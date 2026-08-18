/GMP દેખાડી રહ્યો છે 73 રૂપિયાનો નફો, આજથી ખુલ્યો આ મેઈનબોર્ડ IPO, જાણો ડિટેલ

IPO News: સનશાઇન પિક્ચર્સનો IPO આજે, 18 ઓગસ્ટના રોજ ખુલ્યો છે. રિટેલ રોકાણકારો 20 ઓગસ્ટ સુધી તેમના શેર પ્લેસ કરી શકશે. રોકાણકારોના દ્રષ્ટિકોણથી સારી વાત એ છે કે આ મેઈનબોર્ડ સેગમેન્ટના IPOએ અત્યાર સુધી ગ્રે માર્કેટમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, જે મજબૂત લિસ્ટિંગ દર્શાવે છે. કંપનીએ પ્રતિ ઇશ્યૂ 342 રૂપિયાથી 360 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. લોટ સાઈઝ 41 શેર છે, જેનો અર્થ છે કે કોઈપણ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા 14,760 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે.
કંપની IPO દ્વારા 282.14 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આ IPOમાં 172.80 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર અને ઓફર ફોર સેલ દ્વારા જાહેર કરાયેલા 109.34 કરોડ રૂપિયાના શેરનો સમાવેશ થશે. કંપનીનું લિસ્ટિંગ 25 ઓગસ્ટના રોજ BSE અને NSE પર રાખવામાં આવેલું છે.
ગ્રે માર્કેટ 20% ગેઇન
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 73 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 20 ટકા લિસ્ટિંગ ગેઈન દર્શાવે છે. IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં છે.
કોના માટે કેટલો હિસ્સો?
મહત્તમ 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. ઓછામાં ઓછા 35 ટકા છૂટક રોકાણકારો માટે અને 15 ટકા NII માટે અનામત રાખવામાં આવશે. કંપની IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલા 112.50 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કાર્યકારી મૂડી માટે કરશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
હાલમાં, પ્રમોટર અને પ્રમોટર જૂથ કંપનીમાં 100 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જે IPO પછી વધીને 74.84 ટકા થશે.
તે એક પ્રોડક્શન હાઉસ છે. કંપનીએ ફોર્સ 2 અને ધ કેરળ સ્ટોરી સહિત ઘણી ફિલ્મો બનાવી છે. નાણાકીય વર્ષ 2026 દરમિયાન, કંપનીની કુલ આવક 76.27 કરોડ રૂપિયા હતી, જેનો ચોખ્ખો નફો 40.02 કરોડ રૂપિયા હતો. નાણાકીય વર્ષ 2024માં, કંપનીની આવક 139.46 કરોડ રૂપિયા હતી, જેમાં 53.35 કરોડ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો થયો હતો. કંપનીની કમાણી અને નફામાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ છે. સદનસીબે, કંપની નાણાકીય વર્ષ 2024થી સતત નફાકારક રહી છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.