆતી છ મહિનામાં તેના લોન્ચિંગની સંભાવના છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો આઈપીઓ હશે. આઈપીઓની સાઇઝને લઈને આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે રિલાયન્સ જિયો આઈપીઓ દ્વારા 4 બિલિયન ડોલર-4.5 બિલિયન ડોલર (35000-40000 કરોડ) સુધી એકત્ર કરી શકે છે. કેટલાકનું માનવું છે કે આ રકમ 52000 કરોડ સુધી જઈ શકે છે. કંપની આઈપીઓ દ્વારા પોતાની 2.5 ટકા ભાગીદારી વેચવા પર વિચાર કરી રહી છે.
Flipkart: વોલમાર્ટની માલિકીવાળી ઈ-કોમર્સ સેક્ટરની આ મોટી કંપની પણ બજારમાં પર્દાપણ કરવાની તૈયારીમાં છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કંપની આઈપીઓ દ્વારા 8-10 બિલિયન ડોલર એકત્ર કરવાનો ટાર્ગેટ લઈ ચાલી રહી છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટર કે વચ્ચે સુધી તે લોન્ચ થઈ શકે છે.
NSE (National Stock Exchane): NSE આશરે 47500 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવા માટે બજારમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. રોકાણકારો લાંબા સમયથી આ આઈપીઓની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે.
PhonePe: ફિનટેક સેક્ટરની દિગ્ગજ કંપની ફોનપે 1.2-1.5 બિલિયન ડોલર એકત્ર કરવા બજારમાં આવી શકે છે.
સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓના આઈપીઓ
આ લિસ્ટમાં Zepto થી લઈને OYO, boAt, PharmEasy જેવી ઘણી નવી કંપનીઓ છે, જ પોતાની વિકાસ પરિયોજનાઓ માટે બજારમાંથી પૈસા એકત્ર કરવાની તૈયારીમાં છે.
નાણાકીય સેક્ટર
SBI Mutual Fund: દેશના સૌથી મોટા મ્યુચુઅલ ફંડ હાઉસના આઈપીઓની રાહ રોકાણકારો જોઈ રહ્યાં છે.
b હીરો ગ્રુપની આ બે કંપનીના આઈપીઓ પર પણ રોકાણકારોની નજર રહેલી છે.
