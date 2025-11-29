સોનું છોડો, ચાંદી ખરીદો... 90% વધી ગયો છે ભાવ, એક્સપર્ટે જણાવ્યું કેમ વધી રહી છે કિંમત
Silver Price Prediction: આ વર્ષે સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, પરંતુ ચાંદીએ તેમને વટાવી દીધા છે. આ વર્ષે ચાંદીના ભાવ 90% વધ્યા છે. શુક્રવારે, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાંદીનો ભાવ પહેલી વાર પ્રતિ ઔંસ 55 ડોલરને વટાવી ગયો. ચાંદી કેમ વધી રહી છે?
Silver Price Prediction: ચાંદીના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહ્યો છે, અને શુક્રવારે, તે પહેલી વાર પ્રતિ ઔંસ $55 ને વટાવી ગયો. આ વર્ષે, તેની કિંમત 90 ટકા વધી છે. વિશ્વભરના ઘણા દેશોમાં ચાંદીનો પુરવઠો ઓછો છે. ચાંદીના ભાવમાં વધારા પાછળ અન્ય ઘણા પરિબળો પણ ફાળો આપી રહ્યા છે. ભારતમાં, શુક્રવારે બુલિયન માર્કેટમાં ચાંદીનો ભાવ 1,692 રૂપિયા વધીને 1,64,359 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયો. MCX પર 5 માર્ચની ડિલિવરી માટે ચાંદી 359 રૂપિયા વધીને 1,75,340 રૂપિયા પર બંધ થઈ છે.
સટોડિયાઓ ચાંદી ખરીદવા આકર્ષાયા
ચાંદીના ભાવમાં આ ઉછાળો ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દર ઘટાડવાની અપેક્ષાઓ, બુલિયન-સમર્થિત એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ (ETFs)માં ભારે રોકાણ અને સતત પુરવઠાની અછતને કારણે છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે ચાંદીના ટેકનિકલ ચાર્ટ છેલ્લા અઠવાડિયામાં વધુ મજબૂત દેખાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે ચાર્ટ-આધારિત સટોડિયાઓ ચાંદી બજારમાં ખરીદી કરવા માટે આકર્ષાયા છે.
પુરવઠાની અછત
લંડનમાં પુરવઠાની તીવ્ર અછતના એક મહિના પછી ચાંદીના ભાવમાં આ નવો રેકોર્ડ વધારો થયો છે. લંડનમાં ચાંદીના ધસારાની અસર અન્ય બજારો, ખાસ કરીને ચીન પર પડી છે. શાંઘાઈ ફ્યુચર્સ એક્સચેન્જ પર ચાંદીના શેર તાજેતરમાં 2015 પછીના સૌથી નીચા સ્તરે આવી ગયા છે. શાંઘાઈ ગોલ્ડ એક્સચેન્જ પર ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ નવ વર્ષથી વધુ સમયગાળામાં સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચી ગયું છે. ચાંદી પર યુએસ ટેરિફ વૈશ્વિક ભાવોને અસર કરી શકે છે.
આગામી દિવસોમાં ચાંદીના ભાવ વધુ વધી શકે
વેપારીઓ ચાંદી પર યુએસ ટેરિફની અસર પર પણ નજર રાખી રહ્યા છે. નવેમ્બરમાં, યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે (USGS)એ ચાંદીને તેના મહત્વપૂર્ણ ખનિજોની યાદીમાં ઉમેરી. યુએસમાં ચાંદીના ભાવમાં અચાનક વધારાની ચિંતાએ કેટલાક વેપારીઓને તેને વિદેશમાં મોકલવા અંગે સાવચેત રહેવા માટે પ્રેર્યા છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે જો આ વલણ ચાલુ રહેશે, તો આગામી દિવસોમાં ચાંદીના ભાવ વધુ વધી શકે છે. ચાંદીના વાયદા 56.711 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
