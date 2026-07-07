/સસ્તા પેટ્રોલ અને ડીઝલની આશા છોડી દો... ટ્રમ્પના અલ્ટીમેટમ અને હોર્મુઝ હુમલાને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ફરી વધ્યા, 72 ડોલરને પાર પહોંચ્યો ભાવ

Crude Oil Price Hike: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ બાદ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 115 ડોલરથી ઘટીને 70 ડોલરની નીચે આવી ગયા છે. આજે, તેલના ભાવમાં વધારો થયો છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ફરી વધવા લાગ્યા છે.
7 જુલાઈના રોજ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ફરી વધ્યા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ 0.76 ટકા વધીને 72.77 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે. WTI ક્રૂડના ભાવ આજે 0.71 ડોલર વધીને પ્રતિ બેરલ 69.28 ડોલર થયા છે.
આજે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ કેમ વધ્યા?
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા બે કોમર્શિયલ ટેન્કરો પર મિસાઈલ હુમલા કરવામાં આવ્યા છે. ઈરાને વારંવાર જહાજોને ફક્ત નિયુક્ત માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા અને ઓમાન કિનારાની નજીકથી પસાર થવાનું ટાળવાની ચેતવણી આપી છે, જેને અમેરિકાએ સુરક્ષિત જાહેર કર્યું છે. હોર્મુઝમાં ફરી તણાવ બાદ, તેલના ભાવમાં વધારો થયો છે.
અમેરિકા-ઈરાન તેલના ભાવ શાંત નહીં થવા દે
બીજી તરફ, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ઈરાન સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે, જેમાં તેમણે કહ્યું છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે કોઈ ડીલ થાય અથવા અમેરિકા ઈરાનનો નાશ કરશે. ટ્રમ્પની ધમકીથી ફરી યુદ્ધ શરૂ થવાનું જોખમ વધ્યું છે. ઈરાન કોઈપણ કિંમતે પીછેહઠ કરવા તૈયાર નથી.
અમેરિકા-ઈરાન તણાવ વધ્યો, ફરી વધી શકે છે કાચા તેલના ભાવ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે, બજાર એક્સપર્ટ કહે છે કે તેલ પુરવઠામાં સુધારો થયો છે, પરંતુ ભાવ પર તાત્કાલિક દબાણ ઓછું થયું છે. જો કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી બંધ થવાનો ભય ઉભો કરી રહી છે. જો આવું થાય, તો કાચા તેલના ભાવ ફરીથી પ્રભાવિત થશે, જે આજે પહેલાથી જ સ્પષ્ટ છે.
સંયુક્ત અરબ અમીરાત (UAE)એ OPEC+ સાથે મળીને જૂનમાં તેના કાચા તેલના ઉત્પાદનમાં 3.8 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આનાથી બજારમાં વધારાનો તેલ પુરવઠો આવ્યો છે, જેનાથી તેલના ભાવ નિયંત્રણમાં રહ્યા છે. જો કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવને કારણે આવું થવા દેશે નહીં.