/105%ને પાર પહોંચ્યો GMP, આ IPO પહેલા જ દિવસે પૈસા કરી શકે છે ડબલ, જાણો

IPO GMP News: sssટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા)ના શેર ગ્રે માર્કેટમાં તેજીમાં છે. કંપનીના શેરનો ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) તેના IPO ભાવ કરતાં વધી ગયો છે. ટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા)ના શેરનો ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 105%થી વધુ થઈ ગયો છે. હાલના ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ અને અન્ય વલણોને ધ્યાનમાં લેતા, રોકાણકારો પહેલા દિવસે તેમના પૈસા બમણા કરી શકે છે. કંપનીના IPOમાં શેરની ફાળવણી મંગળવાર, 25 ઓગસ્ટના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે.
શેરનો IPO ભાવ 300 હતો, જ્યારે GMP 317 પર પહોંચ્યો
ટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા)ના શેરનો IPO ભાવ 300 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 317 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 105 ટકાથી વધુના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જે મજબૂત લિસ્ટિંગ દર્શાવે છે.
કંપનીના શેર શુક્રવાર, 28 ઓગસ્ટના રોજ લિસ્ટ થશે. ટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા)ના શેર બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર લિસ્ટેડ થશે. કંપનીનો IPO 20 ઓગસ્ટના રોજ બિડિંગ માટે ખુલ્યો હતો અને 24 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહ્યો. કંપનીના IPOનું કુલ કદ 650 કરોડ રૂપિયા સુધી હતું.
કંપનીનો IPO 184 ગણાથી વધુ થયો સબસ્ક્રાઇબ
ટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા)નો IPO કુલ 184.22 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ રોકાણકાર કેટેગરીમાં 61 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. કર્મચારી ક્વોટામાં 124.95 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. ટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા)ના IPOની બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર (NII) કેટેગરીમાં 314.44 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો કેટેગરીમાં 302.88 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. કંપનીના IPOમાં, સામાન્ય રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 1 લોટ અને વધુમાં વધુ 13 લોટ માટે અરજી કરી શકતા હતા. IPOના એક લોટમાં 50 શેર હતા.
ટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ શું કરે છે?
ટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા)ની સ્થાપના 1990માં થઈ હતી. ટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા) એક થર્મલ એન્જિનિયરિંગ અને વિશિષ્ટ કેબલ ઉત્પાદન કંપની છે. કંપની કસ્ટમાઇઝ્ડ તાપમાન સેન્સિંગ સોલ્યુશન્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ હીટિંગ સોલ્યુશન્સ અને વિશિષ્ટ કેબલ ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન કરે છે.
કંપનીના ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોમાં તાપમાન સેન્સિંગ સોલ્યુશન્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ હીટિંગ સોલ્યુશન્સ અને વિશિષ્ટ કેબલનો સમાવેશ થાય છે. ટેમ્પસેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ સંપર્ક અને બિન-સંપર્ક તાપમાન સેન્સરનું ઉત્પાદન કરે છે. 1 એપ્રિલ, 2023 થી 31 માર્ચ, 2026 સુધી, કંપનીએ 1,000 થી વધુ અનન્ય ગ્રાહકોને સેવા આપી. આ ઉપરાંત, કંપનીએ 80 થી વધુ દેશોમાં તેના ઉત્પાદનોની નિકાસ કરી છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.