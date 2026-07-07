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સસ્તા પેટ્રોલ અને ડીઝલની આશા છોડી દો... ટ્રમ્પના અલ્ટીમેટમ અને હોર્મુઝ હુમલાને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ફરી વધ્યા, 72 ડોલરને પાર પહોંચ્યો ભાવ

Crude Oil Price Hike: અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ ચાલુ છે. બંને દેશોએ હાલ પૂરતા તેમના હુમલાઓ બંધ કરી દીધા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર બંને દેશો વચ્ચે સર્વસંમતિ ઊભી થઈ રહી હોય તેવું લાગે છે. આ અહેવાલો બાદ, વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 07, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:28 AM IST
સસ્તા પેટ્રોલ અને ડીઝલની આશા છોડી દો... ટ્રમ્પના અલ્ટીમેટમ અને હોર્મુઝ હુમલાને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ફરી વધ્યા, 72 ડોલરને પાર પહોંચ્યો ભાવ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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