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GMP દેખાડી રહ્યો છે 73 રૂપિયાનો નફો, આજથી ખુલ્યો આ મેઈનબોર્ડ IPO, જાણો ડિટેલ

IPO News: સનશાઇન પિક્ચર્સનો IPO આજથી એટલે કે 18 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્યો છે. કંપનીએ IPO માટે 342થી 360ની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 18, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:47 AM IST
GMP દેખાડી રહ્યો છે 73 રૂપિયાનો નફો, આજથી ખુલ્યો આ મેઈનબોર્ડ IPO, જાણો ડિટેલ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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