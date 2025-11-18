Prev
GMP કરે છે ઈશારો, પહેલા જ દિવસે 500ને પાર જશે આ શેર, 61 ગણાથી વધારે સબ્સક્રાઈબ થયો IPO

IPO Listing: આ કંપનીના IPOની કિંમત 397 રૂપિયા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 112 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન GMPના આધારે, આ શેર 509 રૂપિયાની આસપાસ લિસ્ટ થઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 18, 2025, 06:21 PM IST

IPO Listing: ટેનેકો ક્લીન એર(Tenneco Clean Air)ના શેર બુધવારે બજારમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર છે. ટેનેકો ક્લીન એરના IPOને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો છે, જે 61થી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો છે. લિસ્ટિંગ પહેલા, ટેનેકો ક્લીન એરના શેર ગ્રે માર્કેટમાં નોંધપાત્ર પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીના શેર 28%થી વધુ પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. ટેનેકો ક્લીન એરના શેરનો ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) દર્શાવે છે કે કંપનીના શેર 500 રૂપિયાથી વધુ લિસ્ટ થઈ શકે છે.

શેરનો GMP 112 રૂપિયા

ટેનેકો ક્લીન એરના શેરનો IPO ભાવ 397 રૂપિયા છે. આ દરમિયાન, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 112 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP)ના આધારે, ટેનેકો ક્લીન એરના શેર લગભગ 509 રૂપિયામાં લિસ્ટ થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે IPOમાં Tenneco Clean Airના શેર ફાળવવામાં આવેલા રોકાણકારો લિસ્ટિંગના દિવસે 28% થી વધુના ફાયદાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. 

Tenneco Clean Air ના શેર BSE અને NSE બંને પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થશે. કંપનીના પબ્લિક ઇશ્યૂનું કુલ કદ 3,600 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. Tenneco Clean Airનો IPO 12 નવેમ્બરના રોજ રોકાણ માટે ખુલ્યો અને 14 નવેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો.

61 ગણાથી વધુ સબસ્ક્રાઇબ થયો IPO 

Tenneco Clean Air નો IPO કુલ 61.79 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો. કંપનીમાં પબ્લિક ઇન્વેસ્ટર ક્વોટા 5.37 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો. આ દરમિયાન, નોન-ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (NII) કેટેગરી 42.79 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. 

Tenneco Clean Airના IPOને ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બાયર્સ (QIB) કેટેગરીમાં 174.78 ગણો સબસ્ક્રાઇબ મળ્યો હતો. ટેનેકો ક્લીન એર IPO માં જાહેર રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 1 લોટ અને વધુમાં વધુ 13 લોટ માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકતા હતા. દરેક લોટમાં 37 શેર હતા, જેનો અર્થ એ થયો કે જાહેર રોકાણકારોએ પ્રતિ લોટ ₹14,689 નું રોકાણ કરવાનું હતું.

કંપનીનો વ્યવસાય

ટેનેકો ક્લીન એર ઇન્ડિયા લિમિટેડ 2018માં સ્થાપિત થયું હતું. ટેનેકો ક્લીન એર એ ટેનેકો ઇન્કની પેટાકંપની છે. ટેનેકો ઇન્ક, સ્વચ્છ હવા અને ઓટોમોટિવ એપ્લિકેશનો માટે પાવરટ્રેન ઉત્પાદનો ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન કરતી અગ્રણી કંપની છે. કંપની ક્લીન એર વિભાગ હેઠળ કાર્ય કરે છે, જે હળવા અને વાણિજ્યિક વાહનો માટે ઉત્સર્જન નિયંત્રણ તકનીકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

