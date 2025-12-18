Prev
400ને પાર GMP, લિસ્ટિંગ પહેલા ગ્રે માર્કેટે રોકાણકારોને કર્યા આશ્ચર્યચકિત, જાણો આ IPO વિશે

IPO Premium: NSEના ડેટા અનુસાર, 10602.65 કરોડના IPOમાં ઓફર કરાયેલા 35015691 શેર સામે 1371488316 શેર માટે અરજી પ્રાપ્ત થઈ હતી. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેરનો પ્રીમિયમ 405 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો હતો.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:37 PM IST

IPO Premium: ICICI બેંકના એકમ, ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર(IPO), મંગળવારે, અરજી કરવાના છેલ્લા દિવસે, સંસ્થાકીય ખરીદદારો તરફથી મજબૂત માંગને કારણે 39.17 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો. 

NSE તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, 10,602.65 કરોડ રૂપિયાના IPO હેઠળ ઓફર કરાયેલા 350,15,691 શેર સામે 137,14,88,316 શેર માટે બોલી મળી હતી. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 405 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યા છે. કંપનીના શેર આવતીકાલે, શુક્રવારે લિસ્ટેડ થશે.

કઈ કેટેગરીમાં કેટલું સબ્સ્ક્રિપ્શન

ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIBs) શ્રેણી 123.87 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારોનો હિસ્સો 22.04 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો. રિટેલ વ્યક્તિગત રોકાણકારો (RIIs) ભાગ 2.53 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો. ICICI પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC)એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 3,022 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.

IPO વિશે વધારે માહિતી

કંપનીએ આ IPO માટે પ્રતિ શેર 2,061 રૂપિયાથી 2,165 રૂપિયાની કિંમત નક્કી કરી છે. આનાથી તેનું મૂલ્ય આશરે 1.07 લાખ કરોડ રૂપિયા ($11.86 બિલિયન) થાય છે. આ પબ્લિક ઓફરિંગ (IPO) સંપૂર્ણપણે તેના પ્રમોટર્સ, યુકે સ્થિત પ્રુડેન્શિયલ કોર્પોરેશન હોલ્ડિંગ્સ દ્વારા 48.9 મિલિયનથી વધુ શેરની ઓફર ફોર સેલ છે. આનો અર્થ એ થયો કે કંપનીને ઓફરિંગમાંથી કોઈ પૈસા મળશે નહીં. હાલમાં, ICICI બેંક AMCમાં 51 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે પ્રુડેન્શિયલ બાકીનો 49 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

લિસ્ટિંગ પછી, ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC HDFC AMC, UTI AMC, આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ AMC, શ્રીરામ AMC અને નિપ્પોન લાઇફ ઇન્ડિયા એસેટ મેનેજમેન્ટ જેવા એસેટ મેનેજરો સાથે જોડાશે. ICICI બેંક, ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાઇફ, ICICI લોમ્બાર્ડ અને ICICI સિક્યોરિટીઝ પછી લિસ્ટેડ થનારી આ પાંચમી ICICI ગ્રુપ કંપની હશે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

