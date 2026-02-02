31મી વખત ડિવિડન્ડ આપી રહી છે આ કંપની, દરેક શેર પર 180 રૂપિયાનો ફાયદો, જાણો રેકોર્ડ ડેટ
Dividend Stock: હંમેશા ડિવિડન્ડ આપનારી કંપનીઓમાં Gillette India Ltd નું નામ સામેલ છે. આ વખતે કંપની દરેક શેર પર 180 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે. આ માટે જે રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે તે નજીક છે.
Stock market News: શેર બજારમાં ડિવિડન્ડ સ્ટોક પર રોકાણ કરતા ઈન્વેસ્ટરો માટે સારા સમાચાર છે. જિલેટ ઈન્ડિયા લિમિટેડ તરફથી રોકાણકારોને ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ વખતે કંપની દરેક સેર પર 180 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપશે. ડિવિડન્ડ માટે રેકોર્ડ ડેટ સહિત અન્ય માહિતી જાણો.
મળશે 1 શેર પર 120 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ
સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં Gillette India Ltd એ જણાવ્યું કે 1 શેર પર 120 રૂપિયાનું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ અને 60 રૂપિયાનું સ્પેશિયલ ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. આ ડિવિડન્ડ માટે કંપનીએ 4 ફેબ્રુઆરી 2025, દિવસ બુધવારને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે. મહત્વનું છે કે કંપનીના ઈતિહાસમાં બીજીવાર છે, જ્યારે આટલું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ પહેલા 2017મા Gillette India Ltd એ 154 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.
આ પહેલા કંપની ઓગસ્ટ 2025મા એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ થઈ હતી. ત્યારે કંપનીએ યોગ્ય રોકાણકારોને 47 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. મહત્વનું છે કે કંપનીએ પ્રથમવાર રોકાણકારોને 2001મા એક શેર પર 1.5 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.
શેર બજારમાં કંપનીનું પ્રદર્શન
છેલ્લા એક સપ્તાહમાં Gillette India Ltd ની ખૂબ ચર્ચા છે. કંપનીના શેરમાં આ દરમિયાન 9.30 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. પરંતુ એક વર્ષથી હોલ્ડ કરનાર રોકાણકારોને 1 ટકાનું નુકસાન થયું છે. કંપનીના શેર 2 ફેબ્રુઆરીએ 8599 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યાં છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
