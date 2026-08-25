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105%ને પાર પહોંચ્યો GMP, આ IPO પહેલા જ દિવસે પૈસા કરી શકે છે ડબલ, જાણો

IPO GMP News: આ કંપનીના IPOનું ગ્રે માર્કેટમાં પ્રીમિયમ તેના IPO ભાવ કરતાં અનેક ગણુ વધી ગયું છે. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 300 રૂપિયા હતો. કંપનીના શેર માટે ગ્રે માર્કેટ 317 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 25, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:39 AM IST
105%ને પાર પહોંચ્યો GMP, આ IPO પહેલા જ દિવસે પૈસા કરી શકે છે ડબલ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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